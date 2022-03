La certification UL pour les sous-ensembles d'équipements de stockage d'énergie permet de faciliter le chemin vers la conformité des systèmes et équipements de stockage d'énergie

Le programme de certification ESES permet aux fabricants de systèmes de stockage à courant continu (CC), aux autorités responsables de la mise en application des codes et aux propriétaires d'actifs SSE de :

Démontrer que les systèmes de stockage CC respectent la norme UL 9540

Faire preuve de flexibilité dans les services d'essai et de certification des batteries et des systèmes de stockage d'énergie d'UL

Trouver des fournisseurs sur UL Product iQ ®

Naviguer dans un environnement de conformité dont la réglementation et les codes sont en évolution rapide

« Grâce à la nouvelle certification des sous-ensembles d'équipement de stockage d'énergie, un fabricant de systèmes de stockage à courant continu a accès plus facilement et plus rapidement à la certification UL 9540. Il s'agit d'un autre exemple de la façon dont nos stratégies de certification rentables et ponctuelles offrent la plus grande flexibilité et des méthodes de certification supérieures, accélérant ainsi la commercialisation, » affirme Maurice H. Johnson, chef de produit pour les batteries et les systèmes de stockage d'énergie au sein du groupe énergie et automatisation industrielle d'UL. « UL est le premier à offrir ce type de certification, et nous sommes fiers de pouvoir l'associer à nos essais de propagation du feu de qualité supérieure. »

UL a mis en place les offres de test et de certification de pointe pour le SSE, contribuant à la simplification des activités de certification complexes et permettant aux clients de naviguer efficacement dans l'évolution rapide des codes et des modifications réglementaires. Le réseau mondial d'ingénieurs experts d'UL peut traduire et prendre en charge les différentes exigences d'une application de marché spécifique. En savoir plus sur les services de test et de certification SSE d'UL .

L. Costanza, responsable de la certification et de la qualité chez NHOA, a ajouté : « Le fait d'avoir le premier système à obtenir la certification UL pour UL 9540 pour les ESES de NHOA reflète notre engagement à respecter les dernières normes de sécurité et notre attention au marché du stockage d'énergie aux États-Unis. Ce résultat a permis l'installation de conteneurs NHOA haute densité de 12 mètres dans deux systèmes de stockage utilitaires en Californie et au Massachusetts. Grâce à la certification UL pour le processus ESES, NHOA peut désormais fournir des solutions plus sûres et plus compétitives. »

À propos d'UL

UL est le leader mondial des sciences de la sécurité. Nous fournissons des services de test, d'inspection et de certification (TIC), des services de formation et de conseil, des solutions de gestion des risques et des informations commerciales essentielles pour aider nos clients, basés dans plus de 100 pays, à atteindre leurs objectifs en matière de sûreté, de sécurité et de développement durable. Nous pensons que notre profonde connaissance des produits et nos informations sur l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement font de nous le partenaire de choix des clients confrontés à des problèmes complexes. Plus d'informations sur UL.com .

Contact presse :

Steven Brewster

UL

[email protected]

+1.847.664.8425

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1762414/UL_Certification_for_Energy_Storage_Equipment_Subassemblies_Helps_Shorten_Path_to_Energy_Storage_Sys.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/325015/ul_enterprise_logo.jpg

SOURCE UL