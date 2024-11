La campaña anual Red Kettle del Ejército de Salvación se lanza con la ayuda de los Dallas Cowboys, la estrella country Lainey Wilson y un invitado especial

La campaña de recaudación de fondos más antigua de Estados Unidos que ayuda a 27 millones de personas a dar el pistoletazo de salida al partido de Acción de Gracias de los Dallas Cowboys

ARLINGTON, Texas, 27 de noviembre de 2024 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- El Ejército de Salvación invita a las comunidades de todo el país a unirse con el espíritu de dar con el lanzamiento de su 134ª Campaña Red Kettle, que comenzará oficialmente durante el juego del Día de Acción de Gracias de los Dallas Cowboys mañana contra los New York Giants, que se transmitirá por Fox a las 3:30 p.m. CST. El Red Kettle Kickoff de este año contará con la actuación de medio tiempo de la estrella de la música country ganadora del premio Grammy ACM y CMA Entertainer of the Year, Lainey Wilson, y un invitado especial, marcando el comienzo de una temporada dedicada a ayudar a los necesitados a través de varios programas del Salvation Army.

Wilson interpretará éxitos de su nuevo álbum, "Whirlwind", para resaltar tanto la necesidad de dar esta temporada navideña como el impacto del trabajo del Ejército de Salvación en las comunidades de todo el país. Desde que se unieron en 1997, el Ejército de Salvación y los Cowboys han ayudado a recaudar más de $ 3 mil millones para la campaña.

"Es un honor ser parte de la tradición de Red Kettle Kickoff con The Salvation Army y los Dallas Cowboys. La temporada navideña se trata de retribuir y unirnos, para que podamos hacer una diferencia real en la vida de las personas esta Navidad ", dijo Wilson. "¡Traigan sus pantalones de campana y algunas campanas para que suenen porque estamos a punto de poner este espectáculo en marcha!"

Durante casi tres décadas, los Dallas Cowboys y el Ejército de Salvación han unido fuerzas en el Día de Acción de Gracias para ampliar la misión de la Campaña Red Kettle, que financia servicios vitales para personas y familias que enfrentan dificultades. Solo el año pasado, los fondos recaudados a través de la campaña apoyaron a más de 27 millones de personas con recursos como alimentos, refugio, regalos navideños y asistencia financiera de emergencia durante todo el año.

"La Campaña Red Kettle es un maravilloso recordatorio de que los pequeños actos de generosidad pueden marcar una gran diferencia", dijo Charlotte Jones, directora de marca y copropietaria de los Dallas Cowboys y ex presidenta de la junta asesora nacional de The Salvation Army. "Cada dólar donado ayuda al Ejército de Salvación a brindar esperanza y apoyo a los necesitados, y no podríamos estar más agradecidos a Lainey Wilson por ayudarnos a iniciar este importante esfuerzo. Captura a la perfección el corazón de esta campaña, inspirando a los fans a marcar la diferencia para aquellos que más lo necesitan ".

Como el mayor proveedor privado de servicios sociales de la nación, el Ejército de Salvación enfrenta un desafío único este año. "Con cinco días menos de donación de teteras este año, las donaciones son más necesarias que nunca para satisfacer la creciente demanda de recursos esenciales, especialmente a medida que las familias continúan enfrentando desafíos económicos", dijo el Comisionado Kenneth Hodder, comandante nacional del Ejército de Salvación. "El corazón de Lainey Wilson por retribuir resuena profundamente con el espíritu de la Campaña Red Kettle. Esperamos que su desempeño inspire a las personas a unirse para apoyar a quienes enfrentan dificultades esta temporada ".

El lanzamiento oficial de la Campaña Red Kettle significa que miles de voluntarios harán sonar las campanas en hervidores de agua en todo el país ubicados fuera de las tiendas en Walmart, Sam's Club, Kroger Family of Stores, Hobby Lobby, Mardel, Walgreens, Rite-Aid, Bass Pro Shops, Cabela's, JCPenney, Food Lion, Redner's Markets, Boscov's, Dillard's, Big Lots, Macerich Shopping Centers y cientos de socios locales. En cada ubicación, las personas pueden donar efectivo, monedas y cheques o digitalmente con Apple Pay, Google Pay, PayPal y Venmo.

Además, las personas pueden apoyar a sus vecinos a través de su Ejército de Salvación local al:

Inscribirse como voluntario en Red Kettle en RegisterToRing.com.

en RegisterToRing.com. Dar un regalo de sostenimiento de $ 25 al mes en Give.SalvationArmyUSA.org.

al mes en Give.SalvationArmyUSA.org. Donar criptomonedas, como Bitcoin o Ethereum.

Cada donación se queda en la comunidad para brindar ayuda y esperanza a quienes lo necesitan. Para obtener más información, brindar ayuda u obtener ayuda, visite www.SalvationArmyUSA.org.

Acerca del Ejército de Salvación

El Ejército de Salvación ayuda anualmente a más de 27 millones de personas en Estados Unidos a superar la pobreza, la adicción y las dificultades económicas al predicar el evangelio de Jesucristo y satisfacer las necesidades humanas en Su nombre sin discriminación en casi todos los códigos POSTALES. Al proporcionar alimentos, refugio, asistencia para la prevención de desalojos, ayuda de emergencia en casos de desastre, rehabilitación, programas juveniles después de la escuela y de verano, enriquecimiento espiritual y más, el Ejército de Salvación está haciendo el mayor bien en 6,400 centros de operación en todo el país. Para obtener más información, visite SalvationArmyUSA.org. Síguenos en X @SalvationArmyUS y #DoingTheMostGood.

Acerca de la Gene and Jerry Jones Family Foundation

En el área del servicio comunitario, la misión de la Dallas Cowboys and Jones Family Foundation se basa en la filosofía de ayudar a aquellos que no tienen la fuerza, los recursos o los medios para ayudarse a sí mismos, con un enfoque principal en una asociación con The Salvation Army. Debido a que la organización de los Cowboys ha disfrutado de un éxito inmenso y sin precedentes, la familia Jones siente una gran obligación de aprovechar la visibilidad, la energía y la celebridad de una de las franquicias deportivas más poderosas del mundo y canalizar estas fuerzas dinámicas hacia el propósito más grande de marcar la diferencia. Reconocida como una de las familias más generosas del mundo, los Joneses cuentan con el talento, las habilidades y los recursos de todos los jugadores, entrenadores, animadores y miembros de la organización de los Cowboys para proporcionar un enfoque único y de vanguardia para el alcance comunitario. Puede encontrar más información sobre los Dallas Cowboys y la Gene and Jerry Jones Family Foundation en https://www.dallascowboys.com.

Acerca de Lainey Wilson

La pionera de la música country Lainey Wilson ha capturado los corazones de los fanáticos de la música, la emoción de la industria y el reconocimiento de sus compañeros, mientras mantiene sus botas firmemente plantadas en el suelo. En medio de un año histórico, Wilson ganó Vocalista Femenina del Año y Video Musical del Año ("Wildflowers and Wild Horses") en la 58ª Entrega Anual de los Premios CMA, que también presentó con Luke Bryan y Peyton Manning, y está nominada a Mejor Álbum Country en los próximos Premios Grammy por su aclamado nuevo álbum, Whirlwild. "El mejor lanzamiento de su carrera" ( The Tennessean), Whirlwind debutó en el puesto #8 en la lista Billboard 200 de todos los géneros, y #13 en la lista de álbumes oficiales del Reino Unido, marcando el primer top 10 y top 15 de Wilson, respectivamente. La prolífica y codiciada compositora también ha logrado siete éxitos No. 1 y se ha convertido en una triple amenaza dentro del entretenimiento como cantante, compositora y actriz, haciendo su debut como actriz en la temporada 5 de la exitosa serie de Paramount Yellowstone. A principios de este año, Wilson también fue incluida en The Grand Ole Opry y recientemente escribió y grabó "Out of Oklahoma", su canción original para el éxito de taquilla de Universal, Twisters.

