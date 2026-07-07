La Asociación de Bancos de Alimentos de California anuncia el cambio de nombre a California Food Banks™

California Food Banks™ lidera el esfuerzo colectivo para acabar con el hambre en California

OAKLAND, California, 7 de julio de 2026 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- La Asociación de Bancos de Alimentos de California anuncia con orgullo que, después de 30 años, la organización está actualizando su nombre a California Food Banks™. El nuevo nombre pone el foco en el poder de la colaboración. Esta red estatal de 43 bancos de alimentos está trabajando para crear un sistema alimentario más equitativo, eliminar el hambre y garantizar que todos y cada uno de los californianos tengan los alimentos que necesitan para vivir una vida saludable.

"Cuando se fundó California Food Banks™ hace 30 años, nuestro objetivo era unirnos a los bancos de alimentos miembros en una misión colectiva para acabar con el hambre en nuestro estado. Décadas de esfuerzos de colaboración han resultado en el acceso a millones de libras de frutas y verduras frescas cultivadas en California, lo que nos acerca cada vez más a terminar con el hambre en nuestras comunidades ", dijo Mark Lowry, cofundador de California Food Banks™ y director de OC Food Bank en Community Action Partnership del Condado de Orange.

La red de bancos de alimentos, organizaciones comunitarias y socios agrícolas de California Food Banks™ sirve como columna vertebral del sistema estatal de alivio del hambre. Juntos, transportan millones de libras de productos frescos cultivados en California desde granjas a familias necesitadas, ayudan a los californianos elegibles a acceder a los beneficios de CalFresh, realizan investigaciones que informan soluciones a la inseguridad alimentaria y abogan a nivel estatal y federal por políticas que fortalezcan la red de seguridad social y aborden las causas fundamentales del hambre. Al combinar la experiencia local con la coordinación estatal, California Food Banks™ lidera el esfuerzo colectivo para garantizar que cada californiano tenga acceso confiable a alimentos nutritivos.

"Durante décadas, el liderazgo, la investigación, los programas y la defensa de los Bancos de Alimentos de California™ han ayudado a fortalecer los bancos de alimentos en todo el estado y a ampliar nuestra capacidad para servir a nuestros vecinos. Este cambio de nombre refleja lo que siempre ha sido cierto, que somos una comunidad estatal de bancos de alimentos unidos por una misión común: garantizar que todas las personas en California tengan acceso a la nutrición que necesitan para prosperar ", dijo Blake Young, presidente/CEO de Sacramento Food Bank & Family Services.

California Food Banks™ y sus miembros continuarán su misión de acabar con el hambre hasta que cada californiano tenga los alimentos que necesita para que sus familias prosperen.

ACERCA DE CALIFORNIA FOOD BANKS™

(También conocida como California Association of Food Banks, CAFB)

California Food Banks™ celebra su 30 aniversario. En las últimas tres décadas, ha evolucionado para convertirse en una poderosa red de 43 bancos de alimentos que apoyan a casi 6.000 organizaciones comunitarias unidas por la creencia de que la alimentación es un derecho fundamental y una misión compartida para acabar con el hambre. California Food Banks™ lidera el esfuerzo colectivo para acabar con el hambre en California al ofrecer programas innovadores de recuperación de alimentos, ampliar el conocimiento a través de la investigación y abogar por soluciones políticas significativas. A través de estos esfuerzos, California Food Banks™ está trabajando para garantizar que el acceso continuo y equitativo a los alimentos sea la norma, no la excepción.

Para obtener más información o apoyar a su banco de alimentos local, visite cafoodbanks.org.

Contacto para los medios:

Janelle Kruly

California Food Banks™

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FUENTE California Food Banks™