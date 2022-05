La Chef Lorena García, Ayesha Curry y Big Freedia se Unen a No Kid Hungry para Ayudar a los Niños a Obtener Comidas de Verano Gratuitas

Los programas gratuitos de comidas de verano, administrados por escuelas locales y grupos comunitarios, están disponibles y abiertos a cualquier niño o adolescente que necesite una comida saludable. Pero debido a la expiración de las exenciones de nutrición infantil de la era de la pandemia , se estima que este verano funcionará un 20% menos de sitios de comidas en comparación con el año pasado. Los niños podrían perder un estimado de 95 millones de comidas este verano. No Kid Hungry está equipando escuelas y grupos comunitarios con recursos para servir tantas comidas de verano como sea posible y abogando por políticas para reducir las barreras que se interponen en el camino de la alimentación de los niños durante el verano.

Crear conciencia sobre el programa de comidas gratuitas de verano es fundamental este año, razón por la cual la chef Lorena García, Ayesha Curry y Big Freedia se han convertido en embajadoras de esta campaña para correr la voz sobre el servicio de mensajes de texto de No Kid Hungry. Grabarán anuncios de servicio público, amplificarán en las redes sociales y más. Estén atentos a los canales sociales de No Kid Hungry durante todo el verano para ver este contenido.

"Como chef, sé perfectamente que la alimentación y la nutrición están ligadas al éxito y la felicidad", dijo la chef, autora, dueña de restaurantes y personalidad de televisión, Lorena García. "Todos los niños merecen tener el estómago lleno, sin importar cual sea la época del año. Estoy orgullosa de asociarme con No Kid Hungry para promover este crucial servicio para que más padres y cuidadores, incluyendo las familias hispanohablantes, sepan dónde pueden acceder a comidas nutritivas para sus hijos mientras estén de vacaciones de la escuela".

"Como madre de tres hijos, es difícil comprender el hecho de que millones de niños no están recibiendo los alimentos que necesitan para prosperar", dijo la empresaria, chef, dos veces autora de best-sellers del New York Times, filántropa y miembro de la familia portavoz nacional de No Kid Hungry, Ayesha Curry. "Todos tenemos un papel que desempeñar cuando se trata de acabar con el hambre infantil, por lo que debemos unirnos en comunidad y trabajar para lograr un impacto real. Estoy muy orgullosa de asociarme con No Kid Hungry a través de nuestra Fundación Eat. Learn. Play. para correr la voz sobre nuestros programas críticos que aseguran que todos los niños tengan acceso a alimentos este verano, en Oakland y en todo el país".

"He visto el trabajo de No Kid Hungry y el impacto de los sitios de comidas de verano de primera mano en mi ciudad natal de Nueva Orleans", dijo la artista de hip-hop y personalidad de televisión Big Freedia. "Los niños necesitan estómagos llenos para crecer adecuadamente y concentrarse en ser niños. Las comidas de verano les dan la oportunidad de hacer precisamente eso".

Para encontrar comidas gratuitas de verano para jóvenes de 18 años o menos, envíe un mensaje con la palabra "COMIDA" al 304-304 o visite NoKidHungry.org/Ayuda. Los medios de comunicación y el público en general también pueden acceder a la guía de recursos digitales de la campaña para ayudar a difundir el mensaje desde ahora hasta el 12 de agosto.

No Kid Hungry se enorgullece de trabajar con socios como Citi y Arby's Foundation para ayudar a garantizar que los niños tengan acceso a comidas gratuitas este verano y durante todo el año.

Sobre No Kid Hungry

Ningún niño debería pasar hambre en Estados Unidos. Pero, debido al coronavirus, 1 de cada 6 niños podría pasar hambre. No Kid Hungry está trabajando para acabar con el hambre infantil al ayudar a lanzar y mejorar programas que brindan a todos los niños la comida saludable que necesitan para prosperar. Este es un problema que sabemos cómo resolver. No Kid Hungry es una campaña de Share Our Strength, una organización comprometida con acabar con el hambre y la pobreza. Únase a nosotros en www.NoKidHungry.org .

