La cinquième édition de l'indice CBI classe la Dominique et Saint-Christophe-et-Niévès au rang des meilleurs pays pour la citoyenneté par investissement

Dans l'édition 2021 du rapport annuel, les programmes de citoyenneté par investissement du Commonwealth de Dominique et de la Fédération de Saint-Christophe-et-Niévès se sont classés en première place ex æquo. Il s'agit de la cinquième année consécutive que le programme de la Dominique est couronné comme la meilleure solution pour obtenir une deuxième citoyenneté, tandis que celui de Saint-Christophe-et-Niévès décroche la première place ex æquo pour la première fois.

Les notes parfaites des deux pays sont attribuables à l'absence d'exigences obligeant les demandeurs à voyager ou à établir une résidence, à la simplicité de leur processus, à leurs procédures de diligence raisonnable et à leur infrastructure adaptée aux familles. En outre, la Dominique a obtenu une note parfaite pour les piliers Niveau d'investissement minimal et Certitude du produit, tandis que Saint-Christophe-et-Niévès a été, pour une deuxième année consécutive, le seul pays à recevoir la note maximale pour le pilier Délai d'obtention de la citoyenneté. Sa performance dans ce pilier est due à son processus de demande accéléré, qui accorde la citoyenneté aux demandeurs retenus dans les 60 jours. Le processus peut même prendre 45 jours seulement dans certains cas.

Les Caraïbes ont décroché les cinq premières places du classement cette année encore, avec Grenade , Sainte-Lucie et Antigua-et-Barbuda arrivant derrière la Dominique et Saint-Christophe-et-Niévès. Comptant collectivement des décennies d'expérience dans ce secteur, les programmes de citoyenneté par investissement des cinq pays de la région ont évolué rapidement pour répondre aux priorités changeantes des investisseurs pendant la pandémie de COVID-19. Les programmes ont notamment élargi les critères d'admissibilité familiaux pour permettre aux demandeurs d'inclure plus de personnes à charge dans leur demande, tandis que certains pays, comme Sainte-Lucie et Saint-Christophe-et-Niévès, ont réduit temporairement le niveau d'investissement minimal.

Dans l'ensemble, le secteur de la citoyenneté par investissement a connu plusieurs changements au cours de la dernière année, notamment l'arrivée de nouveaux pays comme l'Égypte, ainsi que l'abolition par Chypre de son programme de longue date. La demande pour ces programmes a augmenté en 2021, alors que les investisseurs en dehors des marchés traditionnels ont commencé à rechercher des solutions légitimes aux restrictions causées par la pandémie.

Yuri Bender, rédacteur en chef de PWM, a affirmé : « Selon les banques privées et les cabinets d'avocats, les clients sont de plus en plus nombreux à vouloir obtenir une nouvelle citoyenneté et un nouveau passeport depuis l'avènement de la pandémie. Par ailleurs, les commentateurs expliquent que les investisseurs fortunés n'ont commencé à apprécier la mobilité qu'après avoir été brusquement privés de celle-ci par la COVID-19. »

Le secteur s'est adapté pour répondre aux besoins de ce groupe d'investisseurs croissant. En effet, le rapport a relevé plusieurs du secteur, notamment « l'inclusion familiale, l'accent soutenu sur la diligence raisonnable et la surveillance plus rigoureuse des projets immobiliers dans lesquels il est possible d'investir dans le cadre de certains programmes de citoyenneté par investissement ».

