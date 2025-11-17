La autora boricua Giannina Braschi encabeza la American Studies Association (ASA)

¿Etapa tardía del imperio estadounidense?

SAN JUAN, Puerto Rico, 17 de noviembre de 2025 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- La American Studies Association (ASA), la organización académica más antigua y grande dedicada a la investigación interdisciplinaria sobre la cultura y la historia de Estados Unidos en un contexto global, anunció que presentará a casi 2,000 académicos, escritores, artistas y activistas de todo el mundo en San Juan, Puerto Rico. La convención anual de ASA, titulada "Late-Stage American Empire?", se llevará a cabo del 19 al 22 de noviembre de 2025. La sesión principal presenta a la legendaria autora y filósofa política puertorriqueña Giannina Braschi, ganadora del Premio Angela Y. Davis de la asa y autora de la tragicomedia épica " PUTINOIKA " ( Flowersong Press, 2024).

Autor puertorriqueño Giannina Braschi por Laurent Eli Badessi.

Giannina Braschi fue campeona de tenis y modelo de moda durante su adolescencia en San Juan. La Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos califica las obras de Braschi como "vanguardistas, influyentes e incluso revolucionarias". Escribe ficción, poesía y filosofía política en español, spanglish e inglés. Escribió el clásico poscolonial "Estados Unidos de Banana" sobre el colapso del Imperio estadounidense y la liberación de Puerto Rico, y la tragicomedia políticamente cargada "PUTINOIKA" sobre la colusión, la contaminación y el engaño en la era de Putin y Trump. Sus libros de género cruzado han sido ampliamente traducidos y adaptados a otras formas de arte y campos, incluyendo el ciclo de canciones artísticas, obras de teatro, libros de fotografía, pintura, novela gráfica, dibujos animados, escultura, diseño industrial y teoría de la planificación urbana.

Como punto culminante cultural del Día de las Humanidades Públicas , el miércoles 19 de noviembre a las 7:00p. m., asa presentará la Sesión Principal con Giannina Braschi en la sede de Humanidades Puerto Rico, ubicada en el Cuartel de Ballajá, en el corazón del Viejo San Juan. Braschi dará una lectura dramática y las renombradas académicas Cristina Garrigos (Presidenta de la Asociación Española de Estudios Americanos), Nuria Morgado (Directora de la Academia Norteamericana de la Lengua Española), Tess O'Dwyer (Presidenta de la Academy of American Poets) y Carmen H. Rivera (UPR-RP) tendrán una conversación con la icónica escritora boricua. Este programa público y gratuito está diseñado para ampliar las perspectivas no solo sobre el archipiélago puertorriqueño, sino también sobre la cultura estadounidense contemporánea en general.

Para adquirir entradas gratuitas para el evento Giannina Braschi y acceder a otras actividades del Día de las Humanidades Públicas , como películas, actuaciones en vivo y recorridos a pie, visite el sitio web de asa en: https://theasa.net/phd2025

Para más información, contacte con: [email protected].

