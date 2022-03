La Commission royale pour AlUla met en évidence une formule unique pour la croissance des PME, alors que le Congrès mondial de l'entrepreneuriat (GEC) débute à Riyad

La RCU participe activement au congrès de cette semaine en tant que partenaire officielle de l'événement en matière de connaissances et de programmation. En outre, le PDG de la RCU, Amr AlMadani, a animé une discussion sur le thème « Le tourisme à un point de basculement » (Tourism at a tipping point) lors du congrès de cet après-midi.

Ensuite, la RCU localisera les idées du congrès en organisant un événement à AlUla le jeudi 31 mars pour discuter des défis et des opportunités pour les PME de la région sur la voie d'une croissance durable et inclusive.

La RCU organise l'événement d'AlUla en collaboration avec Monsha'at, l'autorité générale des petites et moyennes entreprises de l'Arabie saoudite. L'événement comprendra des tables rondes sur la création d'une économie locale durable, inclusive et soutenue par l'esprit d'entreprise, ainsi que sur la mise en place d'écosystèmes de startups pérennes pour une croissance ambitieuse. L'événement comprendra également des études de cas et des présentations d'entrepreneurs d'AlUla.

M. AlMadani a déclaré : « Le développement des PME est au cœur de la Vision 2030. La RCU s'engage à régénérer AlUla autour de la réussite des PME et MPME pour créer une destination totalement ancrée dans la culture et la communauté locales. Nous sommes convaincus que notre formule d'intégration de la durabilité naturelle, économique et sociale dans nos activités créera une croissance à long terme puissante pour les PME d'AlUla. Nous nourrissons un terrain où les idées des entrepreneurs peuvent germer. Au fur et à mesure que ce jardin se développera, il créera de la valeur pour notre communauté et nos visiteurs. »

Vibes AlUla, une plateforme d'entrepreneuriat créée en partenariat avec la Commission royale pour AlUla, est un bon exemple du travail effectué à AlUla. L'objectif de cet espace est de mettre en place et d'activer l'écosystème entrepreneurial d'AlUla en proposant un mentorat, des programmes, des services et des espaces de bureaux partagés. Le hub pour les PME a été utilisé pour former environ 80 entrepreneurs en herbe à une série de principes commerciaux fondamentaux et 60 autres micro et petites entreprises.

Sur ces 60 entreprises, 15 ont bénéficié d'un soutien approfondi alors qu'elles évoluaient vers des entreprises nouvellement renforcées. Au cours des trois derniers mois, ces entreprises ont créé 15 nouveaux emplois, commencé à recevoir des investissements et développé plus de 15 accords de partenariat allant des services de gestion d'événements à la production de miel. Au cours des 18 mois à venir, le nombre de personnes « initiées » s'élèvera à environ 700. 45 autres entreprises bénéficieront d'une formation pour améliorer leurs compétences commerciales. Le Hub représente une rampe de lancement unique pour de nouvelles entreprises dans une économie qui sera à la fois transformatrice et sensible aux demandes d'autres entreprises soutenant directement le secteur du tourisme et les locaux.

Les piliers du plan de la RCU pour le secteur des PME sont les suivants :

1. Promouvoir la croissance indigène

· Les PME et MPME d'AlUla embauchent des talents locaux, des ressources naturelles et le paysage culturel. Les opportunités couvrent la production d'huile de moringa, la culture de dattes et d'agrumes, l'artisanat, les arts et la culture, les services culinaires, d'hospitalité et de tourisme, ainsi que l'histoire et le patrimoine.

· La RCU développe des entreprises de base pour créer un vaste changement économique. En exploitant des atouts et des forces naturelles, nous créons un écosystème économique autonome.

2. Renforcer les capacités et les compétences

· Les initiatives de la RCU permettent aux PME de perfectionner leurs compétences, d'élargir leur champ d'action et de diversifier leurs offres :

· - Vibes AlUla est un guichet unique permettant aux PME de se former, de s'installer et de se développer.

· - Vibes a donné le coup d'envoi de la première cohorte du programme AlUla d'aide aux PME (AlUla SME Enablement Programme). En mars 2022, 14 PME avaient été créées.

· - Le Centre de langues AlUla (AlUla Languages Centre) offre la possibilité d'apprendre de nouvelles langues et d'atteindre de nouveaux marchés.

· - Les programmes de bourses d'études et de Hammayah offrent des possibilités de croissance.

3. Ouvrir une porte sur les opportunités

· En enrichissant l'écosystème des PME, la RCU encourage les jeunes pleins d'énergie et d'ambition à s'installer à AlUla en lançant des PME et en contribuant à l'agenda national.

· La durabilité économique fait écho aux objectifs de durabilité naturelle et sociale de la RCU. Comme la durabilité exige un suivi, la RCU suivra l'intégrité des PME dans le cadre d'un nouvel indice de performance des destinations (Destination Performance Index).

· Reflétant la vision mondiale de la RCU, cette stratégie s'inspire du succès des PME en Jordanie et en Inde et des idées d'économistes comme Michael Porter sur la chaîne de valeur.

Les premières pousses de la croissance des PME à AlUla apparaissent déjà grâce aux efforts de la RCU. Cette communauté croissante de nouvelles PME comprend un service de guide touristique pour l'observation des étoiles, une exploitation agricole familiale qui plante des arbres et récolte des fruits, un apiculteur, un marché de produits de beauté, un détaillant de savon naturel, un gestionnaire d'événements, un service de location d'appartements à court terme et une boulangerie artisanale qui vend ses produits en ligne.

M. AlMadani a observé : « La durabilité intégrée comprend non seulement l'intégration de l'économie à la nature et la société, mais aussi l'intégration du passé au présent, du présent à l'avenir, et de la technologie à la culture. Nos ancêtres avaient l'esprit d'entreprise. Pour survivre dans un environnement difficile, ils ont fait un usage astucieux des matériaux à leur disposition. Ils tissaient et brodaient avec des fils de soie et de métal, cultivaient des dattes et récoltaient du foin, travaillaient comme forgerons et tenaient des cafés. Pensez à tout ce que nous pouvons accomplir aujourd'hui si nous appliquons cet héritage d'initiatives et de persévérance dans une AlUla moderne, entièrement connectée au monde extérieur et à toutes ses possibilités. »

M. AlMadani a une solide expérience de l'entrepreneuriat, ayant lui-même été entrepreneur en tant que cofondateur de la National TalentS Company. De 2007 à 2017, il a contribué à guider l'entreprise dans son action en faveur du développement social et économique, en mettant en place des projets et des programmes STEM et de talents, notamment le premier programme local de salon scientifique affilié à l'International Science & Engineering Fair en Arabie saoudite.

À propos de la Commission royale pour AlUla

La Commission royale pour AlUla (RCU) a été créée par décret royal en juillet 2017 pour préserver et développer AlUla, une région d'une importance naturelle et culturelle exceptionnelle, située dans le nord-ouest de l'Arabie saoudite. Le plan à long terme de la RCU décrit une approche responsable, durable et sensible du développement urbain et économique, qui préserve le patrimoine naturel et historique de la région, tout en faisant d'AlUla un endroit où il fait bon vivre et travailler, et qu'il est agréable de visiter. Ce plan englobe un large éventail d'initiatives dans les domaines de l'archéologie, du tourisme, de la culture, de l'éducation et des arts, et reflète un engagement à répondre aux priorités de diversification économique, d'autonomisation des communautés locales et de préservation du patrimoine du programme Vision 2030 du Royaume d'Arabie Saoudite.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1775087/Amr_AlMadani.jpg

[email protected], +971528527285

SOURCE The Royal Commission for AlUla