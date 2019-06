La Asociación Hispana de Relaciones Públicas anuncia convocatoria para aspirar a los Premios Nacionales BRAVO! de la HPRA de 2019

NUEVA YORK, 24 de junio de 2019 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- La Asociación Hispana de Relaciones Públicas (Hispanic Public Relations Association, HPRA) anunció hoy la convocatoria para aspirantes al premio más importante en las comunicaciones hispanas: los Premios Nacionales BRAVO! de la HPRA. Los Premios Nacionales BRAVO! de 2019, que se entregan en la ciudad de Nueva York por quinto año consecutivo, celebran a los mejores equipos de relaciones públicas y marketing de corporaciones, agencias y entidades sin fines de lucro, y la obra innovadora que produjeron. NUEVA este año es la adición de dos categorías que reconocen el trabajo realizado en América Latina y las comunicaciones de negocio a negocio (B2B). El evento es posible gracias en parte a la generosa contribución de Moet Hennessy USA, Univision, Havas FORMULATIN, Cision y HispanicAd.com, que de nuevo son patrocinadores de los premios.

"Reconocer la labor que se hace en nuestro sector contribuye a mostrar el impacto que las relaciones públicas tienen en atraer a los casi 60 millones de hispanos que viven en los Estados Unidos y constituyen una gran oportunidad de negocios para cualquier organización", dijo Andy Checo, presidente de la Junta Nacional de la HPRA. "Esperamos el proceso de revisión del trabajo presentado por las agencias y los equipos de comunicaciones internas y recibir a los principales participantes de los sectores en nuestra celebración anual este próximo otoño".

Hay 18 categorías en las que se puede participar en los Premios Nacionales BRAVO! de la HPRA, que son:

Tecnología Cuidado de la salud/nutrición Moda y belleza Comidas y bebidas Educación pública Deportes Lanzamientos de nuevos productos y servicios Evento mediático Comunicaciones de marketing integrado Entidades sin fines de lucro Programa digital de Relaciones Públicas (Campaña en Medios Sociales) Comunicaciones internas Comunicaciones de Responsabilidad Social Corporativa (CSR) Asuntos públicos América Latina Negocio a Negocio (B2B) Programa multicultural de Relaciones Públicas Agencia del Año

Cómo participar

Se requiere que todos los materiales se presenten digitalmente en https://hpra-usa.org/pages/entry-preparation/. Las categorías de premios están abiertas a todas las agencias de relaciones públicas, publicidad y marketing, corporaciones, organizaciones sin fines de lucro y/o profesionales que ejercen en los Estados Unidos, incluido Puerto Rico, así como América Latina. El trabajo debe haberse llevado a cabo entre el 1 de junio de 2018 y el 30 de junio de 2019. Todas las entradas deben recibirse a más tardar a las 5:00 p.m., hora del Pacífico (PST), el miércoles 31 de julio de 2019 PST.

Los cargos por la participación y los plazos son los siguientes:

Plazo de entrada anticipada - termina el 12 de julio de 2019: Miembro de la HPRA $100, No miembros $175

Plazo final –31 de julio de 2019: Miembros de la HPRA $150, No miembros $225

Las entradas serán juzgadas por un panel no afiliado de profesionales de relaciones públicas que representan a organizaciones nacionales del sector y publicaciones comerciales. Se notificarán los resultados a los participantes el 13 de septiembre. Los ganadores de los premios serán reconocidos en la cena de los Premios Nacionales BRAVO! de la HPRA en The Lotte New York Palace Hotel en la ciudad de Nueva York el martes 15 de octubre de 2019.

Para más información sobre el programa de los premios y para presentar una participación, visite: https://hpra-usa.org/pages/bravo-awards/

Para información sobre oportunidades de patrocinio de los Premios Nacionales BRAVO! de la HPRA, contacte a la Oficina Nacional de la HPRA en info@hpra-usa.org.

Acerca de la Hispanic Public Relations Association (HPRA)

La Asociación Hispana de Relaciones Públicas (Hispanic Public Relations Association, HPRA), fundada en 1984, es la principal organización de profesionales de relaciones públicas hispanos en los Estados Unidos. La HPRA es un recurso para los profesionales de las comunicaciones y las personas que buscan conocimientos sobre el mercado hispano. Se dedica al reconocimiento y el progreso de los hispanos en las relaciones públicas por medio de programas, seminarios de desarrollo profesional y la creación de contactos de negocios durante todo el año. La HPRA organiza uno de los eventos y premios de la industria anuales más esperados: los Premios HPRA Bravo, que reconocen a las campañas más destacadas del mercado. La organización nacional busca satisfacer las necesidades profesionales del creciente número de profesionales hispanos que trabajan en las relaciones públicas, como independientes o en agencias, en los Estados Unidos. La organización HPRA nacional, sus secciones y las secciones en proceso de formación están allanando el camino para la próxima fase de crecimiento y evolución en el sector de las relaciones públicas, especialmente en el espacio del mercado hispano. Para más información, visite www.hpra-usa.org.

