A campanha do INC Poder Real para Pessoas Reais mostra o "poder real" de nozes e frutas secas para milhões de pessoas em todo o mundo

REUS, Espanha, 22 de abril de 2021 /PRNewswire/ -- Lançada em 27 de outubro de 2020, a mensagem do Poder Real para Pessoas Reais focou no conceito de que consumir nozes e frutas secas oferece ao seu corpo o "poder real" necessário para enfrentar os desafios diários e ser imune a tudo. A campanha será expandida durante 2021/2022 para alcançar novos públicos e ampliar o conceito Poder Real para Pessoas Reais.

Vídeo da campanha: https://youtu.be/ElicMmVtg3I

O vídeo principal da campanha, que incentiva os consumidores a adicionar nozes e frutas secas à sua dieta diária, recebeu mais de 1.750.000 visualizações no YouTube. O INC também fez parceria com 30 influenciadores de mídia social de 17 países em todo o mundo, utilizando seus mais de 7 milhões de seguidores combinados para difundir a mensagem. No total, as postagens de influenciadores conseguiram mais de 1,5 milhão de interações e a hashtag da campanha, #ShareYourNutfruitPower, obteve mais de 330 publicações.

Além disso, o INC desenvolveu um kit de ferramentas que permitiu aos seus membros participar e compartilhar o conceito Real Power for Real People em seus próprios mercados. Mais de 80 membros do INC se inscreveram para ajudar a divulgar os benefícios das nozes e das frutas secas.

A diretora executiva da INC, Goretti Guasch, disse sobre a campanha: "A imunidade foi colocada à frente de todas as conversas devido à pandemia da COVID-19, e estou entusiasmado em ver o sucesso que esta campanha teve no posicionamento de alimentos como nozes e frutas secas como uma opção saudável para os consumidores. Estamos ansiosos para ver o que o próximo ano trará e como poderemos expandir esta mensagem."

Sobre o INC

O INC é a organização internacional central do setor de nozes e frutas secas. Seus membros incluem mais de 850 empresas do setor de nozes e frutas secas de mais de 80 países. Os membros do INC representam mais de 85% do valor comercial mundial "farm gate (valor de mercado recebido pelo produtor, menos os custos de venda) do comércio de nozes e frutas secas. A missão do INC é estimular e facilitar o crescimento sustentável do setor global de nozes e frutas secas. O INC é a principal organização internacional em saúde, nutrição, estatística, segurança alimentar e normas e regulamentos internacionais relativos a nozes e frutas secas.

Contato de imprensa do INC:

e-mail [email protected]

Telefone +34 977 331 416

FONTE INC International Nut and Dried Fruit Council

Related Links

https://www.nutfruit.org/



SOURCE INC International Nut and Dried Fruit Council