La colección Thalia Sodi ™ x Anna Zuckerman se lanza el 1 de junio de 2026. Porque el lujo nunca estuvo destinado a ser vigilado.

MIAMI, 4 de junio de 2026 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Durante demasiado tiempo, la joyería más hermosa del mundo ha vivido detrás de vitrinas con etiquetas de precio que parecen más una advertencia que una invitación. Thalia nunca ha creído en advertencias como esa. Anna Zuckerman tampoco. Y ahora, juntos, han hecho algo al respecto.

La colección Thalia Sodi™ x Anna Zuckerman se lanza el 6/1/2026, disponible exclusivamente a través de las boutiques Anna Zuckerman y en AnnaZuckerman.com.

Zuckerman, quien ha pasado más de 25 años interrumpiendo silenciosamente la idea de que el lujo es un privilegio y no un derecho, fue igualmente claro sobre la intención: "Esta colección es intrépida, colorida, contemporánea y llena de vida. Fue diseñado para la mujer moderna de hoy que quiere lujo, glamour y versatilidad sin esperar a que alguien más lo compre para ella ".

Ese mensaje, "Cómpralo tú mismo", recorre cada pieza como una línea directa. Los vivos tonos de las piedras preciosas, las atrevidas siluetas, los diseños construidos para estratificar y apilar y mezclar, no son joyas hechas para sentarse en una caja para esa ocasión especial. Son joyas hechas para ser usadas ahora, por ti, "solo porque sí".

Fundada en Miami con la misión de democratizar la joyería fina, Anna Zuckerman ha entendido durante mucho tiempo que el deseo de belleza es universal incluso cuando el acceso no lo es. La tecnología Diamond Crystalline® es la respuesta de la marca a esa brecha: es técnicamente sofisticada, visualmente indistinguible de la realidad y tiene un precio para la mujer que no debería tener que elegir entre su alquiler y su brillo.

Para la superestrella internacional y reina del pop latino, la colaboración es una ampliación natural de cómo siempre se ha movido por el mundo: en sus propios términos, a todo color, sin disculpas. Siempre se ha vestido de la manera que quería. Ella siempre ha creído que las mujeres merecen más. Esta colección es simplemente la última y más brillante prueba de ello.

"Siempre he creído que la moda y el lujo deben ser accesibles para todos. Con esta colección, quería crear piezas que hicieran que cada mujer se sintiera radiante, segura y especial, sin comprometer la calidad o el estilo ". – Thalia

ACERCA DE THALIA Thalia Sodi ™, conocida en todo el mundo como THALIA, es una cantautora, empresaria, actriz y fuerza cultural multiplatino con más de 85 millones de seguidores en redes sociales. La solista mexicana más vista en YouTube, ha trazado 30 sencillos en el Top 10 (17 alcanzando el #1), ha vendido más de 50 millones de discos y ha llegado a más de dos mil millones de espectadores a través de sus telenovelas, transmitidas en más de 180 países. Recibió una Estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood y, más recientemente, recibió el Premio Icono 2026 de Mujeres en la Música de Billboard por su influencia e impacto duradero en la música y la cultura mundiales.

Para obtener más información, comuníquese con Flavia Fernández y Tommy Sleiman de Acoustyle Communications, LLC

Flavia Fernandez (787) 484-7643 [email protected]/ Tommy Sleiman 786.332.0229 [email protected]

FUENTE Anna Zuckerman