La Campaña de Donación FedEx St. Jude Angels & Stars se llevará a cabo desde ahora hasta el 30 de junio con el fin de generar mayor conciencia y obtener apoyo para St. Jude Children's Research Hospital

MIAMI, 2 de junio de 2021 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Este verano se pondrá en marcha la Campaña de Donación FedEx St. Jude Angels & Stars a beneficio de St. Jude Children's Research Hospital®, la cual tendrá lugar desde ahora hasta el 30 de junio, con una subasta en línea que comenzará el 10 de junio.

Ya en su 19o año, la campaña reemplaza la edición anual de la FedEx St. Jude Angels & Stars Gala en Miami para celebrar la histórica conexión que une a St. Jude Children's Research Hospital con Inspiration4, el primer vuelo espacial del mundo integrado por una tripulación totalmente civil cuyo lanzamiento está programado para el miércoles 15 de septiembre desde Cabo Cañaveral.

Entre los tripulantes a bordo del vuelo estará Hayley Arceneaux, una sobreviviente de cáncer pediátrico que ahora trabaja para St. Jude como asociada médica. Recientemente, Hayley comentó que está agradecida de ser parte de la misión espacial porque transmite este importante mensaje a los niños de St. Jude: Una sobreviviente de cáncer puede hacer cosas que nunca creyó posibles, incluso viajar al espacio.

Gracias a la generosidad de los donantes a través de campañas de donación como ésta, las familias nunca reciben una factura de St. Jude por tratamiento, transporte, hospedaje ni alimentación, porque la única preocupación de las familias debe ser ayudar a sus hijos a vivir.

"Cuando las personas apoyan esta histórica misión, están apoyando la misión de St. Jude de descubrir curas para enfermedades catastróficas y tratar a algunos de los niños más enfermos del mundo, sin importar su raza o credo ni la situación económica de sus familias", dijo Hayley.

Además de hacer una donación a St. Jude deducible de impuestos y de participar en la subasta en línea del 10 al 24 de junio, los participantes tienen la opción de comprar un exclusivo paquete para presenciar el lanzamiento de Inspiration4 que incluye una visita a Cabo Cañaveral, Florida. Se les ofrecerá una cena privada rodeados de aviones vintage en un hangar local con invitados especiales, incluido el famoso artista Romero Britto. A la mañana siguiente, visitarán el Centro Apollo/Saturn 5, donde se les ofrecerá servicio de catering y la transmisión en directo del lanzamiento de Inspiration4.

Los patrocinadores de la Campaña de Donación FedEx St. Jude Angels & Stars incluyen: FedEx, Anthony R. Abraham Foundation, NBCUniversal Telemundo Enterprises, UKG, Zoological Wildlife Foundation, Inc., Univision, Maestre, The Dream Team Agency y YO Creative and Marketing Consulting.

Para obtener más información, visite stjude.org/angelsandstarsgala o comuníquese con Ligia Santos al (305) 537-1429.

Acerca de St. Jude Children's Research Hospital®

St. Jude Children's Research Hospital lidera los esfuerzos a nivel mundial para entender, tratar y vencer el cáncer infantil y otras enfermedades pediátricas que amenazan la vida. Nuestro propósito es claro: Descubrir las curas que salvan a los niños. St. Jude es el único Centro Integral de Cáncer designado por el Instituto Nacional del Cáncer dedicado exclusivamente a los niños. Los tratamientos desarrollados en St. Jude han ayudado a incrementar la tasa de supervivencia del cáncer infantil de un 20% a más de un 80% desde su fundación hace más de 50 años. St. Jude no descansará hasta que ningún niño muera de cáncer. Los descubrimientos desarrollados en St. Jude son compartidos libremente, y de esta forma cada niño salvado en St. Jude significa que médicos y científicos pueden utilizar ese conocimiento para salvar a miles de niños más en todo el mundo. Las familias nunca reciben una factura de St. Jude por tratamiento, transporte, hospedaje ni alimentación – porque la única preocupación de las familias debe ser ayudar a sus hijos a vivir. Visite St. Jude Inspire para descubrir conmovedoras historias de St. Jude llenas de esperanza, fortaleza, amor y generosidad. Únase a la misión de St. Jude visitando stjude.org, dándole 'me gusta' a St. Jude en Facebook, siguiendo a St. Jude en Twitter, Instagram y TikTok y suscribiéndose a su canal de YouTube.

