La Alianza Nacional para la Salud de los Hispanos se une a NIH en el lanzamiento del programa científico All of Us con un evento en Pasco, WA

El 6 de mayo de 2018, los Institutos Nacionales de Salud (NIH por su sigla en inglés) iniciarán la inscripción a nivel nacional de participantes en el Programa Científico All of Us , un ambicioso esfuerzo para promover la prevención, el tratamiento y el cuidado individualizado de personas de todos los orígenes. Se podrán inscribir las personas mayores de 18 años, independientemente de su estado de salud. Esta fecha oficial de lanzamiento incluirá eventos comunitarios en diferentes ciudades del país, así como un evento en internet que incluirá trasmisiones en vivo desde la celebración en Pasco, WA.

"Es el momento de transformar la manera en que realizamos las investigaciones científicas, con los participantes como colaboradores, para entender mejor cómo mantenerse saludable y controlar enfermedades de manera más personalizada. Esto es lo que podemos lograr por medio de All of Us", dijo el Dr. Francis S. Collins, MD, director del NIH.

La medicina de precisión es un nuevo enfoque en el tratamiento y la prevención de las enfermedades, en el que se toman en cuenta las diferencias de estilo de vida, el medioambiente y los rasgos biológicos de las personas, incluyendo los factores genéticos. Al colaborar con 1 millón de personas que pueden compartir su propia información en el transcurso de varios años, el Programa Científico All of Us resultará en mayor precisión en la investigación científica de la prevención y el tratamiento de una variedad de afecciones.

"Cada uno de nosotros es único, pero vivimos en una era de la medicina en que mayormente se ignoran nuestras diferencias", afirmó Eric Dishman, director del Programa Científico All of Us. "Estoy vivo hoy gracias a la medicina de precisión y pienso que todos merecen la misma oportunidad, sin importar el color de su piel, su estado económico, edad, sexo o género. En otras palabras, esto realmente nos incluirá a todos".

El propósito de All of Us es transformar la relación entre investigadores y participantes al hacerlos colaboradores para guiar los avances y objetivos del programa, como también la devolución de manera responsable de la información de la investigación científica. Los participantes tendrán acceso a su información médica, el resumen de los datos sobre toda la comunidad participante y la información sobre estudios y conclusiones derivadas de All of Us.

"El futuro de la medicina será el tratamiento y la prevención que se adaptan a la persona. Pero ese futuro solo se hará realidad si más gente en este país participa en la base científica nacional. Será la diversidad de nuestras experiencias individuales de salud lo que impulsará los avances en las ciencias y la salud. Por eso me enorgullece que seamos una de las ciudades donde se lanzará All of Us a nivel nacional", dijo Jim Davis, MBA, MPH, director ejecutivo de Tri-Cities Community Health (TCCH)

Para más información acerca del programa, por favor, visiten JoinAllofUs.org/juntos. También es posible participar en redes sociales (#JoinAllofUs) ) o visitar https://launch.joinallofus.org/es para ver a oradores en todo el país, entre ellos los de Pasco, Washington, hablar sobre la medicina de precisión y los efectos positivos de los voluntarios en la investigación científica.

Nota del editor: La feria de salud y bienestar familiar de Cinco de Mayo de Pasco se realizará el domingo, 6 de mayo de 2018 de 12:00pm a 5:00pm en el mercado de agricultores de Pasco en la esquina de West Lewis Street y South 3rd Avenue en Pasco, WA. El evento incluirá la trasmisión por internet de un foro de All of Us de 1pm a 2pm, además de diversos eventos deportivos y divertidas actividades para la familia, pruebas gratuitas de despistaje médico, el mercado de agricultores y demostraciones de cocina saludable, experiencias artísticas y recursos comunitarios ofrecidos por 30 expositores, además de música y demostraciones desde el escenario del evento.

"All of Us" es una marca de servicio registrada del Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS) de Estados Unidos.

