La California Alcohol Policy Alliance (CAPA) celebrará a los héroes de la prevención del alcohol de 2019 de la CAPA en un almuerzo en el Capitolio

SACRAMENTO, California, 21 de enero de 2020 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- El asambleísta del estado de California Tom Lackey se unirá a la California Alcohol Policy Alliance (CAPA) y a Alcohol Justice en un evento en el Capitolio para reconocer y homenajear a los legisladores que se oponen firmemente al proyecto de ley SB 58, conocido como el 3 A.M. Bar Bill. El 14 de septiembre de 2019, el proyecto de ley fracasó en el piso de la Asamblea con una votación de 35-29-15. Desafortunadamente, el fracaso no fue fatídico. Un procedimiento habitual denominado "Moción de Reconsideración" permitirá una votación más en el piso de la Asamblea en el 2020. El asambleísta Lackey y los copresidentes de la CAPA entregarán premios a los asambleístas Cooper, Frazier, Meléndez y Muratsuchi, al senador Bates y a otros legisladores que votaron NO al proyecto de ley durante el año 2019.