La campaña "100 Days, 100 Ways" ayuda a los consumidores a ahorrar dinero en estas fiestas de invierno

El planificador interactivo de presupuesto para las fiestas de Consolidated Credit agiliza la preparación y los ahorros

FORT LAUDERDALE, Florida, 1 de octubre de 2019 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Quedan menos de 100 días para hacer las compras para las fiestas de invierno, y Consolidated Credit ha creado un campaña estilo "sprint" para ayudar a los consumidores a no quedar endeudados.

La emoción de los negocios atractivos puede hacer que uno desperdicie dinero cerca de las fiestas, pero es importante hacer un presupuesto adecuado y no quedar involucrado en deudas. Lo primero que hay que hacer es crear un presupuesto para las fiestas. Una forma sencilla de hacerlo es con el Holiday Spending Planner (Planificador de gastos para las fiestas) de Consolidated Credit.

Este planificador interactivo gratuito ayuda a los consumidores a crear un plan de fiestas práctico basado en sus ingresos anuales. Incluye todos los gastos que hay que cubrir durante las fiestas, desde los regalos y las decoraciones hasta los costos de viajes y envíos.

Las páginas de Facebook, Twitter, Instagram y Pinterest de Consolidated Credit incluyen consejos diarios para ahorrar dinero para la campaña "100 Days, 100 Ways to Save" (100 días, 100 formas de ahorrar). "Los consejos de '100 days, 100 ways' están concebidos para ayudar a la gente a aprender formas prácticas de mantener bajos los costos de las fiestas", dice April Lewis-Parks, directora de educación de Consolidated Credit.

La campaña presenta también un concurso en las redes sociales para los seguidores de Consolidated Credit. Las personas que retuiteen, pongan "me gusta", compartan, identifiquen y reenvíen tienen la posibilidad de ganar US$ 100 por mes hasta diciembre. Cada acción social equivale a una participación en el concurso, y no hay límite para la cantidad de participaciones que un seguidor puede enviar. Los sorteos se realizarán el 16 de octubre, el 16 de noviembre y el 16 de diciembre.

La Holiday Survival Guide (Guía de supervivencia en las fiestas) incluida en esta campaña ayuda a los consumidores a reflexionar, planificar y hacer compras para la temporada de fiestas. En primer lugar, los consumidores pueden hacerse una serie de preguntas que invitan a la reflexión al comienzo de la guía. Luego, pueden usar el Holiday Spending Planner para ayudarse a estar al tanto de sus gastos y evitar deudas en sus tarjetas de crédito.

"Las fiestas de invierno son el período más caro del año para la mayoría de las familias", explica Lewis-Parks. "La campaña '100 Days, 100 Ways to Save', el Holiday Spending Planner y la Holiday Survival Guide ayudan a los consumidores a evitar gastar demasiado".

Acerca de la compañía: En 26 años, Consolidated Credit ha ayudado a más de 6.5 millones de personas a superar deudas y dificultades financieras. Su misión es ayudar a las familias en todo Estados Unidos a terminar con las crisis financieras y resolver problemas de administración de dinero mediante la educación y el asesoramiento.

