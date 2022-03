Royal Commission for AlUla destaca fórmula diferenciada para o crescimento de PMEs com início do Congresso Global de Empreendedorismo em Riade

Em seguida, a RCU localizará percepções do congresso com um evento em AlUla, na quinta-feira, 31 de março, para discutir desafios e oportunidades para as PMEs da região no caminho para um crescimento sustentável e inclusivo.

A RCU está organizando o evento em AlUla em conjunto com a Monsha'at, a autoridade geral de pequenas e médias empresas do Reino da Arábia Saudita. O evento incluirá painéis de discussão sobre a criação de uma economia local sustentável, inclusiva e impulsionada pelo empreendedorismo e sobre o estabelecimento de ecossistemas de startups preparados para o futuro para gerar um crescimento ambicioso. O evento também contará com estudos de caso e apresentações de empreendedores de AlUla.

AlMadani observou: "O desenvolvimento das PMEs é fundamental para a Vision 2030. A RCU está empenhada em regenerar AlUla em torno do sucesso das PMEs e MPMEs para criar um destino totalmente enraizado na cultura e comunidade locais. Acreditamos que nossa fórmula para integrar a sustentabilidade natural, econômica e social em nossas atividades gerará um crescimento poderoso e duradouro para as PMEs de AlUla. Estamos nutrindo o solo onde as sementes das ideias dos empreendedores podem prosperar. À medida que esse jardim crescer, ele gerará valor para nossa comunidade e visitantes."

Um forte exemplo do trabalho realizado em AlUla é a Vibes AlUla, uma plataforma de empreendedorismo criada em parceria com a Royal Commission for AlUla. O objetivo do espaço é ativar e habilitar o ecossistema empreendedor de AlUla por meio do fornecimento de mentoria, programas, serviços e espaços de escritórios compartilhados. O centro de PMEs foi utilizado para treinar cerca de 80 futuros empreendedores em uma série de princípios básicos de negócios e outras 60 micro e pequenas empresas.

Dessas 60, 15 têm recebido apoio aprofundado à medida que evoluem para empresas recém-fortalecidas. Nos últimos três meses, essas empresas criaram 15 novos empregos, começaram a receber investimentos e firmaram mais de 15 acordos de parceria, que vão de serviços de gestão de eventos até produção de mel. Ao longo dos próximos 18 meses, a produção de indivíduos em fase de "iniciação" será de cerca de 700 pessoas. Outras 45 empresas também serão aprimoradas em termos de habilidades comerciais. O centro representa uma plataforma de lançamento diferenciada para novas empresas entrarem em uma economia que será transformadora e responderá às demandas de outras empresas que apoiam diretamente o setor do turismo e os moradores locais.

Os pilares do plano da RCU para o setor de PMEs são:

1. Promover o crescimento nativo

PMEs e MPMEs em AlUla utilizam talentos, recursos naturais e o cenário cultural locais. Entre as oportunidades estão a produção de óleo de moringa; o cultivo de tâmaras e cítricos; artesanatos, arte e cultura; serviços culinários, hoteleiros e turísticos; e história e patrimônio.

A RCU está desenvolvendo empresas de base para gerar amplas mudanças econômicas. Utilizando ativos e pontos fortes naturais, criamos um ecossistema econômico autossustentável.

2. Desenvolver capacidade e recursos

As iniciativas da RCU permitem que as PMEs capacitem talentos, aumentem o alcance e diversifiquem as ofertas:

- a Vibes AlUla é um local único onde as PMEs podem treinar, se formar e se desenvolver.

- A Vibes lançou a primeira coorte do Programa de Capacitação de PMEs de AlUla -- em março de 2022, ela viabilizou a criação de 14 PMEs.

- O Centro de Idiomas de AlUla oferece a oportunidade de aprender novos idiomas e conquistar novos mercados.

- Os programas de bolsas de estudos e Hammayah oferecem caminhos para o crescimento.

3. Abrir uma porta para a oportunidade

Ao enriquecer o ecossistema de PMEs, a RCU incentiva os jovens com energia e ambição a estabelecer raízes em AlUla, lançando PMEs e contribuindo para a agenda nacional.

A sustentabilidade econômica reflete os objetivos da RCU de sustentabilidade natural e social. Como a sustentabilidade exige monitoramento, a RCU acompanhará a saúde das PMEs por meio de um novo Índice de Desempenho do Destino.

Refletindo as perspectivas da RCU em todo o mundo, essa estratégia tem como base o sucesso das PMEs na Jordânia e na Índia e as ideias de economistas como Michael Porter sobre a cadeia de valor.

Os primeiros brotos de crescimento de PMEs em AlUla já estão surgindo como resultado dos esforços liderados pela RCU. Essa comunidade em ascensão de novas PMEs inclui um serviço de guia turístico para observação astronômica, uma fazenda familiar que planta árvores e colhe frutas, um produtor de mel, um mercado de produtos de beleza, uma loja de sabonetes naturais, um gerente de eventos, um serviço de aluguel de apartamentos de curto prazo e uma padaria caseira que vende on-line.

AlMadani observou: "Sustentabilidade integrada significa não só integrar a economia com a natureza e a sociedade, mas também integrar o passado com o presente, o presente com o futuro e a tecnologia com a cultura. Nossos ancestrais eram empreendedores. Para sobreviver em um ambiente severo, eles faziam o uso inteligente dos materiais disponíveis. Eles teciam e bordavam com seda e fios de metal, cultivavam tâmaras e colhiam feno, trabalhavam como ferreiros e tocavam firmas de café. Pense no quanto podemos conseguir hoje se aplicarmos essa herança de iniciativa e perseverança em uma AlUla moderna totalmente conectada ao mundo mais amplo e a todas suas possibilidades."

AlMadani tem uma ampla experiência em empreendedorismo, tendo sido ele mesmo empreendedor como cofundador da National TalentS Company. De 2007 a 2017, ele ajudou a orientar a empresa à medida que alimentava o desenvolvimento social e econômico de base, estabelecendo projetos e programas de STEM e talentos, incluindo o primeiro programa local de feiras de ciências da Arábia Saudita afiliado à International Science and Engineering Fair.

Sobre a Royal Commission for AlUla

A Royal Commission for AlUla (RCU) foi estabelecida por decreto real em julho de 2017 com a finalidade de preservar e desenvolver AlUla, uma região de notável relevância natural e cultural situada no noroeste da Arábia Saudita. O plano de longo prazo da RCU traça uma abordagem responsável, sustentável e sensível ao desenvolvimento urbano e econômico, que preserva o patrimônio natural e histórico da região, ao mesmo tempo que estabelece AlUla como um local desejável para viver, trabalhar e visitar. O plano engloba uma ampla gama de iniciativas nas áreas de arqueologia, turismo, cultura, educação e artes, que refletem o compromisso de cumprir com as prioridades de diversificação econômica, capacitação da comunidade local e preservação do patrimônio estabelecidas no programa Vision 2030 do Reino da Arábia Saudita.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1775087/Amr_AlMadani.jpg

[email protected], +971528527285

FONTE The Royal Commission for AlUla

SOURCE The Royal Commission for AlUla