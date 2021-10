La Bible rendue claire: chaque verset de l'Apocalypse se connecte aux réalités de notre époque

Concernant le but d'organiser un séminaire sur l'Apocalypse en tant que livre de la Bible qui prophétisait sur l'avenir du monde chrétien avec des avertissements apocalyptiques après la première venue de Jésus, le président Lee a souligné qu'il est en accord avec les paroles de la Bible de « rendre témoignage pour les églises » (Ap 22:16) par celui « qui a entendu et vu » (Ap 22:8).

Selon son explication, la clé pour comprendre le livre de l'Apocalypse commence par le sens de la révélation. C'est « ouvrir et montrer (ce qui était scellé et invisible) », et il y a un moment où les prophéties enregistrées dans le passé sont accomplies (révélées) dans la réalité.

Il est rapporté dans le chapitre 1 de l'Apocalypse que Jean (l'apôtre) envoie des lettres de Jésus aux sept églises d'Asie, ce qui est décrit comme l'un des mystères (Ap 1:4, 1:20). Le président Lee a expliqué que l'enregistrement de l'envoi de lettres aux sept églises est une prophétie et s'est accompli en réalité au moment de la seconde venue de Jésus. En conséquence, les mystères de la Bible ne sont pas connus au moment de la rédaction du livre de l'Apocalypse, mais ne sont connus que par « celui qui a entendu et vu tous les événements du livre lorsque le récit de la prophétie s'accomplit en réalité. »

En deux jours, le séminaire sur le chapitre 1 de l'Apocalypse sur YouTube par le président Lee a dépassé les 300 000 vues à travers le monde y compris 5 000 leaders chrétiens.

Depuis août, 25 églises africaines avec 10 000 membres ont signé des protocoles d'accord avec Shincheonji Église de Jésus. L'église a déclaré que 18 églises supplémentaires signeront des protocoles d'entente pour sensibiliser à la compréhension de cette époque et promouvoir le développement de la vie religieuse.

