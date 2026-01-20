La commercialisation par Sino Biological des kits SwiftFluo® TR-FRET ouvre une nouvelle ère pour le criblage à haut débit des inhibiteurs de kinases.

HOUSTON, 20 janvier 2026 /PRNewswire/ -- Sino Biological, Inc. est fier d'annoncer le lancement de ses kits innovants de test de kinases SwiftFluo® TR-FRET, une solution prête à l'emploi et de haute performance conçue pour accélérer la détection de l'activité des kinases et le criblage à haut débit des inhibiteurs de kinases.

Grâce à la technologie sophistiquée de transfert d'énergie par résonance de fluorescence résolue dans le temps (TR-FRET), ces kits offrent une sensibilité exceptionnelle, un faible bruit de fond et une reproductibilité robuste. La solution permet un criblage rapide, fiable et évolutif des inhibiteurs de kinases, surpassant les méthodes traditionnelles telles que les essais radioactifs, ELISA et les techniques basées sur l'intensité de la fluorescence.

Optimisés pour le profilage de plus de 60 tyrosine kinases (TK), 150 sérine/thréonine kinases (STK) et 15 kinases cycline-dépendantes (CDK), les kits SwiftFluo® TR-FRET procurent une large couverture des principales voies de signalisation. En dehors des kits, Sino Biological propose des substrats apparentés et toutes les kinases actives, correspondantes sur le plan biologique, en tant que produits autonomes, ce qui offre une flexibilité maximale pour la conception d'essais personnalisés.

« Les chercheurs peuvent réaliser des essais homogènes sans lavage dans un format add-and-read simple et compatible avec les plates-formes HTS standard, ce qui permet d'éliminer le temps de développement des essais et de rationaliser les flux de travail », a déclaré le Dr Rob Burgess, directeur commercial de Sino Biological US, Inc.

« Nous sommes ravis de lancer les kits SwiftFluo® TR-FRET comme un outil puissant pour la communauté mondiale des chercheurs », a déclaré le Dr Jie Zhang, directeur général de Sino Biological. « Ces kits ont été conçus afin de concilier facilité d'utilisation, rentabilité et reproductibilité des données, qui sont des conditions essentielles à la réussite des campagnes de criblage à haut débit. »

Les chercheurs peuvent consulter le site www.sinobiological.com ou télécharger le livret technique questions et réponses pour découvrir comment les kits SwiftFluo® TR-FRET accélèrent la découverte de médicaments à base de kinases.

À propos de Sino Biological

Fondée en 2007, Sino Biological est une société de biotechnologie internationale spécialisée dans les protéines recombinantes de haute qualité, les anticorps et les services de recherche sous contrat. Au service des chercheurs dans plus de 90 pays, Sino Biological soutient la recherche fondamentale, la découverte de médicaments, le développement de vaccins et les diagnostics grâce à son portefeuille complet de produits, ses systèmes de qualité exclusifs et ses plateformes de recherche innovantes.

