THE CABOT COLLECTION KÜNDIGT INVESTITION IN LOFOTEN LINKS IM RAHMEN WEITERER INTERNATIONALER EXPANSIONSPLÄNE AN

"Wir freuen uns sehr über die Zusammenarbeit mit Lofoten Links, einem spektakulären Anwesen, das mühelos mit unserer Vision übereinstimmt, Golf und Erlebnisse von Weltklasse an den bemerkenswertesten Orten der Welt zu bieten", sagte Ben Cowan-Dewar, CEO und Mitbegründer von The Cabot Collection. "Geschäftsführer Frode Hov ist ein echter Visionär, und wir freuen uns sehr auf die Zukunft dieses außergewöhnlichen Standorts."

Der oberhalb des Polarkreises gelegene Lofoten Links ist der nördlichste Links-Golfplatz der Welt. Von Golf Digest auf Platz 24 der Welt und vom Golf Magazine auf Platz 88 der Welt eingestuft, bietet mit seiner dramatischen Landschaft und der abgelegenen Küste eine atemberaubende Kulisse für Golfliebhaber. Der sagenumwobene Platz ist bekannt für sein anspruchsvolles, aber lohnendes Design mit 18 Löchern, die im Sommer unter der Mitternachtssonne und im Herbst unter den Nordlichtern gespielt werden können.

Zusätzlich zu seinem berühmten Golfplatz bietet Lofoten Links seinen Gästen die seltene Gelegenheit, in die Pracht der norwegischen Küste einzutauchen und gleichzeitig unübertroffenen Service und Annehmlichkeiten zu genießen. Das Anwesen bietet eine Reihe von gemütlichen Hütten im nordischen Stil, die auf die beeindruckende Landschaft abgestimmt sind, sowie ein charmantes Restaurant vor Ort. Lofoten Links bietet eine Vielzahl von Aktivitäten für anspruchsvolle Reisende, die Authentizität und Abenteuer suchen, darunter Reiten, Wandern und Kajakfahren. Das Haus liegt am nördlichen Rand der Insel und blickt direkt nach Norden auf die Norwegische See. Die Lage ist perfekt, um das Nordlicht zu sehen, eines der schillerndsten Naturphänomene.

Die Investition von Cabot in Lofoten Links erfolgt inmitten einer Phase spannender internationaler Expansionspläne. Das Unternehmen gab kürzlich bekannt, dass Cabot Bordeaux, früher bekannt als Golf Du Médoc Resort, ein erstklassiges Ziel für Golf- und Weinliebhaber in Bordeaux, Frankreich, ist. Zu den weiteren Luxusresorts mit Weltklasse-Golfplätzen an außergewöhnlichen Standorten gehören das preisgekrönte Cabot Cape Breton in Nova Scotia, Cabot Saint Lucia in der Karibik, Cabot Revelstoke in British Columbia, Cabot Citrus Farms in Florida und Cabot Highlands in Schottland.

Weitere Informationen über The Cabot Collection und Lofoten Links finden Sie unter https://thecabotcollection.com/ und https://www.lofotenlinks.no/en.

Über die Cabot-Sammlung:

Die Cabot Collection ist ein luxuriöser Entwickler von unvergleichlichen Golfdestinationen. Zum Portfolio gehören die preisgekrönten Cabot Cape Breton in Nova Scotia, Cabot Saint Lucia in der Karibik, Cabot Revelstoke in British Columbia, Cabot Citrus Farms in Florida, Cabot Highlands in Schottland und Cabot Bordeaux in Frankreich. Cabot baut weiterhin auf ein Erbe von Exzellenz im Golfsport, luxuriösen Wohnangeboten und Boutique-Resort-Lifestyle in jedem einzelnen Anwesen, wo Eigentümer und Gäste exklusiven Zugang zu zielspezifischen Erfahrungen und einer unvergleichlichen Servicequalität haben.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2498142/Cabot_Logo.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2498149/Cabot_1.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2498148/Cabot_2.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2498144/Cabot_3.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2498143/Cabot_4.jpg

