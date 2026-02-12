L'ouverture de l'exposition Tuwaiq Sculpture 2026 marque la septième édition

Placée sous le thème Traces of What Will Be, l'édition de cette année explore la transformation en tant que processus matériel et condition façonnée par l'évolution de la ville, reflétant le renouvellement en cours de Riyad. Le site d'Al Tahlia revêt une importance historique car c'est là que se trouvaient les premières stations de dessalement de l'eau de Riyad, ce qui inscrit l'exposition dans un héritage d'innovation, d'adaptation et de recherche d'une meilleure qualité de vie. Ce contexte fournit un cadre conceptuel aux œuvres exposées.

L'exposition présente 25 nouvelles sculptures de grande taille réalisées pendant la phase de sculpture en direct, qui s'est déroulée du 10 janvier au 5 février 2026, permettant au public d'assister au déroulement du processus artistique. Travaillant avec des pierres d'origine locale et du métal récupéré, les artistes ont transformé des matériaux bruts en œuvres finies, mettant l'accent sur le processus, la durabilité et l'intelligence des matériaux dans le domaine public.

La 7e édition du symposium et de l'exposition de sculptures Tuwaiq réunit des artistes saoudiens et internationaux de 18 pays, sélectionnés parmi plus de 650 candidatures représentant 50 pays du monde entier par un jury international spécialisé. Les œuvres participantes présentent diverses interprétations artistiques du thème du symposium, abordant les idées de mémoire, d'utilisation responsable des ressources, d'innovation environnementale et d'impact de l'intervention humaine dans les contextes naturels et urbains.

Le cadre curatorial de Tuwaiq Sculpture 2026 est supervisé par Lulwa Alhomoud, Sarah Staton et Rut Blees Luxemburg, dont l'expertise combinée en matière d'art public, de pratique spatiale et de culture visuelle contemporaine a permis de développer des œuvres qui s'engagent étroitement avec le matériau, le site et les possibilités futures.

Un programme interactif accompagne l'exposition, comprenant des ateliers, des tables rondes et des visites éducatives. Ce programme renforce l'engagement du Tuwaiq Sculpture Symposium à fonctionner comme une plateforme culturelle ouverte qui encourage la participation de la communauté et soutient la sensibilisation à l'art contemporain.

Toutes les œuvres d'art produites pendant l'édition 2026 de Tuwaiq Sculpture rejoindront la collection permanente d'art de Riyad et seront installées à l'avenir dans des lieux publics importants de la ville, étendant ainsi l'impact du programme au-delà de la période d'exposition et intégrant la sculpture contemporaine dans les espaces publics de Riyad.

Depuis son lancement en 2019, le Tuwaiq Sculpture Symposium a réuni plus de 170 artistes locaux et internationaux, chaque édition apportant de nouvelles œuvres à la collection permanente de Riyadh Art. À ce jour, plus de 60 sculptures des éditions précédentes ont été installées de manière permanente dans la ville, et d'autres œuvres devraient être installées au cours des prochaines phases, ce qui reflète l'approche à long terme du programme visant à développer l'art public à Riyad.

L'exposition Tuwaiq Sculpture 2026 est ouverte gratuitement au public du 9 au 22 février 2026, dans la rue Prince Mohammed bin Abdulaziz (Al Tahlia) à Riyad.

Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter : riyadhart.rcrc.gov.sa/fr/tuwaiq-sculpture

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2891090/Emanuela_Camacci.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2891091/Irena_Posner.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2891092/Raya_Kassisieh.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2891093/Wiktor_Kopacz.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2891098/Zahra_Rahimi.jpg