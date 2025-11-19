La carte GeoMap™ Europe du projet InnerSpace présente le potentiel de développement géothermique du continent pour le prochain siècle

Du chauffage urbain au refroidissement des centres de données en passant par la production d'électricité et le stockage d'énergie à long terme, l'opportunité géothermique de l'Europe ouvre la voie à l'indépendance énergétique à court terme.

BOSTON, 19 novembre 2025 /PRNewswire/ -- Project InnerSpace a annoncé aujourd'hui le lancement de GeoMap™ Europe, une plateforme de cartographie et de prospection géothermique à l'échelle du continent qui unifie des décennies de données du sous-sol pour révéler le vaste potentiel de l'Europe pour cette forme d'énergie fiable, renouvelable et produite localement.

L'énergie géothermique, c'est-à-dire la chaleur naturellement présente dans la croûte terrestre, est une source d'énergie abondante et omniprésente. Les progrès des technologies de forage et de subsurface rendent la géothermie abordable et modulable dans des régions autrefois considérées comme inaccessibles.

Le paysage géothermique de l'Europe est unique, combinant l'une des plus longues histoires d'exploitation géothermique au monde avec certains des cadres politiques et technologiques les plus avancés. De l'utilisation traditionnelle de l'énergie géothermique par l'Islande pour le chauffage et l'électricité aux réseaux de chauffage urbain géothermique en France, en Hongrie et aux Pays-Bas, le continent démontre que la géothermie peut être développée avec succès dans un large éventail d'applications et de zones géographiques. GeoMap Europe fournit désormais les outils nécessaires pour accélérer et développer cet héritage.

S'appuyant sur des millions de données thermiques, géologiques et structurelles, GeoMap Europe offre la visualisation la plus complète et la plus accessible au monde de la chaleur souterraine dans la région, ainsi que des données de surface clés, identifiant les endroits où l'énergie géothermique peut alimenter les villes, refroidir les infrastructures numériques et stocker l'énergie renouvelable sous terre.

Les points forts de GeoMap Europe sont les suivants

Ressources à haute température pour la production d'électricité : à travers l'Islande, la Toscane et le Mont Amiata en Italie, l'arc volcanique égéen en Grèce, l'ouest de la Turquie, le bassin pannonien en Hongrie et les régions du Massif central et de l'Alsace en France, afin de répondre à la demande croissante de l'Europe en matière d'électricité ferme et renouvelable.

Les principales villes d'Europe peuvent soit étendre leurs systèmes de chauffage géothermique actuels, soit en créer de nouveaux, augmentant ainsi de manière significative l'approvisionnement en chaleur ferme et domestique, notamment Paris, Munich, Vienne, Budapest, ainsi que Berlin, Varsovie, Hanovre, Zurich, Amsterdam, Barcelone et Madrid. Les pôles industriels ont installé dans des zones de chaleur géothermique : dans des régions clés, notamment le nord de l'Italie, le nord de la France et le Nordrhein-Westfalen en Allemagne, où la géothermie peut fournir de la chaleur directe pour les processus, l'intégration de pompes à chaleur hybrides et de la vapeur pour les produits chimiques, le papier, les aliments et les boissons, et la production de carburant, permettant une décarbonisation rapide par le biais de réseaux de chaleur géothermiques.

« La géothermie est le géant endormi de l'énergie propre que le monde a toujours négligé, alors qu'il se lamentait collectivement sur l'avenir de l'énergie », a déclaré Jamie Beard, directeur exécutif du projet InnerSpace. « Si l'Europe se lance rapidement dans le développement de la géothermie, l'indépendance énergétique et la décarbonisation en seront le double prix. GeoMap Europe est l'outil qui permettra aux développeurs, aux chercheurs et aux gouvernements de savoir clairement par où commencer ».

GeoMap Europe s'appuie sur les versions régionales précédentes de GeoMap pour l'Afrique, l'Asie, l'Amérique du Nord, l'Inde, le Moyen-Orient, l'Océanie et l'Amérique du Sud, faisant ainsi progresser la mission du projet InnerSpace qui consiste à démocratiser l'opportunité géothermique. Avec cette publication, dernière étape de la première phase de GeoMap, une carte des ressources géothermiques librement accessible et à la pointe de la technologie a été publiée pour toutes les régions du monde.

À propos du Projet InnerSpace

Le Projet InnerSpace est la principale organisation indépendante à but non lucratif dédiée au développement mondial de l'énergie géothermique. Nous sommes un organisme de recherche ciblé, dont la mission est d'éliminer les principaux obstacles à la croissance exponentielle et au développement de l'énergie géothermique dans le monde d'ici à 2030. Pour en savoir plus sur le projet InnerSpace, veuillez consulter le site www.projectinnerspace.org.

À propos de GeoMap™

GeoMap est la plateforme mondiale d'exploration géothermique de Project InnerSpace, développée en collaboration avec plus de 100 scientifiques du monde entier. Il intègre des millions de points de données sur le sous-sol et la surface dans une carte interactive librement accessible, aidant les gouvernements, les entreprises et les communautés à identifier et à faire progresser les opportunités géothermiques. Depuis son lancement, GeoMap a fourni l'analyse de base pour de nombreuses études internationales majeures, y compris le rapport de l'Agence internationale de l'énergie Future of Geothermal , et est librement accessible au public sur geomap.projectinnerspace.org/geomap/.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2779796/5624970/Project_InnerSpace_logo_2023_Logo_Logo.jpg