La apertura de la Exposición Tuwaiq Sculpture 2026 celebra su séptima edición

Bajo el lema "Huellas de lo que será", la edición de este año explora la transformación como un proceso material y una condición moldeada por la evolución de la ciudad, reflejando la renovación continua de Riad. El sitio de Al Tahlia posee importancia histórica, ya que albergó las primeras estaciones de desalinización de agua de Riad, lo que enmarca la exposición en un legado de innovación, adaptación y búsqueda de una mejor calidad de vida. Este contexto proporciona un marco conceptual para las obras expuestas.

La exposición presenta 25 nuevas esculturas de gran formato, completadas durante la fase de escultura en vivo, que tuvo lugar del 10 de enero al 5 de febrero de 2026, permitiendo al público presenciar el proceso artístico en su desarrollo. Trabajando con piedra de origen local y metal recuperado, los artistas transformaron la materia prima en obras terminadas, enfatizando el proceso, la durabilidad y la inteligencia material dentro del ámbito público.

La séptima edición del Simposio y Exposición de Escultura Tuwaiq reúne a artistas saudíes e internacionales de 18 países, seleccionados entre más de 650 solicitudes que representan a 50 países de todo el mundo por un jurado internacional especializado. Las obras participantes presentan diversas interpretaciones artísticas del tema del simposio, abordando ideas sobre la memoria, el uso responsable de los recursos, la innovación ambiental y el impacto de la intervención humana en contextos naturales y urbanos.

El marco curatorial de Tuwaiq Sculpture 2026 está supervisado por Lulwa Alhomoud, Sarah Staton y Rut Blees Luxemburg, cuya experiencia combinada en arte público, práctica espacial y cultura visual contemporánea ha influido en el desarrollo de obras que interactúan estrechamente con el material, el lugar y las posibilidades futuras.

Un programa interactivo acompaña la exposición, que incluye talleres, mesas redondas y visitas educativas. Este programa refuerza el compromiso del Simposio de Escultura Tuwaiq de funcionar como una plataforma cultural abierta que fomenta la participación comunitaria y apoya el conocimiento del arte contemporáneo.

Todas las obras de arte producidas durante la edición de Tuwaiq Sculpture 2026 se incorporarán a la Colección de Arte permanente de Riad y se instalarán en lugares públicos destacados de la ciudad en el futuro, ampliando el impacto del programa más allá del período de exposición e integrando la escultura contemporánea en los espacios públicos de Riad.

Desde su lanzamiento en 2019, el Simposio de Escultura Tuwaiq ha reunido a más de 170 artistas locales e internacionales, y en cada edición aporta nuevas obras a la Colección Permanente de Arte de Riad. Hasta la fecha, más de 60 esculturas de ediciones anteriores se han instalado permanentemente en toda la ciudad, y se prevé la instalación de obras adicionales en futuras fases, lo que refleja el enfoque a largo plazo del programa para expandir el arte público en Riad.

La Exposición Tuwaiq Sculpture 2026 estará abierta al público de forma gratuita del 9 al 22 de febrero de 2026 en la calle Príncipe Mohammed bin Abdulaziz (Al Tahlia) de Riad.

