La conférence en ligne de l'INC réunit plus de 1 350 participants de 85 pays dans l'industrie des fruits secs et des noix

Javier Solana, ancien secrétaire général de l'OTAN, a souligné l'importance des organisations multilatérales, Alan Oster, économiste en chef du groupe de la National Australian Bank, a parlé de l'économie pendant et après la COVID-19, et Haim Israel, stratège mondial et directeur général de la recherche à la Bank of America, a insisté sur la transformation rapide du monde et sur ce qui est à venir.

Les groupes de travail régionaux pour les Amériques, l'Europe, le Moyen-Orient et l'Afrique, l'Asie et l'Océanie ont discuté de l'offre et de la demande actuelle de noix et de fruits séchés et de l'évolution des habitudes de consommation changeantes dans le contexte de la COVID-19.

Soutenue par l'augmentation des plantations, la production de noix continue de suivre une tendance positive et les récoltes des années 2020-2021 n'y font pas exception : la production mondiale est estimée à 5,3 millions de tonnes métriques (amandes, noix du Brésil, noix de cajou, noisettes, noix de macadamia, noix de pécan, pignons de pin, noix décortiquées et pistaches en coque), en hausse de 15 % par rapport aux années 2019-2020. D'où la nécessité de continuer à innover et à ouvrir de nouveaux marchés. Selon les prévisions, la production mondiale d'arachides devrait augmenter de 13 % pour atteindre 47,3 millions de tonnes métriques (en coque). Bien que la production totale de fruits séchés soit estimée légèrement inférieure à celle de la saison dernière, à 3 millions de tonnes métriques, avec les reports de 2019-2020, l'offre devrait être suffisante.

Dans l'ensemble, la demande de noix et de fruits secs liée à la pandémie a favorisé les ventes en ligne, le stockage dans les garde-manger et les ventes des grands détaillants, tout en renforçant la demande déjà croissante d'aliments renforçant l'immunité et d'aliments à base de plantes.

À propos de l'INC

L'INC (ou « International Nut and Dried Fruit Council ») est l'organisme de coordination international du secteur fruits secs et noix. Ses membres comptent plus de 800 entreprises du secteur des fruits secs et des noix de plus de 80 pays, et représentent plus de 85 % de la valeur commerciale à la ferme du commerce mondial des fruits secs et des noix. La mission de l'INC est de stimuler et de faciliter la croissance durable du secteur mondial des fruits secs et des noix. Elle est la principale organisation internationale sur la santé, la nutrition, les statistiques, la sécurité alimentaire et les normes et règlements internationaux concernant les noix et les fruits secs.

