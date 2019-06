Evolved By Nature, uma empresa de química verde, dá as boas-vindas à Chanel como investidora

BOSTON, 11 de junho de 2019 /PRNewswire/ -- A Evolved By Nature (fundada em Boston, Massachusetts, em 2013 pelo Dr. Gregory Altman e Dra. Rebecca Lacouture), tem o prazer de anunciar que a Chanel decidiu investir na companhia como parte de sua estratégia de investimentos na tecnologia verde.

A Evolved by Nature é pioneira na ciência da seda e criou a Activated Silk™, a seda pura e natural em forma líquida. Quando dissolvida em água, as características da Activated Silk se tornam disponíveis para a combinação com materiais diversos aprimorando naturalmente as propriedades do tecido e promovendo métodos de produção mais sustentáveis.

"Estamos entusiasmados por podermos contar com o apoio da Chanel e beneficiar-nos de sua especialização no setor da moda e da beleza ao acelerarmos a comercialização de nossa plataforma de química natural Activated Silk™", disse Greg Altman, cofundador e CEO.

Essa parceria permitirá à Chanel e à Evolved By Nature explorar um material inovador, aprimoramentos mecânicos e ópticos de tecidos diversos, em linha com a ambição da Chanel de criar materiais de ponta, com uma qualidade excepcional e inigualável.

Sobre a Evolved By Nature

A Evolved By Nature™ é uma empresa de química verde, cuja missão é criar produtos de melhor desempenho e mais saudáveis para todos e para o planeta. Sediada em Boston, Massachusetts, a plataforma da química da Evolved By Nature baseia-se em sua tecnologia Activated Silk™ patenteada, que consiste de seda pura em forma líquida. A Activated Silk, uma tecnologia inteiramente natural e sustentável, substitui vários polímeros sintéticos, plásticos e aditivos ocultos geralmente utilizados na manufatura de produtos encontrados nas indústrias de vestuário e cuidados pessoais até no setor médico. A Activated Silk pode ser configurada em dezenas de composições moleculares diferentes para a obtenção dos resultados desejados.

O Dr. Gregory Altman e a Dra. Rebecca Lacouture, especialistas em seda, fundaram a Evolved By Nature em 2013, contando com o apoio de um grupo diverso de investidores.

