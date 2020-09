La Caisse co-investit avec EQT dans Colisée, leader européen des établissements d'hébergement pour personnes âgées

MONTRÉAL, le 24 septembre 2020 /PRNewswire/ -- La Caisse de dépôt et placement du Québec (la Caisse), un investisseur institutionnel mondial, annonce l'acquisition d'une participation minoritaire dans Groupe Colisée, l'un des principaux acteurs du secteur des maisons de retraite en Europe.

L'investissement de la Caisse, aux côtés du fonds EQT Infrastructure V (EQT Infrastructure, actionnaire majoritaire) et de l'équipe de direction de Colisée, permettra à l'entreprise d'envisager de nouvelles opportunités de croissance, y compris dans de nouveaux marchés, tout en consolidant son offre de soins et services de qualité supérieure.

Colisée, dont le siège social est établi à Paris, compte aujourd'hui près de 270 établissements et des agences de services de soins à domicile, principalement en France, en Belgique, en Espagne et en Italie. Au-delà des maisons de retraite, Colisée a également diversifié son offre en proposant davantage de services d'aide aux personnes âgées. La société emploie plus de 16 000 personnes et son chiffre d'affaires s'élève à plus de 1 milliard d'euros annuellement.

Cette prise de participation découle d'échanges entamés en 2019 avec le management de Colisée, et s'inscrit dans une stratégie renforcée d'investissement en infrastructure de la Caisse en Europe. À titre d'investisseur de long terme, la Caisse soutiendra Colisée dans son plan de développement, qui tient compte de tendances lourdes telles que le vieillissement de la population et la demande croissante pour les soins et les services de prise en charge des personnes âgées.

« Cette acquisition constitue pour la Caisse un investissement important dans les infrastructures de santé, un secteur essentiel où les besoins sont grandissants et où Colisée est bien positionnée, a déclaré Emmanuel Jaclot, premier vice-président et chef des Infrastructures à la Caisse. L'excellente feuille de route de Colisée en matière de qualité de soins et de bien-être de ses résidents représente un élément déterminant de ce partenariat, cohérent avec notre approche ESG. »

« Grâce au soutien d'un investisseur de long terme comme la Caisse, Colisée poursuivra le développement de ses services d'accompagnement et de soins aux personnes âgées. La Caisse partage avec notre société des valeurs communes, la responsabilité sociale étant au cœur de sa mission », a affirmé Christine Jeandel, présidente de Colisée.

« EQT Infrastructure est fier de compter sur la participation d'un partenaire de grande qualité pour cet investissement dans l'infrastructure sociale, un secteur thématique pour EQT. Avec cet investissement de la Caisse au côté d'EQT Infrastructure, Colisée bénéficie d'un actionnariat en mesure d'accompagner la forte croissance du groupe sur le long terme », ont déclaré Ulrich Köllensperger, Partner et Thomas Rajzbaum, Managing Director chez EQT Partners et conseillers d'investissement chez EQT Infrastructure.

La transaction est soumise à l'obtention des approbations réglementaires. Les modalités financières de la transaction n'ont pas été divulguées.

À PROPOS DE LA CAISSE DE DÉPÔT ET PLACEMENT DU QUÉBEC

La Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ) est un investisseur institutionnel de long terme qui gère des fonds provenant principalement de régimes de retraite et d'assurances publics et parapublics. Son actif net s'élève à 333,0 G$ CA au 30 juin 2020. Un des plus importants gestionnaires de fonds institutionnels au Canada, la Caisse investit dans les grands marchés financiers, ainsi qu'en placements privés, en infrastructures, en immobilier et en crédit privé à l'échelle mondiale. Pour obtenir plus de renseignements sur la Caisse, visitez le site cdpq.com, suivez-nous sur Twitter @LaCDPQ ou consultez nos pages Facebook ou LinkedIn.

À PROPOS DE COLISÉE

Colisée est un acteur de référence de la prise en charge globale de la dépendance qui a développé une expertise au service du bien-être des personnes âgées. Son réseau comporte 270 établissements en France, Belgique, Espagne et Italie. Colisée emploie plus de 16 000 collaborateurs. Plus d'informations : www.groupecolisee.com.

À PROPOS D'EQT

EQT est une entreprise d'investissement de premier plan avec plus de 62 milliards d'euros de capitaux levés et environ 40 milliards d'euros d'actifs sous gestion à travers ses 19 fonds. Les fonds EQT ont des portefeuilles d'entreprises en Europe, Asie-Pacifique, Amérique du Nord représentant un chiffre d'affaires total cumulé de plus de 27 milliards d'euros et plus de 159 000 salariés. EQT travaille avec ses sociétés en portefeuille pour atteindre une croissance durable, une excellence opérationnelle et une position de leader dans leur marché. Plus d'infos : www.eqtgroup.com. Suivez EQT sur LinkedIn, Twitter, YouTube et Instagram.

Pour de plus amples informations : CONRAD HARRINGTON, Directeur principal, Relations médias internationales, +1 514 847 5493, [email protected]

