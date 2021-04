La conférence de presse mondiale de Yadea prévue pour le 15 avril ; l'entreprise prévoit d'annoncer le lancement international de la marque

Cette conférence sera l'occasion de présenter un certain nombre de produits innovants et d'annonces commerciales qui reflètent le thème « Electrifiez votre vie ». Présentée en avant-première sur Facebook, l'affiche intitulée « Era of Green » (Ère du vert) a depuis fait le tour de l'industrie, car Yadea y annonce des nouvelles passionnantes concernant les motos électriques, les cyclomoteurs électriques, les vélos électriques et les scooters électriques Yadea. Lors de cet événement, Yadea s'exprimera également en tant que leader du secteur sur la manière dont l'environnementalisme et les déplacements à faibles émissions de carbone sont passés au premier plan de l'innovation dans le domaine de la mobilité personnelle.

Pour se lancer dans la création d'une marque internationale, Yadea s'appuie sur son réseau de vente déjà existant qui couvre plus de 80 pays. Grâce à ce vaste réseau, Yadea a été en tête des ventes mondiales pendant 16 années consécutives et détient une part de marché mondiale de près de 22 %. En novembre 2020, le volume annuel de production et de vente de Yadea avait dépassé les 10 millions d'unités, ce qui vient s'ajouter aux plus de 47 millions d'utilisateurs dans le monde. En tant que leader mondial incontesté du secteur des véhicules électriques à deux roues, Yadea tire également parti de sa marque pour diffuser des idéaux de respect de l'environnement et de voyages écologiques.

En outre, Yadea est le leader du secteur en matière de dépenses de R&D, avec des prévisions de dépenses de 100 millions de dollars pour 2021. En conséquence, Yadea dispose d'une bibliothèque de 1 097 brevets, dont 85 brevets d'invention. L'accent mis sur l'entreprise sur la R&D lui a permis d'innover en permanence et de produire des solutions de mobilité personnelle de pointe.

Ces dernières années, Yadea a intensifié ses efforts pour améliorer sa présence mondiale en se concentrant sur la production de moyens de transport personnel économes en ressources et en énergie. Historiquement, les véhicules électriques étaient considérés comme inférieurs aux modèles à combustion en termes de conception, d'utilité et d'expérience. L'entreprise comprend toutefois qu'à mesure qu'elle se développe, sa capacité à exercer une influence positive sur la société augmente également. Tirant parti de sa capacité d'innovation en matière de R&D, Yadea s'est attaquée à cette inégalité en fabriquant des produits électriques de classe mondiale qui non seulement rivalisent avec les appareils à combustion, mais offrent également une moindre empreinte carbone.

Dans le cadre de sa stratégie d'internationalisation, Yadea a cherché à coopérer ces dernières années avec un certain nombre de marques de renommée mondiale. Yadea a été partenaire de la Coupe du monde de la FIFA 2018, a signé un contrat de sponsoring avec l'équipe féminine chinoise de volley-ball en 2020 et a conclu une coopération stratégique avec le plus grand club automobile d'Europe, Allgemeiner Deutscher Automobil-Club e.V. (ADAC). Ces efforts pour accroître la notoriété de la marque Yadea cadrent avec la mission de l'équipe, qui consiste à promouvoir les voyages écologiques et les solutions de transport à faibles émissions de carbone.

À propos de Yadea

La mission de Yadea est de créer des solutions de classe mondiale pour les véhicules électriques (VE) à deux roues en développant des technologies innovantes qui respectent et dépassent les normes internationales de sécurité et de qualité.

