LA CABOT COLLECTION ANNONCE UN INVESTISSEMENT DANS LES LIAISONS AVEC LES LOFOTEN DANS LE CADRE DE LA POURSUITE DE SES PLANS D'EXPANSION INTERNATIONALE

"Nous sommes ravis d'unir nos forces avec Lofoten Links, une propriété spectaculaire qui s'aligne sans effort avec notre vision d'offrir un golf et des expériences de classe mondiale dans les destinations les plus remarquables du monde", a déclaré Ben Cowan-Dewar, PDG et cofondateur de The Cabot Collection. "Le directeur général Frode Hov est un véritable visionnaire, et nous ne pourrions être plus enthousiastes quant à l'avenir de ce site extraordinaire".

Situé au-dessus du cercle polaire arctique, Lofoten Links est le parcours de golf de type links le plus septentrional du monde. Classé n° 24 au monde par Golf Digest et n° 88 au monde par Golf Magazine, ses paysages spectaculaires et son littoral éloigné constituent une toile de fond à couper le souffle pour les amateurs de golf. Ce parcours légendaire est connu pour sa conception à la fois difficile et gratifiante, avec 18 trous qui peuvent être joués sous le soleil de minuit en été et sous les aurores boréales en automne.

Outre son célèbre parcours de golf, Lofoten Links offre à ses hôtes une occasion rare de s'immerger dans la splendeur du littoral norvégien tout en bénéficiant d'un service et d'équipements inégalés. La propriété propose une variété de lodges confortables, de style nordique, conçus pour s'harmoniser avec le paysage saisissant, ainsi qu'un charmant restaurant sur place. Lofoten Links propose une myriade d'activités pour les voyageurs exigeants en quête d'authenticité et d'aventure, notamment l'équitation, la randonnée et le kayak. Située à l'extrémité nord de l'île et faisant directement face à la mer de Norvège, la propriété est parfaitement positionnée pour observer les aurores boréales, l'un des phénomènes les plus éblouissants de la nature.

L'investissement de Cabot dans Lofoten Links s'inscrit dans une période de plans d'expansion internationale passionnants. La société a récemment annoncé Cabot Bordeaux, anciennement connu sous le nom de Golf Du Médoc Resort, une destination de choix pour les amateurs de golf et de vin située à Bordeaux, en France. Parmi les autres centres de villégiature de luxe dotés de terrains de golf de classe mondiale et situés dans des endroits extraordinaires, citons Cabot Cape Breton en Nouvelle-Écosse, Cabot Saint Lucia dans les Caraïbes, Cabot Revelstoke en Colombie-Britannique, Cabot Citrus Farms en Floride et Cabot Highlands en Écosse, tous primés.

Pour plus d'informations sur The Cabot Collection et Lofoten Links, veuillez consulter https://thecabotcollection.com/ et https://www.lofotenlinks.no/en.

À propos de la collection Cabot :

La Cabot Collection est un développeur de luxe de destinations de golf incomparables. Son portefeuille comprend les produits primés Cabot Cape Breton en Nouvelle-Écosse, Cabot Saint Lucia dans les Caraïbes, Cabot Revelstoke en Colombie-Britannique, Cabot Citrus Farms en Floride, Cabot Highlands en Écosse et Cabot Bordeaux en France. Cabot continue de s'appuyer sur un héritage d'excellence en matière de golf, d'offres résidentielles de luxe et de mode de vie de villégiature dans chaque propriété unique où les propriétaires et les invités ont un accès exclusif à des expériences spécifiques à la destination et à une qualité de service inégalée.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2498142/Cabot_Logo.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2498149/Cabot_1.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2498148/Cabot_2.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2498144/Cabot_3.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2498143/Cabot_4.jpg

