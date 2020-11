La conférence annuelle de l'Alliance internationale du tourisme de montagne 2020 s'est ouverte le 18 novembre

Cette conférence annuelle est organisée par l'Alliance internationale du tourisme de montagne. L'OMT, le WTTC, la PATA, le GTEF, la WTA, le WTCF, le Centre ASEAN-Chine, le WCCO et d'autres organisations et associations internationales bien connues ont apporté un soutien puissant.

Depuis le début de cette année, la COVID-19 a eu un impact et une influence sans précédent sur l'industrie mondiale du tourisme de montagne. Actuellement, la COVID-19 a été efficacement contrôlée en Chine, et l'industrie du tourisme a connu une reprise significative. Toutefois, d'un point de vue mondial, la pandémie n'a pas été efficacement contrôlée et elle fait toujours rage dans certains pays et régions. L'industrie mondiale du tourisme est confrontée à de nombreux défis et incertitudes pour l'avenir.

La conférence annuelle de l'IMTA 2020 se concentre sur le thème « La voie du développement du tourisme de montagne dans le monde post-COVID ». Lors de la conférence annuelle, les participants se sont concentrés sur ce sujet majeur et ont discuté en profondeur de la manière de promouvoir la revitalisation et la qualité du tourisme de montagne après la pandémie, et ont fourni des conseils de réflexion et un soutien pratique pour la gestion du tourisme de montagne mondial et la promotion de l'industrie touristique mondiale.

La conférence annuelle a adopté une sorte de méthodes innovantes de diffusion, notamment la combinaison de l'Internet et du hors ligne, la connexion du sur-site et du hors-site, sur Facebook, Twitter, Sina News, Colorful Guizhou News Website, Zhongwang News APP, et d'autres plates-formes de nouveaux médias nationales et étrangères pour diffuser à temps la grande occasion de cette conférence annuelle au public.

Les activités corrélées de la conférence annuelle de l'IMTA 2020 comprenaient le « Mountain Hero Club, Marvelous Roadside Scenery », le premier sommet des présidents provinciaux de l'Association chinoise de l'industrie du tourisme en auto-conduite et la promotion des circuits classiques d'auto-conduite du Guizhou, le Forum des entrepreneurs sur le thème « Faciliter le tourisme de montagne dans la province de Guizhou », le Salon thématique des membres de l'IMTA, l'Exposition de photos sur le « Dialogue entre le tourisme de montagne de Guizhou et les montagnes célèbres dans le monde », « 8-9-00 » la Réunion conceptuelle sur les nouvelles demandes, le marché et la consommation, l'Exposition sur le tourisme et la culture de montagne.

Liens :

https://www.youtube.com/watch?v=0Gb02wGVZS0

https://www.youtube.com/watch?v=aigg44qYnKc

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/1338796/International_Mountain_Tourism.jpg

SOURCE Guiyang Tourism Development Committee; International Mountain Tourism Alliance