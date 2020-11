La conferencia anual de la International Mountain Tourism Alliance 2020 se inauguró el 18 de noviembre

Desde principios de este año, la COVID-19 ha causado un impacto e influencia sin precedentes en la industria del turismo de montaña mundial. Actualmente, la COVID-19 está bajo control en China y el sector turístico se ha recuperado significativamente. Sin embargo, desde una perspectiva global, la pandemia no se ha controlado efectivamente y todavía está presente en algunos países y regiones. El sector del turismo mundial deberá afrontar muchos retos e incertidumbres en el futuro.

La conferencia anual 2020 de la IMTA se concentra sobre el tema de "The Path of Mountain Tourism Development in the Post-COVID World" (Desarrollo del turismo de ruta de montaña en el mundo post-COVID) . Durante la conferencia anual, los participantes se centraron en este tema principal y discutieron en profundidad el modo de promover la revitalización y calidad del turismo de montaña tras la pandemia y ofrecer directrices y prácticas para la gestión del turismo de montaña mundial y la promoción del sector turístico mundial.

La conferencia anual adoptó una serie de métodos innovadores para transmitir, incluida la combinación de online y offiline, la conexión in situ y fuera del sitio, en Facebook, Twitter, Sina News, Colorful Guizhou News Website, Zhongwang News APP, y algunas otras plataformas de redes nacionales y extranjeras para divulgar la gran ocasión de esta conferencia anual a la audiencia a tiempo.

Las actividades correlativas de la conferencia anual de la IMTA 2020 incluyeron el "Mountain Hero Club, Marvelous Roadside Scenery", la primera cumbre de los presidentes provinciales de la Industria del Turismo Autónomo de China y la Promoción de las Guizhou Classic Self-Driving Tour Routes, el Foro de Empresarios "Facilitar el Turismo de Montaña en la Provincia de Guizhou ", Salón temático para los miembros de la IMTA, Exposición de fotografía "Diálogo entre el Turismo de Montaña de Guizhou Mountain y las Montañas Famosas del Mundo" y "8·9·00" Encuentro conceptual sobre Nuevas Demandas, Mercado y Consumo, Turismo de Montaña y Exposición Cultural.

