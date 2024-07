ARCHÄOLOGEN VERÖFFENTLICHEN DIE ERSTE UMFASSENDE BESCHREIBUNG VON LANGZEITBESIEDELTEN STÄTTEN IM NORDWESTEN ARABIENS WÄHREND DER NEOLITHISCHEN PERIODE

Diese Forschungen deuten darauf hin, dass die Bewohner der Region im 6 und 5 Jahrtausend v. Chr. sesshafter waren als bisher angenommen. Außerdem verfügten sie über ein vielfältiges Angebot an kulturellem Material: Sie trieben Viehzucht, stellten Schmuck her und trieben Handel entlang eines kulturellen Horizonts, der sich durch die Levante bis ins östliche Jordanien und zum Roten Meer erstreckte.

In einem Bericht, der am 2. Juli in der von Experten begutachteten Zeitschrift Levant veröffentlicht wurde, beschreibt die von geleitete Archäologin Jane McMahon die neuesten Schlussfolgerungen und Beobachtungen archäologischer Untersuchungen von Strukturen, die als Stehende Steinkreise bekannt sind. Die Platten scheinen als Fundamente für Holzpfosten (möglicherweise Akazienholz) gedient zu haben, die zwischen den beiden Reihen verkeilt waren, um das Dach des Hauses zu stützen, wobei eine weitere Platte in der Mitte ebenfalls einen zentralen Holzpfosten stützte, der daran befestigt war. Die Forscher betonen zwar, dass weitere Untersuchungen erforderlich sind, aber die an der Fundstelle gefundenen Werkzeuge und Tierreste lassen vermuten, dass die Dächer aus Tierhäuten bestanden haben könnten.

Insgesamt untersuchte das Team 431 Stehende Steinkreise im Harrat Uwayrid, einem basaltbedeckten Vulkanplateau im Bezirk AlUla, wobei 52 der Strukturen vermessen und 11 ausgegraben wurden.

Jane McMahon sagte: „Diese Forschung testet Annahmen darüber, wie die frühen Bewohner von Nordwest-Arabien lebten. Sie waren nicht nur nomadisierende Viehzüchter, die eine utilitaristische Existenz führten. Sie besaßen eine charakteristische Architektur und Häuser, große Mengen an Haustieren sowie Schmuck und Werkzeuge in einer unerwarteten und außergewöhnlichen Vielfalt. Und nach Anzahl und Größe der Steinkreise zu urteilen, scheinen sie auch viel zahlreicher gewesen zu sein als bisher angenommen".

Rebecca Foote , Direktorin für Archäologie und Kulturerbeforschung der RCU , sagte: „Die Förderung eines der weltweit größten archäologischen Forschungsprogramme durch die RCU vertieft unser Verständnis für die neolithischen Bewohner der Region. Unsere früheren Studien haben gezeigt, wie sie jagten und für Rituale sammelten, und jetzt haben wir neue Einblicke in die Struktur ihres täglichen Lebens. Mit 12 laufenden und neun abgeschlossenen Surveys, Ausgrabungen und Spezialprojekten freut sich die RCU darauf, mehr über die reiche Kulturlandschaft Nordwestarabiens zu erfahren und ein globales Zentrum für archäologische Forschung und Erhaltung zu schaffen".

Die Analyse von Tierresten, die in den Steinkreisen gefunden wurden, deutet auf eine gemischte Subsistenzwirtschaft hin, in der Haustiere wie Ziegen und Schafe vorherrschten, die aber durch Wildtiere wie Gazellen und Vögel ergänzt wurden. Die starke Abhängigkeit von der Viehzucht hätte den Bewohnern die Flexibilität und Widerstandsfähigkeit gegeben, auf Schwankungen der Umwelt und der Ressourcen wie Wetter, Wasser und Vegetation zu reagieren.

Die vom Team analysierten Pfeilspitzen entsprechen in Art und Form den im südlichen und östlichen Jordanien gefundenen Pfeilspitzentypen. Dies ist unter anderem der deutlichste Beweis dafür, dass die Populationen der beiden Gebiete interagierten, auch wenn die Art dieser Interaktion noch nicht klar ist.

Kleinere Gegenstände, die an den Fundorten gefunden wurden, geben ebenfalls Hinweise auf eine stärker vernetzte Region in dieser Zeit. So fand das Team beispielsweise Schnecken- und Muschelschalen, die häufig mit einem einzigen Loch versehen waren und möglicherweise als Perlen verwendet wurden. Die Gattung der Muscheln stimmt mit denen aus dem 120 Kilometer westlich gelegenen Roten Meer überein, was auf eine Verbindung mit der Küste während des Neolithikums schließen lässt.

Zu den weiteren Funden gehören Schmuckstücke wie Ringe oder Armbänder aus Sandstein und Kalkstein sowie Anhänger. Das Team hat auch einen ockerroten Sandsteinstift ausgegraben, der zum Zeichnen verwendet worden sein könnte.

„Der zusammenhängende, aber diskrete Charakter des Neolithikums in AlUla wird deutlich", schreiben die Forscher.

Zu den Co-Autoren der Studie gehört Yousef AlBalawi, ein Mitglied der AlUla-Gemeinschaft, der ethnografische Erkenntnisse beisteuerte. Studenten von saudischen Universitäten, darunter die King Saud University und die Universität Hail, halfen ebenfalls mit.

