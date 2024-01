La première édition de l'AlUla Falcon Cup célèbre neuf jours de sports patrimoniaux spectaculaires et de prix records

Plus de 2 000 faucons d'élite, issus de six des sous-espèces les plus célèbres et les plus recherchées, ont participé à diverses courses quotidiennes, le vol de chacun de ces oiseaux ultra-rapides étant suivi de manière experte à l'aide de systèmes laser et de caméras de pointe calculant leur vitesse à une fraction de seconde près.

L'AlUla Falcon Cup a fait appel à l'expertise d'éminents juges de concours de fauconnerie, Rajeh Al-Juhani, d'Arabie saoudite, et Francesco Drico, d'Italie, pour déterminer et noter les performances de chaque oiseau. Les technologies utilisées par les juges ont permis d'obtenir une photo finale nette des résultats de chaque course.

Organisé du 28 décembre au 5 janvier, l'événement a été divisé en quatre catégories pour répondre aux besoins des fauconniers d'Arabie saoudite ainsi que des concurrents internationaux. Les fauconniers saoudiens étaient invités à participer à la première catégorie, avec 24 courses et un prix de 2,77 millions de dollars. Les équipes de fauconnerie locales et régionales qui s'étaient déjà qualifiées pour le prestigieux festival de fauconnerie du roi Abdulaziz ont été invitées à participer à la deuxième catégorie, avec 48 courses et un prix de 7,63 millions de dollars.

La troisième catégorie était réservée aux faucons de haut niveau et voyait les oiseaux de proie les plus prestigieux et les mieux entraînés s'affronter au cours de six courses pour des prix d'une valeur de 2,8 millions de dollars. Le dernier événement de l'AlUla Falcon Cup était le très attendu concours de beauté, appelé « mazayen ». Une cagnotte de 2,72 millions de dollars a été partagée entre les gagnants des six manches de la compétition.

Les juges ont soigneusement examiné le bec, les serres, l'envergure, la longueur des pattes et le tour de poitrine de chaque oiseau afin d'évaluer leur attrait esthétique global. Point d'orgue de l'AlUla Falcon Cup, le concours de beauté mazayen s'est déroulé du 2 au 4 janvier et a suscité un vif intérêt de la part des membres de la communauté internationale de la fauconnerie ainsi que des visiteurs.

Pratiquée depuis des siècles, la fauconnerie est une composante essentielle de la vie dans de nombreuses régions du monde. Aujourd'hui, ces oiseaux de proie sont principalement dressés pour des concours, les fauconniers montrant qu'ils maîtrisent leurs oiseaux en appliquant des techniques anciennes utilisées depuis des générations. L'AlUla Falcon Cup a réuni six races de faucons, en invitant des oiseaux jeunes et adultes à concourir.

Les espèces participantes comprenaient le faucon sacre, le faucon pèlerin, le faucon gerfaut pur, le faucon gerfaut croisé, le faucon gerfaut croisé pèlerin et le faucon gerfaut hybride. En utilisant des faucons élevés en captivité, le concours a soutenu les efforts internationaux visant à protéger les populations de faucons sauvages, dont le nombre diminue en raison de la disparition de leur habitat et de la chasse.

Le succès de l'AlUla Falcon Cup renforce la position d'AlUla en tant que centre mondial des sports patrimoniaux. Étant l'occasion de mettre en valeur l'identité saoudienne, cet événement a séduit les spectateurs par un mélange d'activités traditionnelles et de spectacle sportif. Le village sportif du patrimoine de Mugharia a constitué une destination animée, immersive et familiale tout au long des neuf jours du tournoi.

Durant la compétition, les écoliers de la communauté d'AlUla ont été initiés à la fauconnerie et à ses fières racines en tant que sport patrimonial très apprécié. Les jeunes ont rencontré des champions fauconniers, ont vu leurs oiseaux de près et se sont immergés dans les traditions et les compétences de ce sport au cours de visites spécialement organisées au village sportif du patrimoine de Mugharia.

Ziad Al Suhaibani, directeur sportif du RCU, a déclaré : « La toute première édition de l'AlUla Falcon Cup a été un énorme succès. La collaboration entre la Commission Royale pour AlUla et le Saudi Falcons Club a permis d'attirer des fauconniers du plus haut niveau, venus du monde entier, qui ont excellé au cours d'une compétition acharnée pour remporter un prix record. »

« Désormais reconnue comme la première destination pour les sports du patrimoine, allant de la fauconnerie aux concours équestres en passant par les courses de chameaux, AlUla continue d'accueillir des compétitions passionnantes auxquelles participent certaines des meilleures équipes et certains des meilleurs praticiens des disciplines sportives traditionnelles. Nous attendons avec impatience le retour de l'AlUla Falcon Cup et le couronnement d'autres champions faisant la démonstration d'incroyables prouesses aviaires et du lien étroit existant entre l'homme et l'oiseau. »

Notes à l'intention des rédacteurs :

Il s'agit d'« AlUla » et non d'« Al-Ula »

À propos de la Commission Royale pour AlUla

La Commission Royale pour AlUla (RCU) a été créée par décret royal en juillet 2017 pour préserver et développer AlUla, une région d'une importance naturelle et culturelle exceptionnelle, située dans le nord-ouest de l'Arabie saoudite. Le plan à long terme de la RCU décrit une approche responsable, durable et sensible du développement urbain et économique qui préserve le patrimoine naturel et historique de la région, tout en faisant d'AlUla un endroit où il fait bon vivre et travailler et qu'il est agréable de visiter. Ce plan englobe un large éventail d'initiatives dans les domaines de l'archéologie, du tourisme, de la culture, de l'éducation et des arts, reflétant ainsi la volonté de répondre aux priorités du programme Vision 2030 du Royaume d'Arabie saoudite en matière de diversification économique, d'autonomisation des communautés locales et de préservation du patrimoine.

Les hashtags officiels de l'AlUla Falcon Cup sont #AlUlaFalconCup et كأس_العلا_للصقور# .

Suivez la Commission Royale pour AlUla sur X pour suivre les dernières actualités @RCU_SA

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2311849/RCU_1.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2311850/RCU_2.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2311851/RCU_3.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2311852/RCU_4.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2311853/RCU_5.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2311854/RCU_6.jpg

