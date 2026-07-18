La campagne essential COSTA RICA propose des produits agricoles costaricains à des millions de consommateurs européens

Cette campagne multicanal couvre les canaux publicitaires d'Amazon Ads, notamment Prime Video, Fire TV, Alexa et Amazon Fresh Bags, ainsi que les médias numériques et les actions en magasin au Royaume-Uni, en Allemagne et en Espagne.

SAN JOSÉ, Costa Rica, 18 juillet 2026 /PRNewswire/ -- La marque nationale essential COSTA RICA propose des produits frais costaricains à des millions de consommateurs au Royaume-Uni, en Allemagne et en Espagne via « The Natural Choice », une campagne internationale multicanal déployée sur les canaux publicitaires d'Amazon ainsi que sur les médias numériques, et comprenant plus de 240 dégustations en magasin chez les principaux détaillants européens. Cette campagne invite les consommateurs à découvrir la fraîcheur, la qualité et l'origine des bananes, des ananas, du café et du manioc du Costa Rica.

essential COSTA RICA Brings Costa Rican Agricultural Products to Millions of European Consumers essential COSTA RICA Brings Costa Rican Agricultural Products to Millions of European Consumers

Cette campagne vise à créer un lien avec les consommateurs, tant lors de leurs moments de divertissement que lors de leurs achats, grâce à des contenus vidéo, des recettes, des dégustations de produits et des expériences interactives. Autour de thèmes créatifs tels que « de notre terre à votre table » et « le choix naturel pour un mode de vie moderne », cette initiative encourage les consommateurs à intégrer des bananes, des ananas, du café et du manioc du Costa Rica dans des recettes faciles à préparer, élaborées par des chefs de chaque marché.

« The Natural Choice » présente l'histoire des produits agricoles du Costa Rica au public via les différents canaux publicitaires d'Amazon sur ces trois marchés, notamment l'Amazon Brand Store, les publicités sur Prime Video, une page d'accueil personnalisée sur Fire TV, des expériences de marque Alexa au Royaume-Uni et en Allemagne, ainsi que les Amazon Fresh Bags au Royaume-Uni et en Espagne. L'ensemble de la campagne créative s'articule autour de 12 vidéos de recettes originales (quatre par marché) élaborées par des chefs locaux qui réinterprètent les ingrédients costaricains à travers le prisme de leur propre culture et de leur propre cuisine.

« Avec essential COSTA RICA, nous cherchons sans cesse des moyens de faire découvrir notre proposition de valeur agricole aux consommateurs européens d'une manière qui soit innovante, mais surtout naturelle », déclare Adriana Acosta, directrice d'essential COSTA RICA. « Notre collaboration avec l'Amazon Ads Brand Innovation Lab nous permet de nous intégrer au quotidien des consommateurs, qu'ils préparent une recette avec Alexa, découvrent des ingrédients du Costa Rica sur Fire TV avant de regarder un film ou trouvent l'inspiration pour leurs recettes sur leur sac de livraison Amazon Fresh. Cette campagne renforce non seulement le positionnement du secteur agricole du Costa Rica, mais elle constitue également pour l'Agence de promotion du commerce et des investissements du Costa Rica (PROCOMER) un moyen concret de soutenir l'un des secteurs productifs les plus importants du pays. »

Cette initiative s'inscrit dans le prolongement du premier volet de « Natural Choice », développé par essential COSTA RICA en collaboration avec l'Amazon Ads Brand Innovation Lab au cours du second semestre 2025. Cette campagne, la toute première campagne nationale de promotion d'une marque à l'exportation sur plusieurs marchés via Amazon Ads, a été déployée au Royaume-Uni, en Espagne et en Allemagne, en utilisant les canaux publicitaires d'Amazon Ads, notamment Fire TV, Prime Video, l'Amazon Brand Store, les sacs Amazon Fresh, les Amazon Lockers et une expérience Alexa personnalisée, afin de faire découvrir les produits costaricains aux consommateurs européens. La campagne a été complétée par des actions sur diverses plateformes numériques et des placements médiatiques à fort impact visant à établir un lien direct avec les consommateurs et à renforcer le positionnement des produits costaricains sur des marchés stratégiques.

« Ce que j'apprécie particulièrement dans cette campagne, c'est la façon dont elle s'intègre naturellement dans le quotidien des consommateurs », explique Kate McCagg, responsable mondiale de l'Amazon Ads Brand Innovation Lab. « Qu'ils regardent une recette sur Fire TV, qu'ils cuisinent les mains libres avec Alexa ou qu'ils déballent leurs courses, l'histoire des produits agricoles du Costa Rica les accompagne dans leur quotidien et apporte un contenu utile et une touche de dynamisme à toutes les tranches de vie. »

Ces mesures s'inscrivent dans le cadre de la stratégie globale mise en œuvre par le Costa Rica pour diversifier ses exportations agricoles vers les marchés européens. Selon les données du PROCOMER, les exportations de café vert, d'ananas, bananes et de manioc vers l'Espagne, l'Allemagne et le Royaume-Uni ont augmenté de 23,6% au cours des quatre premiers mois de 2026 par rapport à la même période en 2025, passant de 142,2 millions USD à 175,8 USD. Ces résultats reflètent la demande croissante pour les produits costaricains auprès des consommateurs européens, qui accordent de plus en plus d'importance à la qualité, au développement durable, à la traçabilité et à l'origine.

La campagne se déroule à la fin du printemps et au début de l'été européens, une période propice à la promotion des produits frais et des modes de vie associés au bien-être. Outre le renforcement de l'image du Costa Rica à l'international, cette initiative vise à consolider l'association du pays avec le développement durable, la biodiversité, ainsi que la fraîcheur de ses produits agricoles et de ses processus de production.

Cette deuxième phase est complétée par des actions en magasin qui permettent aux consommateurs de vivre directement l'expérience de la campagne dans les points de vente. En France, 120 séances de dégustation d'ananas et de manioc du Costa Rica sont organisées en juin et juillet dans 20 supermarchés Intermarché à Paris et ses environs. En Allemagne, 120 dégustations d'ananas frais sont organisées au cours de la même période dans 17 supermarchés EDEKA appartenant aux groupes Meyer et Struve à Hambourg et ses environs, ce qui renforce encore la présence et le positionnement des produits agricoles costaricains sur ces deux marchés.

La campagne « The Natural Choice » a été lancée le 22 juin 2026 et sera diffusée au Royaume-Uni, en Allemagne et en Espagne. Pour plus d'informations, rendez-vous sur la boutique officielle essential COSTA RICA sur Amazon.

À propos essential COSTA RICA

essential COSTA RICA est la marque nationale officielle du Costa Rica, conçue pour positionner et valoriser l'image du pays sur le marché international. Cette stratégie vise à renforcer la réputation du pays grâce au tourisme, aux investissements directs étrangers et aux exportations.