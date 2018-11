La BOE IPC de 2018 réuni des entreprises et des experts pour créer un nouvel écosystème pour l'IDO

BEIJING, 8 novembre 2018 /PRNewswire/ -- La conférence BOE Innovation Partner (BOE IPC) s'est tenue à Beijing le 7 novembre et a réuni des entreprises et des experts IDO (Internet des objets) du monde entier pour discuter des applications, technologies et tendances du développement dans divers marchés de niche de l'industrie de l'IDO. Au cours de la conférence, BOE a présenté ses derniers dispositifs et solutions, ses systèmes IDO, ses systèmes intelligents et leurs applications innovantes à partir desquels le public a pu constater les changements remarquables apportés au quotidien par le développement de la technologie IDO.

Wang Dongsheng, fondateur et président de BOE, a prononcé un discours liminaire intitulé « Scénarios : la clé de l'IDO », dans lequel il a déclaré : « les avantages de l'IDO devraient se refléter dans l'amélioration de la satisfaction des personnes qui souhaitent une vie meilleure. » Le développement de l'IDO est un processus intégrant des algorithmes de haute qualité, formés par des ressources professionnelles telles que les connaissances, les standards et l'expérience, avec une puissance de calcul robuste (IA, détection, calcul, stockage, transmission, écran), du matériel et des logiciels fonctionnels, ainsi qu'avec des données de masse efficaces liées à la scène, et tout cela évolue, se met à jour et crée constamment de la valeur. Par conséquent, les « scénarios » sont la clé pour ouvrir la porte de la création de valeurs de l'IDO. C'est la raison pour laquelle BOE a mis en avant la vision d'« Ecoresystem : ouvert et connecté ».

Lors de la BOE IPC de 2018, Kevin Ashton, créateur d'Internet des objets, a prononcé un discours sur les scénarios novateurs d'application IDO. Chen Yanshun, PDG de BOE, a donné une interprétation complète des applications et des scénarios innovants de la société dans le domaine de l'IDO, dans son discours intitulé « Cibler les scénarios, la collaboration et la relation mutuellement bénéfique ». Pendant ce temps, Georges El Fakhri, professeur de radiologie à la faculté de médecine de Harvard, Leon Xu, vice-président de JD.COM, et Onur H. Karabey, PDG d'ALCAN Systems GmbH, ont prononcé un discours liminaire sur « Le rôle de l'imagerie moléculaire et de l'IA dans les soins de santé », « Créer un meilleur avenir avec la technologie » et « L'avenir des antennes intelligentes ». Au cours de la conférence, sept forums ont été organisés autour de sept thèmes : les écrans, les capteurs, les services de fabrication intelligente, le commerce de détail intelligent, l'art numérique, les soins de santé mobiles et les services de soins de santé intelligents. Les technologies, produits et applications dans les différents sous-domaines ont été discutés lors de ces forums.

Au cours des dernières années, BOE a continuellement lancé des produits et des solutions d'interface intelligente pour créer des sous-écosystèmes de l'IDO. BOE a présenté, dans le domaine des appareils et des solutions, une solution UHD 8K (ultra haute définition 8000 pixels) intégrant un écran 8K, un décodeur 8K et une plateforme nuage de contenu 8K, ainsi qu'une variété d'écrans AMOLED pliables, rabattables et flexibles, ainsi que des solutions d'identification d'empreintes digitales sous l'écran et des technologies et solutions de détection avancées pour les domaines médical, industriel, l'interaction de l'information, le séquençage de gènes, etc. BOE fournit, en matière de systèmes IDO, des produits, des services et des solutions innovants destinés au commerce de détail intelligent, à la fabrication intelligente, au transport intelligent et à l'énergie intelligente. Dans le domaine des soins de santé intelligents, BOE fournit aux utilisateurs des services de santé complets via une plateforme de gestion de la santé mobile et un hôpital numérique.

Depuis que BOE a mis en avant la vision d'« Ecoresystem : ouvert et connecté » lors du BOE IPC de 2016, la société a coopéré avec des milliers de partenaires mondiaux. BOE ouvrira activement ses plateformes applicatives et technologiques, intégrera de manière innovante les technologies de l'information dans divers secteurs et collaborera avec des partenaires pour offrir aux utilisateurs du monde entier une excellente expérience d'applications et de services IDO innovants.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/685578/BOE_Technology_Group_Logo.jpg