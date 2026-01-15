La científica placentaria gana el premio Agnes Higgins de March of Dimes

El Dr. Jansson demostró que la placenta, regulada por la nutrición y el metabolismo maternos, desempeña un papel clave en la determinación del crecimiento fetal.

ARLINGTON, Virginia, 15 de enero de 2026 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- March of Dimes, the national leader in maternal and infant health research, today announced Dr. Thomas Jansson, a global leader in the field of placental function, mother-baby nutrient transfer, and fetal growth, as the 2026 recipient of the organization's Agnes Higgins Award in Maternal-Fetal Nutrition. He will receive the award on April 25 at the annual Pediatric Academic Societies (PAS) meeting in Boston.

El Dr. Jansson, vicepresidente de investigación del departamento de obstetricia y ginecología de la Universidad de Colorado y jefe de la división de ciencias reproductivas del departamento, ha desempeñado un papel importante en el establecimiento de la placenta como el principal regulador del crecimiento fetal. Su trabajo identificó la placenta como un centro de señalización crítico que responde a la nutrición y el metabolismo maternos para orquestar el desarrollo fetal, remodelando fundamentalmente la comprensión de la biología materno-fetal e iluminando cómo estos procesos influyen en los resultados a corto plazo de los bebés y en la salud cardiovascular y metabólica de por vida.

En el centro de sus triunfos científicos se encuentra un centro de señalización de proteínas llamado mTOR (diana mecanicista de la rapamicina), que existe en todas las células humanas, incluidas las células placentarias. La incansable investigación del Dr. Jansson demostró, más allá de la evidencia asociativa, que la mTOR placentaria sirve como un regulador clave del crecimiento fetal basado en las señales de salud de la madre. El Hub integra información sobre los nutrientes de la dieta, las hormonas, el suministro de oxígeno y el flujo sanguíneo placentario, que se activa, inhibe o permanece en la homeostasis según las condiciones maternas.

El Dr. Jansson demostró que la activación de mTOR placentaria conduce al sobrecrecimiento fetal, la inhibición de mTOR da como resultado la restricción del crecimiento fetal y la homeostasis de mTOR está relacionada con el peso óptimo al nacer. Estos hallazgos son de vital importancia, ya que tanto el crecimiento fetal insuficiente como el excesivo están relacionados con complicaciones del embarazo y un mayor riesgo de diabetes, obesidad y enfermedades cardíacas en etapas posteriores de la vida.

"El trabajo de toda la vida del Dr. Jansson es transformador y traslacional, avanzando en la comprensión del campo sobre las complejidades del crecimiento fetal e inspirando varias terapias relacionadas con mTOR actualmente en desarrollo, como la orientación genética, para poner a los bebés en riesgo en una mejor trayectoria", dijo el Dr. Emre Seli, Asesor Científico Principal de March of Dimes. "Sus contribuciones han sido cruciales, y es un pionero indiscutible en el campo de la ciencia placentaria y el crecimiento fetal".

La investigación del Dr. Jansson alejó las suposiciones de larga data de la creencia de que el feto regula de forma independiente la transferencia de nutrientes a través de la placenta. En cambio, su trabajo demostró que la placenta es el regulador clave del crecimiento fetal en función del estado de salud materna. En casos de inanición materna, donde la madre no puede proporcionar nutrientes y oxígeno para apoyar el crecimiento fetal normal, la mTOR placentaria inhibe el transporte de nutrientes de la madre al feto, una adaptación evolutiva para garantizar su supervivencia. En otras palabras, el feto de una madre hambrienta o privada de oxígeno no puede extraer nutrientes para apoyar su propio crecimiento, como se creía anteriormente; en cambio, la mTOR placentaria actúa como un guardián, regulando la transferencia de nutrientes en función del suministro materno en lugar de la demanda fetal. Esto da como resultado una restricción del crecimiento fetal. Por el contrario, cuando mTOR detecta un exceso nutricional, como altos niveles de glucosa, aminoácidos, lípidos y hormonas como la insulina, común en los embarazos con obesidad materna o diabetes gestacional, el hub se activa, lo que puede provocar un crecimiento fetal excesivo.

En 2017, el Dr. Jansson también identificó el folato como un nutriente clave que influye en la mTOR placentaria, lo que ayuda a explicar por qué la baja ingesta de folato está relacionada con la restricción del crecimiento fetal. Su grupo descubrió además que la adiponectina, una hormona liberada de la grasa materna, es un mensajero clave para mTOR sobre la nutrición materna y el metabolismo, aumentando en las madres hambrientas pero disminuyendo en las que tienen diabetes gestacional u obesidad. Su influyente investigación en modelos animales descubrió que la suplementación con adiponectina en madres obesas normalizaba la señalización de mTOR y el crecimiento fetal y prevenía la obesidad, la resistencia a la insulina y las enfermedades cardiovasculares en la descendencia adulta.

Más recientemente, el Dr. Jansson está detrás de uno de los descubrimientos placentarios más novedosos de los últimos cinco años: la identificación de proteínas beneficiosas secretadas por la placenta en la circulación fetal. Estas proteínas, detectadas en la sangre del cordón umbilical de los bebés prematuros tempranos, desempeñan un papel esencial en el desarrollo de órganos, incluso en los pulmones y el cerebro, pero desaparecen poco después del nacimiento. La investigación preliminar del Dr. Jansson en organismos modelo relevantes sugiere que estas proteínas salvan la vida de las crías prematuras, sentando las bases para futuros estudios de validación y uso potencial en la unidad de cuidados intensivos neonatales (UCIN).

"La placenta es un órgano complejo, poderoso y fascinante que tiene las claves para la salud prenatal, materna, fetal y adulta, por lo que desentrañar su papel en el crecimiento y desarrollo fetal ha sido infinitamente gratificante", dijo el Dr. Jansson. "Y luego ser reconocido por este trabajo por March of Dimes es un verdadero honor, especialmente porque arroja más luz sobre la intersección de la nutrición materna, la función placentaria y la salud fetal, iniciando nuevos estudios por parte de colegas de todo el mundo y estimulando el desarrollo de suplementos, terapias y protocolos dietéticos que apuntan a poner a más bebés en el camino hacia la salud de por vida".

