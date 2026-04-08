- MARCA, la conferencia y exposición italiana de marcas privadas, cierra su 22ª edición con máximos históricos de visitantes, expositores y participación internacional

MARCA by BolognaFiere y ADM confirma su papel como referente global para una categoría que redefine la estrategia minorista a nivel mundial.

Próxima parada: MARCA Polonia, 21 y 22 de abril.

BOLONIA, Italia, 11 de marzo de 2026 /PRNewswire/ -- La 22ª edición de MARCA by BolognaFiere & ADM ha obtenido los mejores resultados jamás registrados: más de 25.000 visitantes profesionales en dos días (+9 % respecto a 2025), espacio de exposición agotado en 10 pabellones y una base de expositores que ha crecido hasta las 1.540 empresas (+18 %), incluidos 110 expositores internacionales, un 25 % más año tras año.

MARCA Trend - Innovation exhibition at MARCA by BolognaFiere & ADM Bologna, January 2026

Un formato sin equivalente en todo el mundo, esta feria se basó en la idea fundadora de los grandes minoristas que exhiben junto con sus socios de fabricación y desde entonces ha evolucionado hasta convertirse en un ecosistema completo de marcas privadas, lo que refleja el papel creciente del sector como impulsor del crecimiento estratégico en todo el surtido minorista.

Con la comida como tema central, el evento se extiende a todo el espectro no alimentario (cuidado personal, cuidado del hogar, cuidado de mascotas y más) y sigue la expansión de las marcas privadas en categorías que antes estaban dominadas por marcas nacionales.

Entre sus secciones únicas, MARCA Fresh dedica una sección completa a productos frescos, sobre todo frutas y verduras. La cultura alimentaria italiana otorga a sus minoristas una ventaja distintiva en la gestión de la categoría de productos frescos, y esa experiencia atrae a profesionales internacionales a Bolonia para estudiar el modelo de primera mano.

Otra característica distintiva de MARCA by BolognaFiere & ADM es su cobertura de toda la cadena de suministro. MARCA Tech reúne a los proveedores de servicios de embalaje, logística y venta minorista que intervienen en las fases iniciales del producto terminado. Ningún otro evento de PL aborda esta dimensión con la misma profundidad.

Private Label: de palanca de precios a motor estratégico de crecimiento

En los mercados más desarrollados de Europa, Private Label ha evolucionado de la conveniencia basada en el precio a una propuesta de valor, con los minoristas invirtiendo en gamas prémium e innovaciones que rivalizan con las marcas nacionales. MARCA by BolognaFiere & ADM refleja esta evolución a través de dos premios Marca: Mejor Producto Innovador, que reconoce las soluciones de PL más avanzadas, y Mejor Perfil de Copacker, que destaca a los socios fabricantes que respaldan la calidad de PL. Los productos preseleccionados se han exhibido en MARCA Trend, un observatorio en vivo sobre el futuro de PL.

El programa de la conferencia, basado en el Informe anual Marca Private Label de Circana, cubre temas que van desde la sostenibilidad hasta los desarrollos regulatorios de la UE, lo que convierte a MARCA de BolognaFiere y ADM en el único evento donde convergen la estrategia, el producto y la cadena de suministro.

La dimensión internacional es clave: asistieron más de 300 compradores estratégicos de 30 países, para quienes Bolonia ofrece acceso directo a todo el ecosistema de marcas privadas: alimentos italianos y experiencia fresca, innovación minorista y excelencia en la cadena de suministro en un solo lugar.

La edición de Bolonia concluye, pero el viaje continúa: MARCA Polonia se celebrará los días 21 y 22 de abril de 2026, llevando el mismo formato a uno de los mercados de Polonia con mayor crecimiento de Europa. La serie se ampliará con MARCA China, los días 8 y 9 de septiembre en Cantón.

Se invita a los minoristas y fabricantes a unirse a la red MARCA, conectarse con líderes de la industria y explorar las últimas innovaciones de Private Label.

Para obtener más información, visite el sitio web.

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