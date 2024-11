La atracción Tiana's Bayou Adventure debuta en Disneyland Resort el 15 de noviembre de 2024

Tiana's Bayou Adventure es el capítulo más reciente de la presencia de la princesa en Disneyland Park, ampliando su historia desde New Orleans Square hasta Bayou Country. La considerable inversión llevada a cabo para transformar Critter Country en Bayou Country, que incluye establecimientos reimaginados como Ray's Berets y Louis' Critter Club, subraya la importancia de las historias envolventes que realzan la experiencia global de los visitantes en el resort.

"Estamos emocionados de que nuestros visitantes puedan experimentar la transformación del lado oeste de Disneyland Park con la alegre Tiana's Bayou Adventure, el reimaginado Bayou Country y la ampliada New Orleans Square, historias y experiencias inmersivas que los visitantes solo pueden encontrar en Disneyland Resort", dijo el presidente de Disneyland Resort, Ken Potrock.

Tiana's Bayou Adventure es una de las muchas y emocionantes razones para visitar Disneyland Resort. Los visitantes pueden aprovechar una visita de varios días para vivir más magia, incluyendo celebraciones por tiempo limitado, nuevas ofertas recientemente inauguradas en Downtown Disney District y mucho más. Los visitantes que deseen quedarse en el corazón de la diversión, los Hoteles de Disneyland Resort ofrecen un acceso conveniente a los parques temáticos, además de beneficios y detalles especiales que solo Disney puede proveer.

"Déjate caer" en una aventura para toda la familia

Una vez acceden a la fila de espera para la atracción de Tiana's Bayou Adventure, los visitantes son transportados al año 1927, cuando la Princesa Tiana se prepara para organizar una celebración única durante la temporada de Mardi Grass. Lo hace rindiendo homenaje a su negocio Tiana's Foods. Todo el mundo está invitado, pero falta un "ingrediente": ¡el entretenimiento! Los visitantes se embarcan en uno de los troncos del canal para recorrer el pantano en busca de músicos, encontrándose con caras familiares como Mama Odie y Louis el caimán. También descubren 19 nuevos animalitos amistosos tocando música de estilo zydeco, rara o afrocubana; reducen su tamaño al de una rana; y viven una emocionante caída de 50 pies de altura (15 metros) antes de llegar a la fiesta musical de Tiana. La MagicBand+ añade todavía más ritmo al iluminarse como una luciérnaga e interactuar con la atracción a lo largo del viaje.

Terence Blanchard, músico ganador del GRAMMY® , ha sido el arreglista y productor de la música que se escucha en la fila de espera, incluyendo nuevas versiones de "Gonna Take You There" y "Down in New Orleans", entre otras. "Special Spice", una pegadiza canción original, ha sido escrita, producida e interpretada por el músico y ganador del GRAMMY® PJ Morton, y es cantada por Anika Noni Rose específicamente para la atracción. Cientos de artistas han cedido su talento para la creación de la banda sonora de la atracción, incluyendo a Leah Chase Kamata, hija de Dooky y Leah Chase, quien fue una de las inspiraciones para la creación de la mismísima Princesa Tiana.

Para poder acceder a Tiana's Bayou Adventure se requerirá formar parte de la fila de espera virtual gratuita* disponible en la app Disneyland. Tras su inauguración la atracción no dispondrá de fila de espera convencional. Para más información y detalles sobre cómo acceder a la atracción visite DisneylandEspanol.com. Las familias con pequeños que no alcancen el mínimo de 40 pulgadas de altura (1 metro) necesarios para subirse a la atracción pueden hablar con un miembro del reparto sobre la opción Intercambio de Pasajeros. Los visitantes que deseen un acceso más rápido a la atracción pueden reservar una ventana de llegada y usar la entrada Lightning Lane, disponible con la adquisición del Lightning Lane Multi Pass, sujeto a disponibilidad***.

Los visitantes pueden llevarse un trocito del pantano a su casa con productos temáticos relacionados con Tiana y la atracción, como un jersey Spirit precioso, diademas, un adorable accesorio interactivo en forma de una luciérnaga, una mini mochila Loungefly, la MagicBand+ y mucho más. Una nueva colección presenta el arte de la artista oriunda de New Orleans Sharika Mahdi, cuya obra ha inspirado a Walt Disney Imagineering para la creación de la atracción. Los visitantes pueden obtener descargas digitales gratuitas de su fotografía en la atracción de Tiana's Bayou Adventure gracias al servicio Disney PhotoPass****. Las fotos de la atracción también están incluidas en la adquisición del Lightning Lane Multi Pass o del PhotoPass+ One Day, con el fin de que los visitantes se puedan llevar a casa muchos más recuerdos gracias a la descarga digital ilimitada de fotos.

La historia de la Princesa Tiana se amplía en Disneyland Park

Si Tiana's Bayou Adventure de buen seguro que atraerá a los visitantes desde más allá del pantano, la historia de esta princesa convertida en empresaria se expande por todo New Orleans Square y Bayou Country en Disneyland Park. Los visitantes pueden visitar en New Orleans Square la tienda Eudora's Chic Boutique Featuring Tiana's Gourmet Secrets, inspirada en la madre modista de Tiana y donde pueden encontrar artículos y accesorios para el hogar, especias, salsas y mucho más. El restaurante de servicio rápido Tiana's Palace sirve para el almuerzo y la cena platos inspirados en la gastronomía de New Orleans, como el delicioso gumbo o los beignets. El interior del restaurante está inspirado en el de la película, con un inmenso mural y referencias a la historia de Tiana, incluyendo detalles como la cuchara favorita de su padre para comer gumbo.

Bayou Country sigue con la narrativa de la nueva atracción poblada de animalitos a través de sus dos tiendas. Louis' Critter Club es el destino ideal para ropa, peluches, orejitas, decoración para el hogar y mucho más. Ray's Berets, el acogedor hogar para la luciérnaga Raymond y sus familiares, ofrece toda clase de sombreros, accesorios, juguetes y mucho más.

Ahorra con las ofertas de boletos y hoteles

Por tiempo limitado, los suscriptores de Disney+ pueden comprar 2 días y obtendrán 1 día gratis en un parque temático de Disneyland Resort con un boleto a precio especial de 3 días y 1 parque por día.**** La oferta de The Disneyland Holiday Ticket ya está a la venta para visitas del 18 de noviembre al 27 de diciembre de 2024. Se aplican restricciones y términos de elegibilidad.**** Se requieren reservaciones para el parque. El precio total es de $330. Visite Disneyland.com/DisneylandHolidayOffer para obtener más detalles.

Las familias pueden planear su visita en Disneyland Resort para principios de 2025 con ofertas de ahorro por tiempo limitado en boletos para niños y para los hoteles, ambas ya disponibles para visitas y estancias desde el 7 de enero hasta el 20 de marzo de 2025. Los pequeños entre 3 y 9 años pueden visitar un parque temático de Disneyland Resort por solo $50 por boleto de 1 Día, 1 Parque*****. La oferta para los hoteles incluye hasta un 25% de descuento en estancias selectas de cuatro noches o más****** y de hasta un 20% en habitaciones estándar y premium en Disney's Grand Californian Hotel & Spa, el Disneyland Hotel y The Villas at Disneyland Hotel, de domingo a jueves noche*******, según disponibilidad.

Acerca de Disneyland Resort

El Disneyland Resort, en Anaheim, California, cuenta con dos parques temáticos espectaculares —Disneyland Park (el parque temático original de Disney) y Disney California Adventure—, además de tres hoteles y el Downtown Disney District, el complejo de restaurantes, tiendas y entretenimiento. Los Hoteles del Disneyland Resort son Disney's Grand Californian Hotel & Spa, el Disneyland Hotel —ambas propiedades calificadas con Cuatro Diamantes por la AAA— y Pixar Place Hotel. Cuando Disneyland abrió sus puertas el 17 de julio de 1955 presentó al mundo un nuevo concepto de entretenimiento familiar que sigue haciendo uso de la creatividad, la tecnología y la innovación para que las historias alcancen cotas nuevas y nunca vistas. Abierto cada día, todo el año. Para más información visite DisneylandEspanol.com.

El entretenimiento, las experiencias y las ofertas pueden modificarse, estar limitadas en su disponibilidad o no estar disponibles, y están sujetas a restricciones, cambios o cancelaciones sin previo aviso. Para acceder al Parque se requiere de reservaciones para el Parque Temático y una entrada válida para el mismo Parque el mismo. Una reservación de hotel no garantiza el acceso al Parque Temático. Las reservaciones al parque son limitadas, están sujetas a disponibilidad y no están garantizadas. Visite Disneyland.com/Updates para obtener información importante que debe conocer antes de visitar el Resort.

*Las filas de espera virtuales son limitadas y están sujetas a disponibilidad. Unirse a una fila virtual no garantiza la entrada a ninguna experiencia. Los visitantes solo pueden acceder a una fila virtual para cada experiencia una vez al día. Sujeto a otras restricciones y cambios o cancelaciones sin previo aviso.

**Se pueden aplicar tarifas de mensajes, datos e itinerancia por el uso de la app Disneyland. La disponibilidad está sujeta a las limitaciones y características del dispositivo móvil y pueden variar según el teléfono o el proveedor de servicios. La cobertura y las tiendas de aplicaciones no están disponibles en todas partes. Si eres menor de 18 años debes obtener primero el permiso de tus padres.

***El Lightning Lane Multi Pass requiere de una compra por separado. Para visitar un Parque o adquirir o canjear un pase Lightning Lane, se debe tener una admisión y una reservación para un Parque válidas. Los pases Lightning Lanes no son válidos como admisión al Parque. Los pases Lightning Lane y las atracciones pueden variar dependiendo los días y están sujetos a cambios o cierres, estar limitados en disponibilidad y no están garantizados y pueden no estar disponibles por completo en la fecha de la visita o en la hora de la selección o canjeo. El precio, las condiciones y los derechos están sujetos a restricciones y cambios o cancelaciones sin previo aviso. Para más detalles visite Disneyland.com/LightningLane.

****Se requiere de una inscripción en línea y una cuenta Disney para usar el servicio Disney PhotoPass®. Disney PhotoPass® está sujeto a los Términos y Condiciones de Disney PhotoPass y su política de caducidad que puede ser leída en https://disneyland.disney.go.com/photopass-terms-conditions/.

*****Oferta válida para suscriptores de Disney+ que residan en EE. UU. o Canadá. El suscriptor de Disney+ debe comprar los boletos para el parque temático y puede usar los boletos para sí mismo y para los miembros de su hogar. Se requiere una suscripción válida a Disney+. Debes tener 18 años para suscribirte a Disney+. La oferta ofrece un boleto de 3 días para 1 parque por día por el precio regular de un boleto para adultos de 2 días y 1 parque por día. No válido en entradas para niños. Los boletos son válidos para su uso a partir del 18 de noviembre de 2024 y vencen 13 días después del primer día de uso o el 27 de diciembre de 2024, lo que ocurra primero. Cada día de uso constituye un día completo de uso. Sujeto a restricciones y cambios o cancelaciones sin previo aviso. Las reservaciones para los Parques Temáticos para los titulares de Boletos Navideños de Disneyland son limitadas en número y están sujetas a la disponibilidad de reservaciones para los Parques asignados a los Boletos Festivos de Disneyland, según lo determine la capacidad de Disney y del Parque Temático. La disponibilidad de reservaciones para los titulares de boletos navideños de Disneyland no está garantizada para ninguna fecha, y las reservaciones pueden ser difíciles de obtener para una fecha en particular, especialmente a medida que se acerca la fecha de vencimiento del boleto. Para garantizar la mejor disponibilidad, haga las reservaciones con anticipación. En cualquier fecha, las reservaciones de parques pueden estar disponibles para boletos generales para parques temáticos, aunque las reservaciones de parques asignadas a los boletos de Disneyland Holiday estén completamente reservadas. Los titulares de boletos navideños de Disneyland no tienen derecho a ninguna reservación que Disney ponga a disposición de otros.

******Oferta válida solo para l de 3 a 9 años. Los boletos son válidos para su uso a partir del 7 de enero de 2025 y los boletos para varios días vencen 13 días después del primer día de uso o el 20 de marzo de 2025, lo que ocurra primero. Cada día de uso constituye un día completo de uso. Sujeto a restricciones y cambios o cancelaciones sin previo aviso.

Para acceder a un parque, se requiere de una reservación para el parque temático y de un boleto válido para el mismo parque en la misma fecha. Las reservaciones para los parques temáticos para los titulares de los Boletos de la Oferta Especial para Niños son limitadas en cantidad y están sujetas a la disponibilidad de las reservaciones para los parques asignadas a los titulares de los Boletos de la Oferta Especial para Niños, según lo determine Disney y la capacidad del parque temático. La disponibilidad de las reservas para los titulares de los Boletos de la Oferta Especial para Niños no está garantizada para ninguna fecha, y puede ser difícil conseguir reservas para una fecha concreta, especialmente a medida que se acerca la fecha de caducidad de los boletos. Se recomienda hacer las reservaciones con anticipación con el fin de garantizar la mejor disponibilidad. En una fecha determinada, las reservaciones para los parques pueden estar disponibles para los boletos generales para los parques temáticos, aunque las reservaciones para parques asignadas a los Boletos de la Oferta Especial para Niños estén agotadas. Los titulares de los Boletos de la Oferta Especial para Niños no tienen derecho a ninguna reservación que Disney ponga a disposición de otros.

*******Se requiere una estancia consecutiva de 4 noches o más, y la cancelación de cualquier noche de una estancia puede afectar a la disponibilidad del descuento. Los ahorros están basados en el precio sin descuento para la misma estancia en la misma habitación del mismo hotel y son válidos para la mayoría de las noches desde el 7 de enero de 2025 hasta el 20 de marzo de 2025. Las reservaciones deben llevarse a cabo desde el 22 de octubre de 2024 hasta el 3 de marzo de 2025; el viaje debe completarse antes del 21 de marzo de 2025. Oferta no válida para habitaciones Concierge, suites Signature o Premium selectas, o Villas de 2 y 3 Habitaciones. Oferta no válida para habitaciones reservadas con anterioridad. Es necesario reservar con antelación. Sujeto a disponibilidad ya que el número de habitaciones asignadas para esta oferta es limitado. No incluye las tasas ni los impuestos aplicables. Límite de dos (2) habitaciones por reserva, y se aplican restricciones en el número de ocupantes por habitación. Se aplican cargos adicionales por adulto si hay más de dos (2) adultos por habitación. Solo una oferta válida por reserva y no es válida en combinación con ningún otro descuento u oferta del hotel. Sujeto a restricciones y cambios o cancelaciones sin previo aviso. Para entrar a un Parque Temático se requiere de una entrada separada al Parque Temático y de una reservación para la misma fecha y el mismo Parque.

********Los ahorros se basan en el precio sin descuento para la misma estancia en la misma habitación del mismo hotel, y son válidos para las noches de domingo a jueves desde el 7 de enero de 2025 hasta el 20 de marzo de 2025. Las reservaciones se pueden llevar a cabo del 22 de octubre de 2024 hasta el 7 de marzo de 2025; el viaje debe completarse antes del 21 de marzo de 2025. Oferta no válida para habitaciones Concierge, suites Signature o Premium selectas, o Villas de 2 y 3 Habitaciones. Oferta no válida para habitaciones reservadas con anterioridad. Es necesario reservar con antelación. Sujeto a disponibilidad ya que el número de habitaciones asignadas para esta oferta es limitado. No incluye las tasas ni los impuestos aplicables. Límite de dos (2) habitaciones por reserva, y se aplican restricciones en el número de ocupantes por habitación. Se pueden aplicar cargos adicionales por adulto si hay más de dos (2) adultos por habitación. No es válido en combinación con otros descuentos u ofertas del hotel. Sujeto a restricciones y cambios o cancelaciones sin previo aviso. Para entrar a un Parque Temático se requiere de una entrada separada al Parque Temático y de una reservación para la misma fecha y el mismo Parque. Las reservaciones para los parques son limitadas, están sujetas a disponibilidad y no están garantizadas. Una reservación de hotel no garantiza reservaciones para los parques temáticos. Visite Disneyland.com/updates para más información importante que se recomienda saber antes de visitar Disneyland® Resort.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2559322/Disneyland_Tiana_Opening_Moment.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2559323/Disneyland_Tiana_Marquee_and_Drop.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2559324/Disneyland_Tiana_Attraction_Interior.jpg

FUENTE Disneyland Resort