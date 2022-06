La Commission européenne choisit le consortium STELLAR, dont fait partie F24, pour démontrer le potentiel des services d'alerte d'urgence par satellite utilisant le système global de navigation par satellite européen (Galileo)

MUNICH, 15 juin 2022 /PRNewswire/ -- Regroupant Telespazio (FR), F24 (FR/DE), l'Association pour le numéro d'urgence européen (EENA) (BE), le Centre national d'études spatiales (CNES) (FR) et Thales Alenia Space (FR), le consortium STELLAR s'est vu octroyer le contrat de service « Démonstrateur du service d'alerte d'urgence » de la part de la Direction générale de l'industrie de la défense et de l'espace (DEFIS) de la Commission européenne.

Le service d'alerte d'urgence (EWS) est un nouveau service du programme Galileo, mis à la disposition des autorités nationales de protection civile pour alerter la population en cas de catastrophe imminente – y compris dans les situations où les systèmes d'alerte terrestres traditionnels pourraient ne pas fonctionner à pleine capacité, voire être inopérants.

En pratique, le projet STELLAR a pour objectif de démontrer le potentiel de ce nouveau service d'alerte d'urgence par satellite avant son introduction au sein de l'infrastructure du système global de navigation par satellite européen (Galileo).

F24 a rejoint le consortium STELLAR en vue de faire profiter les autorités européennes et nationales de son expertise unique en matière de gestion de crise et d'alerte de masse.

« Nous sommes fiers de participer à une initiative aussi importante au niveau européen. Nous avons acquis une expérience extraordinaire dans toute l'Europe et au-delà de ses frontières et nous avons hâte d'apporter notre contribution à cette plateforme stratégique pour soutenir la sécurité des personnes sur le continent européen », déclare le Dr Joerg Rahmer, porte-parole du Conseil d'administration de F24.

Le premier fournisseur à évaluer l'intégration de Galileo au sein des systèmes d'alerte aux populations (PWS)

Le consortium choisi a été chargé d'analyser les besoins opérationnels des autorités nationales de protection civile de l'UE concernant une solution d'alerte Galileo et de démontrer comment ce service pourrait permettre d'élaborer une stratégie résiliente face aux problématiques de gestion de crise. Dans cette optique, les démonstrations impliqueront les autorités nationales des États membres de l'Union européenne. STELLAR contribuera également à mieux cerner le processus de bout en bout de diffusion d'alertes via l'infrastructure Galileo et les signaux dans l'espace. Le projet STELLAR est financé dans le cadre du programme-cadre Horizon Europe de l'UE pour la recherche et l'innovation en matière de navigation par satellite.

F24 s'engage activement dans la recherche et développement pour offrir à ses clients les solutions les plus efficaces et les plus à jour. L'initiative Galileo permettra ainsi à F24 de perfectionner son célèbre système d'alerte aux populations, d'étendre ses capacités multicanales et de devenir le premier fournisseur de PWS de l'UE à tester le nouveau service d'alerte d'urgence Galileo.

David Gurle, président du conseil de surveillance de F24 et entrepreneur en série (Perzo, Symphony et Hive), ancien cadre chez Microsoft, Skype et ThomsonReuters, a déclaré : « Une communication d'urgence efficace et fiable est devenue l'une des tâches les plus critiques dans le monde d'aujourd'hui, où les situations de crise complexes mettent quotidiennement au défi les gouvernements et les entreprises. On ne soulignera jamais assez l'importance de ce projet. F24 a prouvé son rôle de véritable innovateur en matière de notification d'urgence et de gestion de crise depuis plus de 20 ans. »

Le service européen d'alerte d'urgence et le programme spatial de l'Union

Le règlement (UE) 2021/696 établissant le programme spatial de l'Union introduit le service d'alerte d'urgence dans le portefeuille de services Galileo. Ce nouveau service vise à diffuser un message d'alerte à toutes les personnes confrontées à une menace à venir (d'origine naturelle ou humaine). Comme le prévoit le règlement, « les services fournis par Galileo comprennent [...] un service d'urgence qui diffuse, au moyen de l'émission de signaux, des alertes concernant des catastrophes naturelles ou d'autres situations d'urgence dans des zones particulières ». L'EWS a été conçu comme un système d'alerte précoce utilisé conjointement à d'autres systèmes d'alerte déjà implantés au sein des États membres de l'UE. Les principales fonctionnalités du système Galileo qui seront exploitées dans le cadre de l'EWS sont les suivantes :

point d'accès unique à l'infrastructure Galileo pour les services nationaux d'alerte ;

couverture mondiale via les signaux Galileo dans l'espace ;

indépendance vis-à-vis des accès Internet ou mobiles terrestres ;

message d'alerte reçu par des équipements GNSS standard – smartphones, appareils portables, systèmes de navigation automobile, etc. ;

diffusion d'un message d'avertissement/d'alerte avec des consignes à respecter ;

encodage dans le message des informations de géolocalisation de la zone de danger pour cibler uniquement la population concernée.

