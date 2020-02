La campaña "GO HIGHLANDER" de Toyota te lleva a donde te necesitan

PLANO, Texas, 3 de febrero de 2020 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Para gran alegría de los fans de todo el país, se ha lanzado oficialmente la campaña de marketing del nuevo Toyota Highlander 2020. La campaña "GO HIGHLANDER" presentará el modelo más vendido del segmento SUV mediano destacándose del resto gracias a su exclusiva combinación de potencia, sofisticación y funcionalidad.

Experimente aquí el comunicado de prensa multicanal interactivo:

https://www.multivu.com/players/Spanish/8679951-toyota-go-highlander-campaign/



La campaña "GO HIGHLANDER" de la cuarta generación del SUV presentará los modelos Highlander y Highlander Hybrid, que muestran su rendimiento, su sensacional diseño nuevo y sus sofisticados detalles, que lo convierten en el vehículo superior para quienes están decididos a crear recuerdos.

"Esperamos que la campaña inspire a nuestros visitantes a que vivan la vida sin concesiones y vayan más lejos para su versión de 'familia'", dice Ed Laukes, vicepresidente de grupo, Toyota Marketing, Toyota Motor North America. "El totalmente nuevo Highlander ofrece a nuestros invitados la posibilidad de ir a dondequiera que se les necesite, y esa fue la inspiración de la campaña 'GO HIGHLANDER'".

"Heroes" (Héroes), un anuncio de 60 segundos lleno de humor y acción con la actriz Cobie Smulders y el totalmente nuevo Highlander, se presentó en el Gran Juego de este año y marcó el lanzamiento oficial de la campaña. El anuncio fue creado por Saatchi & Saatchi.

La campaña totalmente integrada de Highlander se desarrolló usando el modelo Total Toyota (T2), que ofrece perspectivas multiculturales orientadas a un público transcultural. T2 presenta un enfoque de marketing combinado y cohesivo que incluye marketing multicultural y reúne a sus agencias en un modelo de mercado total. El equipo de la agencia T2 incluye a Saatchi & Saatchi, Burrell Communications, Conill Advertising e Intertrend, con Zenith a cargo de la compra de medios en TV y publicidad de exteriores.

Las secuencias de apertura y cierre correspondientes y las características de la producción exhiben un estilo creativo unificado en todos los anuncios de la campaña, que se destacan a continuación:

En "Top Hat" (Sombrero de copa), de Burrell Communications, dirigido por Daniel Azancot, un grupo de mujeres elegantes usa el totalmente nuevo Highlander para llegar e irse de un evento de primer nivel. En "Home Team" (Equipo local), cuatro generaciones de una familia y la leyenda del béisbol Jim Robinson celebran la unión, el béisbol y su orgulloso legado familiar. El anuncio fue dirigido por Antony Hoffman.

"Allies" (Aliados), creado por Conill Advertising y dirigido por Albert Uria, muestra la diversión sin remordimientos que surge por el hecho de estar siempre disponible para tu grupo cuando más importa, en momentos claves tales como cuando un ser querido se va a la universidad.

Intertrend creó dos anuncios de Highlander Hybrid para la campaña: "Arrival" (Llegada), en el que una heroína exhibe su orgullo cultural mientras brilla junto a su familia en la alfombra roja, y "Sweethearts" (Amores), en el que una familia intergeneracional convierte un simple viaje en un gran gesto de amor que será recordado durante años. Los anuncios fueron dirigidos por el dúo conocido como Skinny.

En los anuncios creados por Saatchi & Saatchi y dirigidos por Dante Ariola, "Rocket" (Cohete) presenta un grupo diverso de mujeres jóvenes audaces y decididas en una misión inspiradora en su Highlander Hybrid, y "Knights" (Caballeros) muestra a un grupo que va más allá por un amigo en el día de su boda y le ofrece a la pareja algo inolvidable.

Colocación en los medios

La campaña totalmente integrada "GO HIGHLANDER" abarca TV lineal, salas cinematográficas, video digital, contenidos digitales, imedia, redes sociales, audio, impresos y exteriores. La programación de primera clase y deportes de alto perfil incluye NBA Playoffs, ABC, CBS This Morning, ESPN Deportes, Discovery en Español, BET, Telemundo y más. El video/contenido digital incluye socios tales como la serie "Worth It" de BuzzFeed, Condé Nast Traveler, Bon Appétit, Amazon, CNN, Hulu y Hulu Latino, YouTube, OWN, ESPN, Condé Nast, Family Style de Stage13, People en Español + Hola Film Festival, Bleacher Report con Steve Nash, PopSugar, UPROXX, WaCow media y otros. Los anuncios impresos incluyen Entertainment Weekly, Sports Illustrated, Wired, Essence y Parents Latina, entre otros. Las redes sociales incluyen Facebook, Instagram, Pinterest, Twitter, Snapchat y Reddit. Además, los anuncios se difundirán en títulos de cine selectos en salas de todo el país.

Los anuncios de "GO HIGHLANDER" pueden verse aquí. Para ver el anuncio "Heroes" del Gran Juego de Toyota 2020, haga clic aquí. Para ver imágenes y créditos, haga clic aquí.

Acerca del Highlander 2020

Los modelos a gas del totalmente nuevo Highlander ya están disponibles en los concesionarios; los modelos del Highlander Hybrid se pondrán en venta a comienzos de la primavera. El Highlander 2020 está disponible en cinco versiones, empezando por un nuevo modelo L, y con comodidades y tecnología adicionales en los modelos LE, XLE, Limited y el de primera línea Platinum. El Hybrid se ofrece en todas las versiones, excepto la L.

Sus características principales incluyen:

Mejor MPG y alcance en su clase para modelos híbridos y pantalla multimedia de 12.3", la más grande en el segmento

Compatibilidad estándar para Android Auto, Apple CarPlay ® , SiriusXM ® , Waze y Amazon Alexa

, SiriusXM , Waze y Amazon Alexa Toyota Safety Sense 2.0 (TSS 2.0) estándar

Refinamiento de conducción mejorado gracias a la nueva plataforma Toyota New Global Architecture (TNGA-K)

Asientos disponibles para 7 u 8 pasajeros

Elección de motor V6 o híbrido de nueva generación con tracción delantera por primera vez

Acerca de Toyota

Toyota (NYSE:TM) forma parte del tejido cultural de los Estados Unidos y Norteamérica hace más de 60 años y está comprometida con el desarrollo de una movilidad sostenible de próxima generación a través de sus marcas Toyota y Lexus. Durante ese tiempo, Toyota ha creado una increíble cadena de valor mientras sus equipos han contribuido al diseño, la ingeniería y el ensamblaje de categoría mundial de más de 38 millones de automóviles y camiones en Norteamérica, donde tenemos 14 fábricas, 15 incluido nuestro emprendimiento conjunto en Alabama (10 en los Estados Unidos), y empleamos directamente a más de 47,000 personas (más de 36,000 en los Estados Unidos). Nuestros 1,800 concesionarios norteamericanos (casi 1,500 en los Estados Unidos) vendieron 2.8 millones de automóviles y camiones (2.4 millones en los Estados Unidos) en 2019.

Con la campaña Start Your Impossible (Pon en marcha tu imposible), Toyota pone de relieve la forma en que se asocia con organizaciones comunitarias, civiles, académicas y gubernamentales para enfrentar los desafíos de movilidad más apremiantes de nuestra sociedad. Creemos que, cuando la gente es libre para moverse, todo es posible. Para más información acerca de Toyota, visite www.toyotanewsroom.com.

