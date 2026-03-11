La conférence et l'exposition italiennes sur la marque privée MARCA clôturent leur 22e édition avec un nombre record de visiteurs, d'exposants et de participants internationaux.

MARCA by BolognaFiere & ADM confirme son rôle de point de référence mondial pour une catégorie qui redéfinit la stratégie de vente au détail dans le monde entier.

Prochaine étape : MARCA Poland, 21-22 avril.

BOLOGNE, Italie, 10 mars 2026 /PRNewswire/ -- La 22e édition de MARCA by BolognaFiere & ADM a enregistré les meilleurs résultats de son histoire : plus de 25 000 visiteurs professionnels sur deux jours (+9 % par rapport à 2025), un espace d'exposition complet dans 10 halls, et une base d'exposants qui a augmenté à 1 540 entreprises (+18 %), y compris 110 exposants internationaux – en hausse de 25 % d'une année à l'autre.

MARCA Trend – Exposition sur l'innovation à MARCA by BolognaFiere & ADM Bologna, janvier 2026

Ce salon, qui n'a pas d'équivalent dans le monde, est né de l'idée que les grands détaillants exposent aux côtés de leurs partenaires fabricants. Il a depuis évolué pour devenir un écosystème complet de marques de distributeur, reflétant le rôle croissant du secteur en tant que moteur de croissance stratégique dans l'ensemble de l'assortiment de la vente au détail.

L'événement, qui porte essentiellement sur l'alimentation, s'étend à l'ensemble du spectre non alimentaire – soins personnels, soins à domicile, soins pour animaux et autres – et suit l'expansion des marques de distributeurs dans des catégories autrefois dominées par des marques nationales.

Parmi ses sections uniques, MARCA Fresh consacre une section entière aux produits frais - surtout aux fruits et légumes. La culture gastronomique italienne confère à ses détaillants un avantage concurrentiel certain dans la gestion des produits frais, et cette expertise attire des professionnels internationaux à Bologne pour étudier ce modèle de près.

Une autre caractéristique de MARCA by BolognaFiere & ADM est sa couverture de l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement. MARCA Tech réunit les fournisseurs de services d'emballage, de logistique et de vente au détail qui se trouvent en amont du produit fini. Aucun autre événement PL n'aborde cette dimension avec autant de profondeur.

Label privé : du levier des prix au moteur de croissance stratégique

Sur les marchés les plus développés d'Europe, les marques de distributeur sont passées d'une commodité liée au prix à une proposition de valeur, les détaillants investissant dans des gammes premium et des innovations rivalisant avec les marques nationales. MARCA by BolognaFiere & ADM reflète cette évolution à travers deux prix Marca : Best Innovation Product, qui récompense les solutions PL les plus avancées, et Best Copacker Profile, qui met en lumière les partenaires de fabrication qui soutiennent la qualité des PL. Les produits présélectionnés ont été exposés sur le site MARCA Trend, un observatoire en direct de l'évolution du PL.

Le programme de la conférence, ancré par le rapport annuel Marca Private Label Report, by Circana, couvre des sujets allant de la durabilité aux développements réglementaires de l'UE, faisant de MARCA by BolognaFiere & ADM l'événement unique où convergent la stratégie, le produit et la chaîne d'approvisionnement.

La dimension internationale est essentielle : Plus de 300 acheteurs stratégiques de 30 pays étaient présents, pour qui Bologne offre un accès direct à l'ensemble de l'écosystème des marques de distributeur – l'expertise italienne en matière d'alimentation et de produits frais, l'innovation dans la vente au détail et l'excellence de la chaîne d'approvisionnement en un seul et même lieu.

L'édition de Bologne se termine, mais le voyage continue : MARCA Poland se tiendra les 21 et 22 avril 2026, apportant le même format à l'un des marchés PL à la croissance la plus rapide d'Europe. La série s'élargit ensuite avec MARCA China les 8 et 9 septembre à Guangzhou.

Les détaillants et les fabricants sont invités à rejoindre le réseau MARCA, à entrer en contact avec les leaders de l'industrie et à explorer les dernières innovations en matière de marques privées.

Pour plus d'informations : Visitez le site web.

Service de presse Marca by BolognaFiere & ADM :

AD MIRABILIA

Tél. +39 02 4382191

Email : [email protected]

Contact : Isabella Foschi + 39 342 054 1546

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/2930510/MARCA_by_BolognaFiere_ADM.jpg

Logo : https://mma.prnewswire.com/media/2930509/MARCA_by_BolognaFiere_ADM_Logo.jpg