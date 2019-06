La Asociación Hispana de Relaciones Públicas anuncia a los homenajeados con los Premios Bravo! de 2019

Lori George Billingsley, de Coca-Cola; Mike Valdés-Fauli, de Pinta; Teresa Rodríguez, de Univision, y Claudia Romo Edelman, de We Are All Human Foundation, serán homenajeados en el principal Programa de Premios de la Industria de Relaciones Públicas Hispanas el martes 15 de octubre en la ciudad de Nueva York

NUEVA YORK, 10 de junio de 2019 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- La Asociación Hispana de Relaciones Públicas (National Hispanic Public Relations Association, HPRA) tiene el orgullo de reconocer a Lori George Billingsley, directora de Diversidad e Inclusión de Coca-Cola Company; a Mike Valdés-Fauli, CEO de la agencia de servicio completo Pinta; a Teresa Rodríguez, presentadora de Aquí y Ahora, de Univision, y a We Are All Human Foundation, dirigida por Claudia Romo-Edelman, por su trabajo y liderazgo en promover la diversidad en la industria de las relaciones públicas y defender la integridad periodística. Los premiados de este año serán reconocidos junto a las principales campañas de relaciones públicas hispanas que impactan a una serie de sectores de la industria.

En el programa de premios de este año se entregan por primera vez el Premio a la Diversidad y la Inclusión y el Premio del Presidente, que tienen el propósito de honrar a los individuos y a las organizaciones que muestran una fortaleza y un compromiso ejemplar con el avance de los hispanos en la industria de las relaciones públicas, el centro de trabajo y la comunidad.

"Los Premios Nacionales Bravo! de la HPRA han reconocido a algunos de los líderes más luminosos de nuestra industria al paso de los años. Pensamos que es el momento correcto para ampliar nuestro programa de premios y honrar a los que están teniendo un impacto en la diversidad y la inclusión, a la vez que son una fuerza impulsora en el progreso de los hispanos de los Estados Unidos", dijo el presidente nacional de la HPRA, Andy Checo. "En consecuencia, es un placer entregar el Premio a la Diversidad y la Inclusión a Lori George Billingsley, de Coca Cola, y el Premio del Presidente a We are All Human Foundation por la labor transformativa que hacen con 'La Promesa Hispana'. A estos estimados homenajeados se unen el veterano ejecutivo de agencia Mike Valdés-Fauli, galardonado con el Premio Pionero del Año 2019, y la aclamada periodista Teresa Rodríguez, reconocida como Periodista del Año".

Lori George Billingsley, receptora del Premio a la Diversidad y la Inclusión, ha pasado más de 30 años trabajando en relaciones públicas desarrollando e implementando programas avanzados que alcanzan objetivos de la organización, atienden necesidades del público y producen resultados. Como directora internacional de Diversidad e Inclusión de The Coca-Cola Company, dirige el Centro Global de Excelencia de Diversidad e Inclusión de la compañía, enfocado en posibilitar una fuerza laboral internacional más comprometida, reflejar los mercados que la compañía atiende y apoyar una cultura más inclusiva para posicionar mejor a los asociados de la compañía para impulsar el crecimiento.

El ganador del premio Pionero del Año, Mike Valdés-Fauli, ha pasado casi 20 años como un líder de ideas en las relaciones públicas hispanas. Tras ocupar altos puestos tanto en agencias como con clientes, su carrera ha abarcado cuatro ciudades de los Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington D.C., Los Ángeles) y ha producido varias innovaciones al liderazgo de ideas. Como presidente y CEO de Pinta, una de las mayores firmas hispanas independientes del país, Mike está a cargo de implementar ejecuciones e influenciar el trabajo de algunas de las principales marcas de la actualidad, como Carnival Cruise Line, Heineken, Microsoft, NFL, Remy Martin, Telemundo y T-Mobile. Valdés-Fauli ha empleado y orientado a docenas de profesionales hispanos de las relaciones públicas a lo largo de su carrera, ha defendido causas importantes y tiene un gran reconocimiento en el sector.

La ganadora del premio Periodista del Año, Teresa Rodríguez, es una periodista y presentadora del programa de noticias "Aquí y Ahora" de Univision y 14 veces ganadora del Premio Emmy. También es la exitosa autora del libro "The Daughters of Juarez: A True Story of Serial Murder South of the Border" (Las hijas de Juárez: una historia verdadera de asesinatos en serie al sur de la frontera), basado en sus más de 10 años de reportajes investigativos sobre el secuestro, la violación y el asesinato de cientos de mujeres en Juárez, México. El libro es lectura requerida en varias universidades de los Estados Unidos ya que tiene que ver con la frontera entre México y los Estados Unidos. Rodríguez se unió a Univision en 1982, convirtiéndose en la primera mujer en la historia en presentar un noticiero nacional en español en la hora de más audiencia como copresentadora de Spanish International Network, antiguo nombre de Univision.

El ganador del Premio del Presidente, We Are All Human Foundation, de Claudia Romo-Edelman, ha estado llevando a cabo la tarea de captar a algunas de las mayores corporaciones de hoy a través de The Hispanic Promise (La Promesa Hispana), la primera promesa de su tipo en el país, que tiene el propósito de convocar a la comunidad empresarial para hacer progresar y empoderar a los hispanos. La Promesa Hispana pide a los líderes empresariales y a las compañías que contraten, promuevan, retengan y celebren a los hispanos como empleados, clientes y ciudadanos. Reconoce las prioridades comunes que importan a los hispanos, como se reflejó en una votación histórica de más de 300 líderes hispanos en la Cumbre del Liderazgo Hispano: Naciones Unidas, que dio lugar a la Agenda Visión 2020 para los hispanos de los Estados Unidos, que incluye acceso a la educación, el empoderamiento financiero y el cambio de la percepción sobre los hispanos. Hasta la fecha, más de 50 corporaciones han firmado la promesa, entre ellas Microsoft, EY, Nielsen, KIND, Mars Incorporated, Unilever, Microsoft.

Ya en su sexto año, los Premios Nacionales HPRA BRAVO! celebran a los mejores equipos de relaciones públicas y marketing de corporaciones, agencias y entidades sin fines de lucro, y el trabajo innovador que han producido. El evento, que tiene lugar el 15 de octubre en la ciudad de Nueva York, es posible en parte gracias a las generosas contribuciones de Univision, Havas FORMULATIN, Cision y HispanicAd.com, que son de nuevo patrocinadores de los premios.

Para más información sobre el programa de premios, visite: https://hpra-usa.org/pages/bravo-awards/

Para información sobre oportunidades de patrocinio de los Premios Nacionales HPRA BRAVO!, contacte a la Oficina Nacional de la HPRA en info@hpra-usa.org.

Acerca de la Hispanic Public Relations Association (HPRA)

La Asociación Hispana de Relaciones Públicas (Hispanic Public Relations Association, HPRA), fundada en 1984, es la principal organización de profesionales de relaciones públicas hispanos en los Estados Unidos. La HPRA es un recurso para los profesionales de las comunicaciones y las personas que buscan conocimientos sobre el mercado hispano. Se dedica al reconocimiento y el progreso de los hispanos en las relaciones públicas por medio de programas, seminarios de desarrollo profesional y la creación de contactos de negocios durante todo el año. La HPRA organiza uno de los eventos y premios de la industria anuales más esperados: los Premios HPRA Bravo, que reconocen a las campañas más destacadas del mercado. La organización nacional busca satisfacer las necesidades profesionales del creciente número de profesionales hispanos que trabajan en las relaciones públicas, como independientes o en agencias, en los Estados Unidos. La organización HPRA nacional, sus secciones establecidas y las secciones en proceso de formación están allanando el camino para la próxima fase de crecimiento y evolución en el sector de las relaciones públicas, especialmente en el espacio del mercado hispano. Para más información, visite www.hpra-usa.org.

