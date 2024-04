La conférence internationale sur l'énergie durable en Autriche s'est déroulée avec le soutien de BE OPEN

LONDRES, 16 avril 2024 /PRNewswire/ -- Les 10 et 11 avril à Graz, en Autriche, l'ISEC 2024 s'est concentrée sur la manière dont nous pouvons parvenir à la souveraineté énergétique dans une période dictée par le changement climatique et définie par la politique.

Elena Baturina, Founder of BE OPEN

En tant qu'impulsion pour des concepts tournés vers l'avenir, l'ISEC 2024 visait à inspirer des idées révolutionnaires pour la transformation de la chaleur dans les systèmes d'énergie renouvelable et l'efficacité des ressources et à faciliter un échange complet entre la recherche, l'industrie et la politique de l'énergie. Grâce à la coopération de l'ISEC 2024 avec les organisations internationales UNIDO, IEA et REN21, tous les thèmes abordés ont mis l'accent sur les pays en développement et émergents.

Des représentants de l'ONUDI, de la Commission européenne, du ministère fédéral autrichien de l'Action pour le climat, de l'Environnement, de l'Énergie, de la Mobilité, de l'Innovation et de la Technologie, du ministère du Développement, de l'Industrie, du Commerce et des Services, de l'ORF, de l'AEE INTEC, du Fonds pour le climat et l'énergie et de nombreuses autres parties prenantes dans les politiques et les entreprises liées à la durabilité ont partagé leurs opinions, leurs données et leurs solutions dans des domaines tels que la transformation des systèmes économiques vers une économie circulaire durable, l'élimination complète des combustibles fossiles, la mise en œuvre de systèmes de couplage sectoriel et de stockage de l'énergie, ainsi que l'électrification intelligente de l'approvisionnement en énergie.

De son côté, BE OPEN a profité de sa participation à la conférence pour promouvoir les résultats et l'ambition du programme quinquennal de concours étudiants de la fondation sur le thème des ODD, qui choisit de se concentrer sur un objectif particulier chaque année et qui a couvert jusqu'à présent les ODD12, ODD11, ODD2, ODD7 et ODD13. Le programme vise à encourager la création de solutions innovantes par de jeunes créatifs, pour un avenir plus prospère et durable.

« Au cours des cinq années d'existence de notre programme de concours, a expliqué Elena Baturina, fondatrice de BE OPEN, les solutions énergétiques durables ont joué un rôle majeur dans la réalisation de tous les objectifs de développement sur lesquels nos concours étaient axés ». Nous sommes fiers de participer aux formidables efforts et à l'engagement de l'Autriche pour atteindre les objectifs ambitieux fixés par le programme des Nations unies sur les ODD, de faire partie de la solution qui nécessite sans aucun doute la créativité, le savoir-faire, la technologie et les ressources financières de l'humanité tout entière. »

BE OPEN est une initiative mondiale visant à encourager la créativité et l'innovation. C'est une initiative culturelle et sociale soutenue par Elena Baturina, philanthrope et femme d'affaires basée en Autriche. BE OPEN a été créée pour exploiter la créativité des cerveaux par le biais d'un système de conférences, de concours, d'expositions, de classes de maître et d'événements culturels.