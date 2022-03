UL-Zertifizierung für Baugruppen von Energiespeichergeräten verkürzt den Weg zur Konformität von Energiespeichersystemen und -geräten

Das ESES-Zertifizierungsprogramm erleichtert Herstellern von Gleichstromspeichersystemen, Aufsichtsbehörden und Eigentümern von ESS-Anlagen die Arbeit:

Nachweis, dass DC-Speichersysteme die UL 9540 erfüllen

Flexibilität bei der Inanspruchnahme der UL Prüf- und Zertifizierungsdienste für Batterien und Energiespeichersysteme

Lieferanten einfach unter UL Produkt iQ ® finden

finden Navigieren in einem sich schnell verändernden Umfeld von Vorschriften und deren Einhaltung

„Durch die neue Zertifizierung von Unterbaugruppen für Energiespeicher haben Hersteller von Gleichstromspeichersystemen einen einfacheren und schnelleren Weg zur Zertifizierung nach UL 9540. Dies ist ein weiteres Beispiel dafür, wie unsere kosteneffizienten und zeitkritischen Zertifizierungsstrategien ein Höchstmaß an Flexibilität und überlegene Zertifizierungsmethoden bieten und so die Markteinführung beschleunigen", sagte Maurice H. Johnson, Produktmanager für Batterien und Energiespeichersysteme in der UL Gruppe Energie- und Industrieautomation. „UL ist das erste Unternehmen, das diese Art der Zertifizierung anbietet, und wir sind stolz darauf, dass wir sie mit unseren erstklassigen Brandausbreitungstests kombinieren können."

UL hat ein marktführendes Prüf- und Zertifizierungsangebot für ESS geschaffen, das zur Vereinfachung komplexer Zertifizierungsaktivitäten beiträgt und die Kunden in die Lage versetzt, die sich schnell entwickelnden Änderungen von Vorschriften und Bestimmungen effektiv zu bewältigen. Das globale UL Netzwerk von Fachingenieuren kann die verschiedenen Anforderungen für eine spezifische Marktanwendung übersetzen und unterstützen. Erfahren Sie mehr zu den ESS-Prüf- und Zertifizierungsdiensten von UL .

L. Costanza, zuständig für die Leitung der Zertifizierungs- und Qualitätsabteilung bei NHOA, fügte hinzu: „Die Tatsache, dass das ESES von NHOA als erstes System die UL-Zertifizierung nach UL 9540 erhalten hat, spiegelt unser Engagement für die Einhaltung der neuesten Sicherheitsstandards und unseren Fokus auf den amerikanischen Energiespeichermarkt wider. Dieses Ergebnis ermöglichte die Installation von NHOA-High-Density-Containern mit einer Größe von 40 Fuß in zwei Großspeichersystemen in Kalifornien und Massachusetts. Mit dem UL-Zertifizierungsverfahren für ESES kann NHOA nun sicherere und wettbewerbsfähigere Lösungen anbieten."

UL ist ein weltweit führendes Unternehmen in der Sicherheitswissenschaft. Wir bieten Tests, Inspektionen und Zertifizierungen (TIC), Schulungs- und Beratungsdienste, Lösungen für das Risikomanagement und wichtige Geschäftseinblicke, um unsere Kunden in mehr als 100 Ländern beim Erreichen ihrer Ziele in den Bereichen Sicherheit und Nachhaltigkeit zu unterstützen. Wir sind davon überzeugt, dass unsere fundierten Produktkenntnisse und unser Wissen über die Lieferketten uns zum Partner der Wahl für Kunden mit komplexen Herausforderungen machen. Erfahren Sie mehr auf UL.com .

