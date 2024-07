BOE signe un accord de partenariat avec l'UNESCO pour devenir la première entreprise technologique chinoise à soutenir l'IDSSD

PARIS, le 27 juillet 2024 /PRNewswire/-- Le 25 juillet (heure française), BOE a signé un accord de partenariat de trois ans dans le cadre de la Décennie internationale des sciences pour le développement durable 2024-2033 (ci-après dénommée « la Décennie des sciences ») avec l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture (UNESCO) au siège de l'organisation à Paris, France. BOE est la première entreprise technologique chinoise à soutenir la Décennie des sciences. Selon cet accord, BOE soutiendra la réalisation des objectifs de la Décennie des sciences grâce à ses innovations technologiques et développera une coopération approfondie avec l'UNESCO dans les domaines de la « vulgarisation et de l'éducation scientifiques » et de « l'innovation numérique » pour contribuer ensemble au développement durable mondial. Lors de la cérémonie de signature, Lidia Arthur Brito, Directrice générale adjointe pour les sciences naturelles de l'UNESCO, et Si Da, Vice-président et Directeur de la marque de BOE, ont prononcé des discours au nom de chaque partie et signé l'accord. Wang Ying, Chargé d'affaires et Délégué permanent adjoint de la Chine auprès de l'UNESCO, a également assisté à la cérémonie et a exprimé ses félicitations aux deux parties pour cette coopération. Réalisée sous la coordination de la Commission nationale chinoise pour l'UNESCO, la signature de cet accord souligne la vision commune des deux parties de promouvoir le développement durable par la science et la technologie, et met également en évidence le sens des responsabilités et la mission des entreprises technologiques chinoises représentées par BOE dans la « promotion du développement durable mondial grâce à la force technologique de pointe ».

En août 2023, l'Assemblée générale des Nations Unies a adopté la résolution sur la Décennie des sciences et a invité l'UNESCO à en prendre la direction, soulignant l'importance de la science pour le développement durable, les avantages du développement scientifique et de la culture scientifique, et la primauté de la science dans le pilotage du développement économique, social et environnemental durable. Dans son discours, Lidia Arthur Brito, Directrice générale adjointe pour les sciences naturelles de l'UNESCO, a souligné que BOE Technology apporte ses capacités innovantes en matière d'éducation scientifique et de technologie numérique, qui sont essentielles pour faire avancer nos objectifs. Notre collaboration vise à améliorer le matériel pour l'éducation scientifique, en particulier dans certains pays africains. Cette synergie vise à améliorer l'efficacité de l'enseignement et de l'apprentissage tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de la salle de classe, renforçant ainsi l'alphabétisation scientifique mondiale. Lors de la cérémonie, le Chargé d'affaires et Délégué permanent adjoint de la Chine auprès de l'UNESCO, M. Wang Ying, a également prononcé un discours. Il a noté que la Chine soutient activement les secteurs des sciences naturelles de l'UNESCO pour renforcer les capacités en sciences et mobiliser les connaissances scientifiques afin de relever les défis mondiaux complexes. Il se réjouit de voir que, grâce à la coordination de la Commission nationale chinoise pour l'UNESCO, BOE s'associe à l'UNESCO et devient la première entreprise chinoise à soutenir la Décennie. Le gouvernement chinois fournira tout le soutien nécessaire à cette coopération, ce qui contribuera grandement à l'amélioration de l'alphabétisation scientifique mondiale et de l'innovation numérique, faisant ainsi véritablement avancer la science en tant que bien public mondial.

Dans le cadre de l'accord de partenariat et sous l'égide de la Décennie des sciences, BOE collaborera avec l'UNESCO sur des projets dans les domaines de l'éducation scientifique et de la technologie numérique : en termes de vulgarisation et d'éducation scientifiques, les deux parties s'engagent à améliorer conjointement les infrastructures et la promotion éducative de l'éducation scientifique, en particulier dans certains pays africains. Pour compléter les supports pédagogiques fournis par l'UNESCO, BOE offrira des équipements éducatifs intelligents pour améliorer l'efficacité de l'enseignement et de l'apprentissage tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de la salle de classe grâce à l'utilisation de la technologie numérique, et pour renforcer l'interactivité de la vulgarisation et de l'apprentissage scientifiques, afin d'améliorer l'alphabétisation scientifique mondiale et de faciliter la réalisation de la vision de l'IDSSD grâce à la puissance de la science et de la technologie. En ce qui concerne l'innovation numérique, l'UNESCO tirera parti des innovations et des solutions numériques de BOE pour populariser la technologie numérique dans les régions cibles, renforcer la créativité et l'innovation, et contribuer au développement durable mondial.

Lors de la cérémonie de signature, Si Da, Vice-président et Directeur de la marque de BOE, a noté qu'en tant qu'innovateur mondial de premier plan dans le domaine de l'Internet des objets (IoT), BOE s'engage depuis sa création à bénéficier aux gens grâce à la science et au respect du développement harmonieux de l'homme et de la nature. Guidé par sa stratégie « Empower IoT with Display », BOE suit le concept de développement « technologie+vert », qui est très cohérent avec la vision de l'IDSSD, c'est-à-dire utiliser la puissance scientifique mondiale pour construire collectivement un avenir durable. C'est également une raison importante de ce partenariat. Face aux multiples défis rencontrés dans les efforts de promotion du développement durable par la science et la technologie, BOE est prêt à s'associer à l'UNESCO pour soutenir la mise en œuvre de l'IDSSD grâce à une technologie innovante et à renforcer le partage des connaissances et des sciences par le biais de projets visant à promouvoir les innovations et les avancées scientifiques et technologiques, améliorant ainsi l'éducation scientifique mondiale pour le bien-être de l'humanité. La signature représente une autre initiative majeure de BOE dans la poursuite de sa stratégie mondiale et la concrétisation de son concept de développement durable, et marque également une autre étape mondiale dans la promotion de l'innovation scientifique et technologique ainsi que de la coopération et des échanges.

En matière de développement durable, BOE suit les concepts de « Green+, Innovation+ et Community+ » et travaille avec des partenaires mondiaux pour construire un écosystème d'innovation « Powered by BOE » pour une plus grande valeur industrielle. En particulier, en termes d'« Innovation+ », BOE s'engage à « respecter la technologie et persister dans l'innovation », en introduisant continuellement des ressources innovantes et en améliorant son mécanisme d'incitation à l'innovation pour renforcer ses capacités d'innovation. Parallèlement, BOE investit environ 7 % de ses revenus d'exploitation annuels dans la recherche et le développement. À la fin de l'année 2023, BOE avait déposé plus de 90 000 brevets indépendants et comptait plus de 5 000 partenaires mondiaux. En outre, BOE a proposé la stratégie créative « Empower IoT with Display », cherchant à favoriser l'intégration continue de la technologie d'affichage, de la technologie IoT et de la technologie numérique, et à renforcer le processus de numérisation de toutes les industries mondiales grâce à ses itérations et innovations technologiques constantes. En tant qu'entreprise technologique mondiale, BOE dispose de bureaux dans plus de 20 pays et régions du monde. En particulier, alors que les entreprises chinoises s'étendent à l'étranger à un rythme plus rapide ces dernières années, BOE a lancé un nouveau modèle d'exploitation à l'étranger pour les entreprises technologiques chinoises dans les domaines de la science et de la technologie, des sports et de la culture grâce à une stratégie d'internationalisation ambitieuse. Récemment, en tant que principal partenaire stratégique de l'équipe nationale chinoise d'escrime, BOE a aidé l'équipe dans sa mission à Paris, en utilisant une technologie innovante pour accélérer l'industrie du sport vers une nouvelle ère de technologie et d'intelligence. Début juillet, la campagne annuelle de marketing de marque « Hello BOE » a fait ses débuts à Paris, France, présentant une fusion parfaite de technologie innovante et de culture traditionnelle, soutenant l'événement « Reviving Craft: Chinese Handicrafts and Contemporary Design » et mettant en valeur le charme unique de la culture chinoise et la vitalité de l'innovation technologique chinoise dans le monde.

L'innovation scientifique et technologique est devenue une force motrice puissante pour les entreprises chinoises, les produits chinois, les créations chinoises et la culture chinoise à l'échelle mondiale. Les produits technologiques innovants, tels que les nouvelles technologies d'affichage et les technologies numériques, offrent d'énormes opportunités aux entreprises technologiques chinoises et à l'économie mondiale à l'ère numérique. En tant que leader industriel, BOE continuera de suivre une voie de développement axée sur le marché, internationale et spécialisée, d'adopter le modèle de valeur duale « technologie+marque », et d'étendre son influence mondiale à un rythme plus rapide grâce à des technologies de pointe et à une stratégie de marché avant-gardiste. Elle remplira ses responsabilités sociales d'entreprise par des actions concrètes, favorisera le développement durable mondial et apportera sa sagesse et sa force en tant qu'entreprise technologique chinoise au développement de l'humanité.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2412154/BOE_Logo.jpg