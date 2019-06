La compañía química ecológica Evolved By Nature da la bienvenida a Chanel como inversionista

BOSTON, 11 de junio de 2019 /PRNewswire/ -- Evolved By Nature (fundada en Boston, Massachusetts, en 2013 por el Dr. Gregory Altman y la Dra. Rebecca Lacouture), tiene el placer de anunciar que Chanel ha decidido invertir en la compañía como parte de su estrategia de inversión en tecnologías verdes.

Evolved By Nature es pionera en la ciencia de la seda y creó Activated Silk™ -seda pura y natural en forma líquida. Una vez disuelta en agua, las características de Activated Silk quedan disponibles para combinarse con diferentes materiales de modo de mejorar naturalmente las propiedades de la tela y avanzar en métodos de producción más sostenibles.

"Nos sentimos felices de contar con el apoyo de Chanel y beneficiarnos de su experiencia en el sector de la moda y la belleza a medida que aceleramos la comercialización de nuestra plataforma química natural Activated Silk™", afirmó el cofundador y director ejecutivo Greg Altman.

Esta asociación permitirá a Chanel y Evolved By Nature explorar materiales innovadores y mejoras mecánicas y ópticas en diferentes telas, en línea con la ambición de Chanel de crear materiales de vanguardia de calidad excepcional y exclusiva.

Acerca de Evolved By Nature

Evolved By Nature™ es una empresa química verde con la misión de crear productos que tengan un mejor rendimiento y resulten más saludables para la gente y el planeta. Con sede en Boston, Massachusetts, la plataforma química de Evolved By Nature está basada en su tecnología patentada Activated Silk™, la cual es seda pura en forma líquida. La seda activada (Activated Silk), una tecnología completamente natural y sostenible, reemplaza a muchos de los polímeros, plásticos y aditivos sintéticos, ásperos y ocultos que habitualmente se usan para fabricar productos en industrias que van desde la vestimenta hasta el cuidado personal y la medicina. La seda activada se puede configurar en docenas de diferentes composiciones moleculares para alcanzar los resultados deseados.

Los expertos en seda, doctores Gregory Altman y Rebecca Lacouture, fundaron Evolved By Nature en 2013 y la compañía cuenta con el respaldo de un grupo diverso de inversores.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/900292/Evolved_By_Nature_Logo.jpg

FUENTE Evolved By Nature

SOURCE Evolved By Nature