- La quinta edición del índice CBI clasifica a Dominica y a San Cristóbal y Nieves como la mejor ciudadanía por países de inversión

LONDRES, 18 de agosto de 2021 /PRNewswire/ -- El 18 de agosto, la revista Professional Wealth Management (PWM), una publicación que forma parte del Financial Times, publicó la quinta edición de su informe anual : "A Guide to Global Citizenship: The 2021 CBI Index". El estudio llevó a cabo la evaluación de todos los programas de ciudadanía activa por inversión (CBI) a nivel mundial utilizando nueve pilares que se consideran las más altas prioridades para los inversores que buscan postularse a dichos programas. Estos pilares son la libertad de movimiento, el nivel de vida, el desembolso mínimo de inversión, el viaje o la residencia obligatoria, el cronograma de ciudadanía, la facilidad de procesamiento, las diligencias debidas, la familia y la certeza del producto.