La Celebración ¡Vive Tu Vida! Get Up! Get Moving!® 2019 en Chicago Presenta el Programa Científico All of Us

CHICAGO, 6 de junio de 2019 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- El sábado 15 de junio del 2019, la Alianza Nacional para la Salud de los Hispanos y la Coalición para la Salud Hispana de Chicago presentan el treceavo evento anual de ¡Vive tu vida! Get Up! Get Moving!® en Chicago. El evento ofrece exámenes de salud y promueve la actividad física y la buena nutrición en las comunidades hispanas como fuente de salud y bienestar para toda la familia.

"Como presentación especial, la Alianza traerá el Programa Científico All of Us al evento ¡Vive tu vida! Get Up! Get Moving!® 2019 en Chicago. All of Us es un esfuerzo histórico para recabar data de un millón o más de personas que residen en los Estados Unidos cuyo objetivo es acelerar las investigaciones científicas y mejorar la salud. La participación de comunidades diversas en All of Us ayudará a construir la base para una nueva era de salud en la cual la medicina se adapta a cada persona," dijo la Dra. Jane L. Delgado, presidenta y directora ejecutiva de la Alianza Nacional para la Salud de los Hispanos, el grupo líder a nivel nacional que aboga por la salud de los hispanos.

La medicina de precisión es un enfoque novedoso para el tratamiento y prevención de las enfermedades, que toma en cuenta las características individuales de la persona como el estilo de vida, el medio ambiente y los componentes biológicos, incluyendo los genes. Al asociarse con un millón de personas diversas quienes comparten su información a través de muchos años, el Programa Científico All of Us facilitará que las investigaciones científicas puedan prevenir y tratar una variedad de condiciones de salud con más precisión.

All of Us busca transformar la relación entre los investigadores y los participantes, reuniéndolos como socios para informar el programa en cuanto a su dirección, las metas y la diseminación de los resultados de las investigaciones. Los participantes podrán tener acceso a su propia información, el resumen de la data agrupada de la comunidad de participantes e información acerca de los estudios y los hallazgos que resultan del Programa Científico All of Us.

"El futuro de la medicina será el tratamiento y la prevención adaptados al individuo. Pero ese futuro solo se realizará si más personas en este país hacen parte de nuestra base científica nacional. La diversidad de nuestras experiencias individuales en salud será la que lleva a los hallazgos en la ciencia y la salud. Es por eso que nos enorgullecemos en darle la bienvenida al lanzamiento de All of Us," dijo Esther E Sciammarella, Directora Ejecutiva de La Coalición Hispana De Salud en Chicago.

Qué: ¡Vive tu vida! Get Up! Get Moving!® ofrece:

• Exámenes de salud: presión arterial, pruebas de glucosa, índice de masa corporal, enfermedades de transmisión sexual/VIH y visión.

• Ejercicios: deportes y bailes folklóricos

• Nutrición: recursos educativos

• Diversión en familia: música en vivo, presentaciones de danza, rifas y regalos

• Ciencia: información sobre el Programa Científico All of Us Dónde: McKinley Park - 2210 W Pershing Rd, Chicago IL 60609 Cuándo: sábado 15 de junio el 2019, de 10am a 2pm Precio: ¡GRATIS!

Para encontrar un evento de ¡Vive tu vida! Get Up! Get Moving!® en su ciudad, por favor visite www.vivetuvida.org. Para aprender más acerca del Programa Científico All of Us, por favor visite www.JoinAllofUs.org/Juntos.

"All of Us" es una marca registrada del Departamento de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos.

