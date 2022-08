LA COMMISSION ROYALE POUR ALULA ACCUEILLE DEUX BÉBÉS LÉOPARDS D'ARABIE

La naissance marque une étape importante dans la sauvegarde de cette espèce gravement menacée d'extinction

ALULA, Arabie Saoudite, 17 août 2022 /PRNewswire/ -- La Commission royale pour AlUla (RCU) annonce la naissance de deux léopards d'Arabie, un moment important pour le programme de conservation et d'élevage en captivité de la RCU.

Les petits, qui font désormais partie de notre groupe de léopards d'Arabie, sont nés dans le cadre d'un programme d'élevage en captivité au centre d'élevage de léopards d'Arabie à Taif, en Arabie saoudite

Royal Commission for AlUla welcomes Arabian Leopard Cubs The cubs were born in a captive-breeding programme at the Arabian Leopard Breeding Center in Taif, Saudi Arabia Birth marks a significant milestone in saving the critically endangered species

L'habitat du léopard, qui s'étendait autrefois sur la péninsule arabique et atteignait le Levant, est maintenant limité à trois pays : Arabie saoudite, Oman et Yémen. On estime que l'espèce compte moins de 200 animaux à l'état sauvage après des siècles de perte d'habitat et de braconnage.

Grâce au programme d'élevage en captivité et aux initiatives en matière de conservation de la RCU, qui visent à restaurer la population par le biais du programme d'élevage et à préparer un habitat approprié dans lequel les léopards peuvent prospérer, l'espèce sera finalement réintroduite dans la nature sauvage des montagnes d'AlUla.

Pour en savoir plus, consultez le site https://www.rcu.gov.sa/en/meetourcub

Note aux rédacteurs :

Il s'agit d'« AlUla » et non d'« Al-Ula »

À propos de la Commission royale pour AlUla

La Commission royale pour AlUla (RCU) a été créée par décret royal en juillet 2017 pour préserver et développer AlUla, une région d'une importance naturelle et culturelle exceptionnelle, située dans le nord-ouest de l'Arabie saoudite. Le plan à long terme de la RCU décrit une approche responsable, durable et sensible du développement urbain et économique, qui préserve le patrimoine naturel et historique de la région, tout en faisant d'AlUla un endroit où il fait bon vivre et travailler, et qu'il est agréable de visiter. Ce plan englobe un large éventail d'initiatives dans les domaines de l'archéologie, du tourisme, de la culture, de l'éducation et des arts, reflétant ainsi la volonté de répondre aux priorités du programme Vision 2030 du Royaume d'Arabie saoudite en matière de diversification économique, d'autonomisation des communautés locales et de préservation du patrimoine.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1879246/Royal_Commission_for_AlUla_1.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1879247/Royal_Commission_for_AlUla_2.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1879245/Royal_Commission_for_AlUla_3.jpg

SOURCE Royal Commission for AlUla (RCU)