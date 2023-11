La conférence des entrepreneurs de la Nouvelle route de la soie a obtenu des résultats fructueux et Hinen a participé activement à la coopération mondiale

BEIJING, 14 novembre 2023 /PRNewswire/ -- Récemment, les dirigeants de plus de 150 pays ont encouragé des entrepreneurs à participer au troisième Forum du Sommet de la coopération internationale de « la Nouvelle route de la soie ». L'entreprise nationale chinoise high-tech Hinen a participé à l'événement d'ouverture du troisième Forum du Sommet de la coopération internationale de « la Nouvelle route de la soie », la Conférence des entrepreneurs de « la Nouvelle route de la soie »" et a organisé une cérémonie de signature. En tant qu'entreprise nationale high-tech intégrant la R&D, la production, les ventes et les services, Hinen compte plus de 10 000 employés et 5 bases de production de très grande taille.

Hinen se consacre à la recherche et au développement ainsi qu'à la vente mondiale de systèmes de stockage d'énergie domestique, d'onduleurs solaires hybrides, de blocs d'alimentation portables et de batteries. L'entreprise compte plus de 400 techniciens professionnels en recherche et développement et plus de 150 brevets. Elle s'engage à fournir des solutions de qualité en matière d'énergie renouvelable pour l'extérieur, la maison et la vie hors réseau.

La conférence des entrepreneurs de « la Nouvelle route de la soie » est l'événement le plus important pour commémorer le 10e anniversaire de l'initiative de « la Nouvelle route de la soie ». Il s'agit également d'une plateforme importante permettant à toutes les parties de discuter du développement de qualité. La conférence était coparrainée par le China Council for the Promotion of International Trade, la State-owned Assets Supervision and Administration Commission of the State Council et la All-China Federation of Industry and Commerce. Le thème était « Construction conjointe de qualité de l'initiative de "la Nouvelle route de la soie" et efforts combinés pour parvenir à un développement et une prospérité communs ».

Cette année, la conférence des entrepreneurs de « la Nouvelle route de la soie » compte plus de 1 100 participants, avec des représentants de haut niveau, plusieurs pays et une forte représentation. Les domaines concernés comprennent les infrastructures, l'énergie propre, l'intelligence artificielle, la biomédecine, les services financiers, l'agriculture moderne, le transport ferroviaire, etc. Cette conférence a abouti à un accord de coopération de 97,2 milliards de dollars, dépassant le nombre de projets et le montant des contrats de la précédente conférence des entrepreneurs.

En tant qu'entreprise nationale high-tech, Hinen a participé activement à cette conférence des entrepreneurs de « la Nouvelle route de la soie » et a signé des accords de coopération avec des partenaires dans des domaines professionnels. L'entreprise renforcera davantage la R&D et l'innovation dans les domaines des systèmes de stockage d'énergie domestique, des onduleurs solaires hybrides, des packs de batteries, en fournissant des solutions pour des produits respectueux de l'environnement, et des solutions d'énergie renouvelable de haute qualité pour l'extérieur, la maison et la vie hors réseau.

Hinen continuera à utiliser ses avantages en matière de technologie et d'innovation, en travaillant avec des partenaires pour promouvoir une coconstruction de qualité de l'initiative de « la Nouvelle route de la soie » et en apportant des contributions positives au développement et à la prospérité communs.

