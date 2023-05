La conception originale d'Unilumin a remporté 4 prix iF

BERLIN, 8 mai 2023 /PRNewswire/ -- Récemment, les produits des séries XS, LRS, UHPⅢ et UpanelSⅡ conçus à l'origine par Unilumin Group ont été choisis et récompensés par les prix iF parmi plus de 11 000 entrées dans le monde. Unilumin est devenue la seule entreprise de l'industrie des LED à avoir quatre produits récompensés par cette autorité internationale en une seule fois.

Depuis la création du prix allemand du design iF en 1953, il a été reconnu comme l'un des prix de design les plus prestigieux au monde, qui est le prix des Oscars du monde du design.

creative display LRS series product design draft

L'armoire unique du produit de la série XS d'Unilumin dispose de 9 engrenages de réglage d'angle, d'une plage d'arc ultra-large de ± 40 ° pour obtenir la forme « S ». L'écran est si lisse qu'il peut réaliser une variété de formes créatives.

Pour créer un produit hissable, les concepteurs d'Unilumin ont pris en compte la traction gauche et droite lors de l'installation afin de concevoir une structure triangulaire pour répondre aux besoins mécaniques. De plus, le verrouillage d'arc du produit des deux côtés permet le réglage de l'écran d'arc. Combiné avec la conception de maintenance à bouton-poussoir d'alimentation, il est à la fois sophistiqué et convivial.

Les produits de la série LRS réalisent un équilibre parfait entre coût et design. Afin de rendre la maintenance du boîtier d'alimentation efficace et pratique, une conception modulaire est adoptée pour que le produit intègre la source d'alimentation, la carte réceptrice et la carte HUB dans le boîtier d'alimentation. Pour réaliser la maîtrise des coûts, la conception arrondie du fond de l'armoire assure également le confort d'utilisation.

Les produits de la série UHPⅢ ont des aspects simples et élégants. Par le contraste des couleurs et des matériaux, la technologie de masquage et de pulvérisation bicolore est utilisée pour la couverture arrière de l'armoire afin de générer un impact unique. La poignée cachée et la conception du capot arrière amovible offrent aux clients la commodité d'une installation après maintenance.

La série UpanelSⅡqui a continuellement remporté le Japan Good Design Award, le Red Dot Award et le iF Design Award, représente le niveau de conception des produits haut de gamme à petit pas d'Unilumin. Les surfaces de pliage multilatérales et les lignes de pliage sont largement utilisées pour les produits.

Du concept de conception, de la conception et de l'examen des croquis, du dessin et de la modélisation des effets, à la production de dessins de guidage de processus et à la mise en œuvre du produit, Unilumin, la marque représentative de l'industrie chinoise des LED, a démontré la capacité de niveau international dans la conception originale de l'industrie des produits.

Photos -

https://mma.prnewswire.com/media/2071193/creative_display.jpg

https://mma.prnewswire.com/media/2071194/LRS_series_product_design_draft.jpg

SOURCE Unilumin Group., Ltd.