La campagne « Real Power for Real People » de l'INC montre la « force réelle » des noix et des fruits secs à des millions de personnes dans le monde

La campagne de diffusion « Real Power for Real People » a joint des millions de consommateurs, leur montrant la « force réelle » des noix et des fruits secs ainsi que leur lien avec « l'immunité comportementale ».

REUS, Espagne, 22 avril 2021 /PRNewswire/ -- Depuis son lancement le 27 octobre 2020, la campagne Real Power for Real People montre aux consommateurs que les noix et les fruits secs fournissent à leur corps la « force réelle » dont il a besoin pour faire face aux défis du quotidien et pour s'immuniser contre tout. L'INC élargira la campagne sur la période 2021-2022 pour joindre de nouveaux publics et pour développer le concept « Real Power for Real People ».

Vidéo : https://youtu.be/ElicMmVtg3I

La vidéo principale de la campagne, qui encourage les consommateurs à ajouter des noix et des fruits secs à leur alimentation quotidienne, a été visionnée plus de 1 750 000 fois sur YouTube. En outre, en s'associant à 30 influenceurs des médias sociaux provenant de 17 pays du monde entier, l'INC a pu tirer parti d'une base collective de plus de 7 00 000 abonnés pour faire parvenir le message à encore plus de monde. Au total, les publications des influenceurs ont généré plus de 1 500 000 interactions et le mot-clic de la campagne, #ShareYourNutfruitPower, a généré plus de 330 publications.

De plus, l'INC a créé une trousse d'outils qui a permis à ses membres de participer à la campagne et de partager le concept « Real Power for Real People » avec le public de leurs propres marchés. Plus de 80 membres de l'INC se sont inscrits pour promouvoir les bienfaits des noix et des fruits secs.

Le directeur général de l'INC, Goretti Guasch, a déclaré ceci au sujet de la campagne : « L'immunité s'est retrouvée au premier plan de toutes les conversations en raison de la pandémie de COVID-19. Je suis ravi que la campagne ait réussi à montrer aux consommateurs que les noix et les fruits secs sont des aliments sains. Nous sommes impatients de voir ce que la prochaine année nous réserve et d'explorer des façons de développer ce message. »

À propos de l'INC

L'INC (ou « International Nut and Dried Fruit Council ») est l'organisme de coordination international du secteur fruits secs et noix. Parmi ses membres figurent plus de 850 entreprises du secteur des fruits secs et des noix de plus de 80 pays. Les membres de l'INC représentent plus de 85 % de la valeur commerciale à la ferme du commerce mondial des fruits secs et des noix. La mission de l'INC est de stimuler et de faciliter la croissance durable du secteur mondial des fruits secs et des noix. Elle est la principale organisation internationale sur la santé, la nutrition, les statistiques, la sécurité alimentaire et les normes et règlements internationaux concernant les noix et les fruits secs.

Contacts presse de l'INC :

E-mail [email protected]

Téléphone : +34 977 331 416

Related Links

https://www.nutfruit.org/



SOURCE INC International Nut and Dried Fruit Council