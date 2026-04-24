La catégorie « Éclairage et électricité » de la 139e foire de Canton met en lumière des conceptions créatives pour un mode de vie durable

GUANGZHOU, Chine, 24 avril 2026 /PRNewswire/ -- Au cours de la 139e Foire de Canton, la catégorie Éclairage et électricité a continué à révéler comment les nouvelles technologies et la conception des produits transforment les situations du quotidien, des espaces d'apprentissage aux infrastructures publiques et aux activités de plein air.

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L'un des produits les plus remarquables était un tuteur d'IA sans écran qui associe l'éclairage et l'éducation sous une nouvelle forme. Développé par une équipe de recherche dirigée par Tsinghua et récompensé par une médaille d'or au Salon international des inventions de Genève, l'appareil remplace un écran traditionnel par une projection de bureau de 23 pouces qui permet aux étudiants d'écrire, de lire et d'interagir directement sur le papier. La réponse tactile au niveau de la milliseconde rend la surface projetée intuitive, tandis que l'éclairage de qualité AA, la protection RG0 contre la lumière bleue et l'imagerie à réflexion diffuse contribuent à créer un environnement d'étude plus sain. Alimenté par un grand modèle éducatif propriétaire, il prend en charge le tutorat multidisciplinaire, la notation des devoirs et les besoins éducatifs de tous les élèves. Sa conception intégrée minimaliste et ses normes strictes en matière de composants le positionnent comme un mélange réfléchi d'éclairage, d'assistance à l'IA et d'ingénierie produit raffinée.

L'éclairage de l'espace public est également apparu sous des formes améliorées. Un lampadaire solaire de 200 W a montré comment l'éclairage municipal devient plus résistant et plus indépendant de l'énergie. Sa structure renforcée et son système de contrôle intelligent assurent un éclairage stable à des températures extrêmes allant de -40 °C à 70 °C, tandis que des panneaux solaires à haut rendement et des batteries de grande capacité garantissent un fonctionnement tout au long de l'année, même pendant les périodes nuageuses ou pluvieuses prolongées. Plutôt que de servir de source de lumière passive, le produit fonctionne comme un nœud actif au sein d'une installation d'énergie distribuée, reflétant une évolution plus large vers des modèles « générer, stocker et fournir » dans le domaine de l'éclairage extérieur.

En étendant cette idée à l'usage personnel, les produits solaires portables ont ajouté une autre couche de créativité. Une casquette audio intelligente alimentée par l'énergie solaire intègre des cellules solaires à haut rendement dans son rebord, transformant la lumière du soleil en énergie pendant la marche, la pêche ou le cyclisme. La conception répond aux inquiétudes concernant la durée de vie de la batterie tout en offrant jusqu'à 20 heures de lecture. Sa structure acoustique ouverte permet aux utilisateurs de rester conscients de leur environnement, la rendant ainsi idéale pour les sports de plein air et les activités de longue durée.

Qu'il s'agisse d'améliorer la façon dont les étudiants apprennent, de renforcer la fiabilité des infrastructures publiques ou d'apporter de l'énergie propre dans la vie quotidienne en plein air, les produits exposés dans la catégorie « Éclairage et électricité » laissent entrevoir un avenir dans lequel les technologies de l'éclairage et de l'énergie joueront un rôle plus intégré dans la création d'environnements de vie plus sains, plus sûrs et plus durables.

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